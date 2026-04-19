Ngày hội đạp xe Vì hòa bình 2026

Người dân và du khách thành cổ hào hứng chứng kiến hàng trăm tay đua tranh tài

Bá Cường - Nguyễn Phúc - Lê Hoài Nhân
19/04/2026 08:56 GMT+7

Sức nóng trên đường đua của Ngày hội đạp xe Vì hòa bình năm 2026 đã thu hút không ít người dân phường Quảng Trị, du khách ghé thăm thành cổ phải dừng lại để chứng kiến hàng trăm tay đua căng sức tranh tài.

Sáng 19.4, tại phường Quảng Trị, giải đua xe đạp tỉnh Quảng Trị với chủ đề "Chung tay kiến tạo hòa bình" đã được tổ chức. Giải đua nằm trong khuôn khổ của Ngày hội đạp xe Vì hòa bình năm 2026 có lần thứ hai được tổ chức tại vùng "đất lửa".

Xe dẫn đầu của đoàn mô tô với lá cờ biểu trưng của Ngày hội đạp xe Vì hòa bình năm 2026 bay phấp phới khi đi qua cổng chính của Thành cổ Quảng Trị

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Đoàn xe tiền trạm, dẫn đường cho các VĐV

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Hàng trăm học sinh tại phường Quảng Trị đạp xe diễu hành sau lễ khai mạc

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Ngay sau lễ khai mạc, hạng đua đầu tiên dành cho các VĐV lứa tuổi trên 51, sau tiếng còi khai cuộc, hàng trăm VĐV đã căng sức đạp những vòng xe trên những tuyến đường xung quanh Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị.

Người dân phường Quảng Trị cổ vũ hết mình cho các tay đua

ẢNH: BÁ CƯỜNG


Người dân thành cổ hào hứng khi đường đua diễn ra ngay trước sân nhà mình

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Chị Lê Thị Phương Anh (trú tại phường Quảng Trị) cho biết rất mong chờ Ngày hội đạp xe Vì hòa bình và giải đua xe đạp quay trở lại, đã rất lâu rồi không khí tại địa phương mới nhộn nhịp, náo nhiệt như thế.

"Các con của tôi rất thích khi nhìn các VĐV đạp xe, dù không biết ai, từ đâu đến nhưng gia đình tôi vẫn cổ vũ hết sức cho tất cả các VĐV để họ sớm về đích và đạt được giải thưởng cao nhất", chị Phương Ánh chia sẻ.

Rất đông người dân tập trung đến cổ vũ cho các VĐV

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Ông Đoàn Xuân Huấn (du khách đến từ Quảng Ninh) cho biết sáng nay cả đoàn có chuyến tham quan, thăm lại chiến trường xưa và tình cờ lại được xem các VĐV tranh tài khi ghé thăm Thành cổ Quảng Trị.

"Cả đoàn chúng tôi gần 30 người, rất may mắn khi được các chiến sĩ công an hướng dẫn để được vào thăm viếng. Ngay khi dâng hương xong, chúng tôi ra đường và xem các VĐV đua xe đạp, thật vui vì ở mảnh đất thiêng này hôm nay lại sôi động, náo nhiệt như vậy", ông Huấn nói.

Một đoàn cựu chiến binh may mắn gặp được các đội đua khi ghé thăm Thành cổ Quảng Trị

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Các cựu chiến binh hòa cùng người dân thành cổ, cổ vũ rất nhiệt tình cho các VĐV

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Giải đua xe đạp tỉnh Quảng Trị với chủ đề "Chung tay kiến tạo hòa bình" có sự tham dự của hơn 260 VĐV đến từ 31 CLB xe đạp trong nước, cùng các đoàn quốc tế đến từ các nước Lào, Thái Lan, Campuchia. Giải đua nằm trong khuôn khổ Ngày hội đạp xe Vì hòa bình năm 2026 được tổ chức trong hai ngày 18 - 19.4.

