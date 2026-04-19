Gay cấn những vòng đua quanh Thành cổ Quảng Trị

Sáng nay 19.4, ngay sau lễ khai mạc giải đua xe đạp tỉnh Quảng Trị với chủ đề "Chung tay kiến tạo hòa bình" (trong khuôn khổ Ngày hội đạp xe Vì hòa bình năm 2026), các cua rơ nam - nữ đã vào cuộc quyết liệt ngay từ đầu.

Ở nội dung nam trên 51 tuổi – những tay đua mở màn cho giải, dù là nhóm có độ tuổi cao nhất nhưng mức độ cạnh tranh vẫn được đẩy lên rất cao ngay từ những vòng đua đầu tiên.

Trao giải nhất, nhì, ba cho các cua rơ ở hạng mục nam trên 51 tuổi ẢNH: HẢI PHONG

Kết thúc đợt thi đấu đầu tiên, VĐV Phạm Văn Phước, CLB Xe đạp thể thao đường 9 Xanh Đông Hà là người cán đích đầu tiên; về thứ 2 là VĐV Châu Trường Sơn, CLB Quang Tri Bike; về thứ 3 Lưu Văn Thành, CLB Quang Tri Bike.

Ở vòng đua cuối cùng, khán giả đã chứng kiến màn bứt phá quyết liệt của các nam cua rơ trên 51 tuổi ẢNH: HUY ĐẠT

VĐV Phạm Văn Phước, sinh năm 1966. Trong vòng đua cuối cùng (vòng thứ 12 quanh Thành cổ Quảng Trị), 2 VĐV Phạm Văn Phước và Châu Trường Sơn đã có cuộc so kè quyết liệt trong vòng 100 m cuối cùng. Kết quả, VĐV Phạm Văn Phước đã bứt tốc xuất sắc để cán đích đầu tiên.

VĐV Phạm Văn Phước (áo xanh) có cú bứt tốc ngoạn mục để soán ngôi hạng mục nam trên 51 tuổi ẢNH: HUY ĐẠT

VĐV Phạm Văn Phước (bìa phải) mừng chiến thắng với các đồng đội ẢNH: HUY ĐẠT

Các VĐV duy trì tốc độ ổn định trong vòng đua đầu tiên ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Tuyến đường Lý Thái Tổ rợp bóng mát với hàng cây cổ thụ giúp các tay đua "dễ chịu" khi tranh tài ẢNH: BÁ CƯỜNG

Qua vòng đua thứ 2, các VĐV bắt đầu tăng tốc, các khúc cua chính là điểm để những người phía sau tìm cơ hội vượt lên ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Rất nhiều VĐV mang đến giải đua những "chiến mã" đắt tiền đã chinh chiến qua nhiều giải đấu lớn ẢNH: BÁ CƯỜNG

VĐV Nguyễn Anh Dũng đến từ CLB Quảng Trị Bike căng sức tại những khúc cua gấp ẢNH: BÁ CƯỜNG

Ở những vòng cuối, các VĐV vừa đua vừa quan sát đối thủ bám đuổi phía sau ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ở hạng mục nữ (tất cả lứa tuổi) với đường đua dài 20 km (8 vòng quanh Thành cổ Quảng Trị, mỗi vòng 2,5 km), các VĐV nữ nhập cuộc đầy hứng khởi, liên tục tạo ra những pha bứt tốc và rượt đuổi quyết liệt. Nhịp độ thi đấu được duy trì ở mức cao, các tốp đầu thay nhau tăng tốc khiến cục diện cuộc đua liên tục biến đổi, mang đến không khí sôi động và kịch tính cho khán giả theo dõi dọc đường đua.

Kết thúc nội dung thi đấu nữ, các thứ hạng cao nhất đã được xác định sau màn bứt tốc quyết liệt ở những vòng cuối. Ban tổ chức tiến hành trao thưởng cho các VĐV xuất sắc, ghi nhận những nỗ lực và màn thể hiện ấn tượng trên đường đua.

Theo đó, VĐV Tôn Hoàng Khánh Lan, CLB Xe đạp thể thao đường 9 Xanh Đông Hà về nhất; ngôi vị á quân thuộc về VĐV Lê Ngọc Minh Thư, CLB Xe đạp thể thao đường 9 Xanh Đông Hà; xếp thứ 3 là VĐV Lê Thanh Hương, CLB Xe đạp thể thao MBO.

VĐV Tôn Hoàng Khánh Lan bước lên ngôi vị cao nhất ẢNH: HẢI PHONG

Các VĐV về đích từ vị trí thứ 4 - 10 nhận giải từ ban tổ chức ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN