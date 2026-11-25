Thay vì thuê trọ gần trường để thuận tiện đi lại như số đông sinh viên, chị Lê Thị Thu Trang (24 tuổi) lại chọn sinh sống ở TP.HCM rồi mỗi tuần đều đặn bay ra Hà Nội. Với lịch học 2 ngày/tuần, chị "đi học bằng máy bay" khoảng 8 chuyến/tháng giữa 2 thành phố.

Đi học bằng máy bay

Chị Trang cho biết hiện tại chị đang theo học tại Học viện Tài chính (TP.Hà Nội). Cách đi học này kéo dài khoảng hơn 1 tháng nay, khi công việc của chị chủ yếu ở TP.HCM nên chị chọn "đi học bằng máy bay" để thuận tiện cho cả việc học lẫn việc làm.

"Mình muốn vừa học vừa duy trì công việc. Lịch học của mình chỉ khoảng 2 ngày/tuần nên mình chọn cách bay đi bay về giữa hai thành phố", chị Trang chia sẻ.

Chị Trang tranh thủ vừa ăn vừa làm bài tập trước giờ vào học ẢNH: NVCC

Vì lịch học thay đổi theo tuần nên chị Trang không có lịch bay cố định. Vé máy bay chỉ được đặt trước khoảng 1 tuần nên chi phí di chuyển tốn khá nhiều. Mỗi tuần đi học, chị tốn khoảng 4 - 5 triệu đồng gồm tiền vé máy bay, chi phí sinh hoạt, lưu trú…

Để kịp giờ vào học, chị thường rời nhà lúc 3 giờ sáng để bay ra TP.Hà Nội. Nhịp đi về liên miên khiến giờ giấc sinh hoạt bị xáo trộn, nhiều hôm 1 giờ sáng mới về tới nhà, đến sáng hôm sau lại bước vào ca làm việc.

"Tôi không thấy bất tiện gì vì lên máy bay tôi cũng được chợp mắt thêm một lúc. Với tôi, đây là cách thuận tiện nhất để tôi có thể vừa đi làm vừa đi học", chị Trang bộc bạch.

Những lúc chờ lên máy bay cũng trở thành khoảng thời gian để Trang mở tài liệu, tranh thủ học bài ẢNH: NVCC

Khi nói về những khó khăn trong quá trình di chuyển, chị cho biết dù đã chủ động sắp xếp giờ bay phù hợp với lịch học nhưng đôi khi vẫn gặp sự cố ngoài dự tính. Có lần chuyến bay bị hoãn, phải đổi vé sang giờ muộn hơn khiến chị đến lớp trễ. Trong những tình huống này, chị luôn chủ động nhắn tin báo trước để giảng viên nắm thông tin và tạo điều kiện.

Cô Trần Thị Thu Nga, Phó trưởng bộ môn tiếng Anh Tài chính - Kế toán, Khoa Ngoại ngữ, Học viện Tài chính cho biết ban đầu cô chưa biết Trang phải bay từ TP.HCM ra Hà Nội hằng tuần để đi học. Sau khi trao đổi, cô mới biết hoàn cảnh đặc biệt của sinh viên này.

"Tôi cũng động viên Trang rằng nếu đã bay ra đến sân bay thì cứ cố gắng đến lớp. Phần kiến thức bị lỡ, tôi có thể giảng lại hoặc hướng dẫn em mượn vở, slide của các bạn ngồi cạnh để bổ sung bài sau", cô Nga chia sẻ.

Vì sao thà tốn tiền máy bay chứ không thuê trọ?

Cách đây 2 năm chị từng tạm dừng việc học, khăn gói từ TP.Hà Nội vào TP.HCM để lập nghiệp và tìm hướng đi mới. Hiện nay, khi cuộc sống đã ổn định, nuối tiếc vì con đường học tập vẫn còn dang dở, chị quyết định quay lại trường để tiếp tục hoàn thành việc học của mình.

Việc ăn uống, nghỉ ngơi và học bài của chị phải linh hoạt theo lịch trình ẢNH: NVCC

Hiện tại, công việc của chị là làm livestream và sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Chị Trang cũng từng nghĩ làm việc từ xa, nhưng tính chất công việc bắt buộc chị phải có mặt trực tiếp tại công ty. "Ở trọ gần trường thì đỡ tốn hơn một nửa chi phí hiện tại, nhưng tôi lo nếu nghỉ làm thì lúc quay lại tôi sẽ khó bắt nhịp", chị Trang chia sẻ.

Tuy nhiên, lựa chọn này vấp phải không ít lời bàn tán. Trên mạng xã hội, các video chia sẻ về hành trình đi học bằng máy bay của chị đạt 1,4 triệu lượt xem và hơn 500 bình luận. Có nhiều người cảm thấy khó hiểu trước quyết định đi học bằng máy bay của chị Trang.

Thu nhập từ công việc cũng chỉ vừa đủ cho chị trang trải cuộc sống ở TP.HCM và duy trì việc học ở TP.Hà Nội. Chị·dự định tiếp tục đi học bằng máy bay khoảng 4 - 5 tháng tới để hoàn tất chương trình. Với chị, đây không chỉ là bài toán sắp xếp giữa học và làm, mà còn là trải nghiệm thú vị để khép lại quãng đời sinh viên.