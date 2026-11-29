Trong tập phát sóng mới đây của The Masked Singer Vietnam - Ca sĩ mặt nạ, nhân vật Heo Má Hồng chính thức lộ diện là ca sĩ Nguyễn Thu Hằng. Trước đó, cô từng được khán giả yêu mến khi giành danh hiệu quán quân Sao Mai 2015 dòng nhạc Dân gian.

Dấu ấn của Nguyễn Thu Hằng khi tái xuất

Suốt chặng đường tham gia The Masked Singer Vietnam, Heo Má Hồng nhận được sự quan tâm của khán giả đại chúng lẫn dàn cố vấn chuyên môn. Sức hút của nhân vật này đến từ giọng hát nội lực, sự đối lập đầy thú vị giữa tạo hình chiếc mặt nạ đáng yêu cùng cách giao lưu duyên dáng trên sân khấu.

Việc dừng chân ở chương trình The Masked Singer Vietnam của Thu Hằng khiến nhiều khán giả tiếc nuối

Ảnh: NVCC

Chia sẻ ngay trên sân khấu sau khi tháo mặt nạ, Nguyễn Thu Hằng bộc bạch: “Suốt gần 3 năm qua, Hằng tạm rời xa showbiz để tập trung chăm sóc gia đình, song song với công việc giảng dạy tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam nên chưa có sản phẩm mới gửi tới khán giả. Khi đã từng chạm tới ngôi vị cao nhất của một cuộc thi, thường rất khó để bước vào một sân chơi khác, nhưng Hằng vẫn muốn thử thách bản thân ở một sân khấu đặc biệt như The Masked Singer Vietnam”.

“Hằng thấy vô cùng hạnh phúc khi được đứng ở đây hôm nay và hy vọng qua chương trình, mọi người sẽ biết đến nhiều hơn một Thu Hằng đam mê âm nhạc truyền thống, mong muốn kết nối với các nhạc sĩ trẻ và đưa âm nhạc dân gian đến gần hơn với giới trẻ”, nữ ca sĩ bộc bạch.

Từ Sao Mai đến Ca sĩ mặt nạ

Nguyễn Thu Hằng được khán giả biết đến khi giành quán quân dòng nhạc Dân gian tại Sao Mai 2015. Thời điểm đó, cô chỉ mới 20 tuổi và còn là sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Trong hành trình làm nghề, nữ ca sĩ được đào tạo bài bản dưới sự dìu dắt của NSND Trung Kiên, NSND Thu Hiền…. Sau khi giành giải thưởng cao nhất, Thu Hằng tiếp tục hoàn thành chương trình cao học và hiện là giảng viên tại Khoa Thanh nhạc - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Nguyễn Thu Hằng trở lại đường đua âm nhạc sau quãng thời gian tập trung cho gia đình và công việc giảng dạy Ảnh: NVCC

Trên hành trình nghệ thuật của mình, Nguyễn Thu Hằng từng tạo dấu ấn qua những sản phẩm được đầu tư chỉn chu, giàu bản sắc văn hóa như album đầu tay Trong (được đề cử tại Giải Âm nhạc Cống hiến 2016), album nhạc cách mạng Hằng, album Phật giáo Hương đạo, cùng các MV được khán giả yêu thích như Nhà em ở lưng đồi hay Mơ duyên…

Sau khoảng thời gian tạm lắng để tập trung cho công tác giảng dạy cũng như dành sự ưu tiên cho gia đình, sự xuất hiện của Nguyễn Thu Hằng trong chiếc mặt nạ Heo Má Hồng mang nhiều tầng ý nghĩa. Đây không chỉ là màn “chào sân” trở lại đầy bất ngờ trên sóng truyền hình giải trí mà còn là thời điểm cô bước vào giai đoạn chín muồi nhất về cả kỹ thuật thanh nhạc lẫn trải nghiệm sống.

Sau phần trình diễn Xuý Vân mang màu sắc dân gian đương đại, trong khoảnh khắc công bố danh tính, Nguyễn Thu Hằng gửi tới khán giả ca khúc Nét duyên Việt Nam nằm trong album sắp phát hành, ca khúc mang hơi thở pop với nét dân gian gần với sở trường của nữ ca sĩ. Sự kết hợp giữa dân gian và pop cho thấy bước thử nghiệm đa dạng hơn của Nguyễn Thu Hằng trên chặng đường tái xuất nghiêm túc, tâm huyết sau thời gian dài ấp ủ.