Theo thỏa thuận ký kết ngày 27.10 tại Hà Nội, Geleximco và VNPT sẽ hợp tác ứng dụng hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin và các giải pháp số trong hoạt động sản xuất công nghiệp, phát triển đô thị và kinh doanh dịch vụ.

Geleximco, ABBank ký kết hợp tác toàn diện với VNPT

Hai bên định hướng nghiên cứu triển khai mạng 5G chuyên dùng, tự động hóa, camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và cảm biến kết nối Internet vạn vật (IoT), nhằm nâng cao hiệu quả quản trị, vận hành tại các đơn vị thành viên. Đồng thời, hai bên sẽ chia sẻ cơ hội đầu tư, phân phối chéo sản phẩm, dịch vụ trên cơ sở nhu cầu và năng lực thực tế.

Đối với hợp tác giữa ABBank và VNPT, ngân hàng sẽ cung cấp các dịch vụ tài khoản, quản lý dòng tiền, thu chi hộ, trả lương, tiền gửi cùng các giải pháp tín dụng, bảo lãnh và thẻ doanh nghiệp cho VNPT và các đơn vị thành viên.

Cán bộ, nhân viên VNPT cũng có thể tiếp cận các sản phẩm tài chính cá nhân như thẻ, tiền gửi, tín dụng, bảo hiểm và dịch vụ khách hàng ưu tiên.

Ở chiều ngược lại, ABBank sẽ ưu tiên sử dụng các giải pháp viễn thông, điện toán đám mây, trung tâm dữ liệu, an toàn thông tin, chữ ký số và số hóa vận hành của VNPT, tùy theo nhu cầu và hiệu quả triển khai.

Hai bên còn định hướng phát triển thẻ tín dụng đồng thương hiệu ABBank - VNPT, các gói dịch vụ tài chính kết hợp viễn thông, thanh toán QR, thanh toán tự động và liên kết với VNPT Money/Mobile Money.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch HĐQT ABBank, nhà sáng lập Geleximco, nhấn mạnh giá trị lâu dài của hợp tác nằm ở khả năng kết nối thế mạnh riêng và chuyển các cam kết thành kết quả cụ thể.

Ông Huỳnh Quang Liêm, Tổng giám đốc VNPT, cho rằng sự kết hợp giữa hệ sinh thái công nghiệp, thương mại của Geleximco, năng lực tài chính của ABBank và hạ tầng công nghệ VNPT sẽ góp phần nâng cao trải nghiệm khách hàng, thúc đẩy phát triển kinh tế số.