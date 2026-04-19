Gay cấn những vòng đua quanh Thành cổ Quảng Trị

Sáng nay 19.4, ngay sau lễ khai mạc giải đua xe đạp tỉnh Quảng Trị với chủ đề "Chung tay kiến tạo hòa bình" (trong khuôn khổ Ngày hội đạp xe Vì hòa bình năm 2026), các cua rơ nam - nữ đã vào cuộc quyết liệt ngay từ đầu.
Ở nội dung nam trên 51 tuổi – những tay đua mở màn cho giải, dù là nhóm có độ tuổi cao nhất nhưng mức độ cạnh tranh vẫn được đẩy lên rất cao ngay từ những vòng đua đầu tiên.
Kết thúc đợt thi đấu đầu tiên, VĐV Phạm Văn Phước, CLB Xe đạp thể thao đường 9 Xanh Đông Hà là người cán đích đầu tiên; về thứ 2 là VĐV Châu Trường Sơn, CLB Quang Tri Bike; về thứ 3 Lưu Văn Thành, CLB Quang Tri Bike.
VĐV Phạm Văn Phước, sinh năm 1966. Trong vòng đua cuối cùng (vòng thứ 12 quanh Thành cổ Quảng Trị), 2 VĐV Phạm Văn Phước và Châu Trường Sơn đã có cuộc so kè quyết liệt trong vòng 100 m cuối cùng. Kết quả, VĐV Phạm Văn Phước đã bứt tốc xuất sắc để cán đích đầu tiên.
Ở hạng mục nữ (tất cả lứa tuổi) với đường đua dài 20 km (8 vòng quanh Thành cổ Quảng Trị, mỗi vòng 2,5 km), các VĐV nữ nhập cuộc đầy hứng khởi, liên tục tạo ra những pha bứt tốc và rượt đuổi quyết liệt. Nhịp độ thi đấu được duy trì ở mức cao, các tốp đầu thay nhau tăng tốc khiến cục diện cuộc đua liên tục biến đổi, mang đến không khí sôi động và kịch tính cho khán giả theo dõi dọc đường đua.
ẢNH: DUY ANH
Kết thúc nội dung thi đấu nữ, các thứ hạng cao nhất đã được xác định sau màn bứt tốc quyết liệt ở những vòng cuối. Ban tổ chức tiến hành trao thưởng cho các VĐV xuất sắc, ghi nhận những nỗ lực và màn thể hiện ấn tượng trên đường đua.
Theo đó, VĐV Tôn Hoàng Khánh Lan, CLB Xe đạp thể thao đường 9 Xanh Đông Hà về nhất; ngôi vị á quân thuộc về VĐV Lê Ngọc Minh Thư, CLB Xe đạp thể thao đường 9 Xanh Đông Hà; xếp thứ 3 là VĐV Lê Thanh Hương, CLB Xe đạp thể thao MBO.
Bình luận (0)