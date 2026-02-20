Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Gemini 3.1 Pro vừa ra mắt có gì mới?

Kiến Văn
20/02/2026 10:30 GMT+7

Sau 3 tháng kể từ khi trình làng Gemini 3.0, Google tiếp tục tăng tốc trong cuộc đua AI (trí tuệ nhân tạo) với bản nâng cấp mới mang tên Gemini 3.1 Pro.

Tháng 11.2025, Google công bố Gemini 3.0 như một bước tiến lớn về mô hình AI đa năng. Đến nay, hãng xác nhận đã bắt đầu triển khai phiên bản xem trước của Gemini 3.1 Pro cho người dùng cá nhân, nhà phát triển và khách hàng doanh nghiệp.

Gemini 3.1 Pro vừa ra mắt có gì mới? - Ảnh 1.

Gemini 3.1 Pro đã bắt đầu giai đoạn thử nghiệm cho một số đối tượng người dùng

ẢNH: GOOGLE

Theo thông báo chính thức từ Google, Gemini 3.1 Pro tập trung vào cải thiện khả năng suy luận, vốn được xem là yếu tố quan trọng để đánh giá thước đo trong thế hệ AI mới. Google cho biết hiệu suất suy luận của phiên bản Gemini 3.1 Pro đã tăng gấp đôi so với bản tiền nhiệm.

Đại diện Google cho biết: "Phiên bản Gemini 3.1 Pro được thiết kế cho những tác vụ mà câu trả lời đơn giản là chưa đủ. Nó tận dụng khả năng suy luận nâng cao để giải quyết những thách thức khó khăn nhất của người sử dụng".

Gemini 3.1 Pro giúp xử lý tốt các yêu cầu phức tạp

Khả năng suy luận nâng cao được kỳ vọng giúp Gemini 3.1 Pro xử lý tốt hơn các yêu cầu phức tạp: từ giải thích những chủ đề nhiều lớp, tổng hợp dữ liệu rời rạc thành bức tranh toàn cảnh, cho đến hỗ trợ triển khai các ý tưởng sáng tạo đòi hỏi phân tích đa bước.

Chatbot AI Gemini gọi người là 'vết nhơ vũ trụ', tung đe dọa ác ý

Với người dùng phổ thông, Gemini 3.1 Pro đã xuất hiện trên ứng dụng Gemini. Các tài khoản đăng ký gói Google AI Pro và AI Ultra được cấp hạn mức sử dụng cao hơn. Mô hình này cũng được tích hợp vào NotebookLM, mặc dù giới hạn cho nhóm người dùng AI Pro và Ultra.

Google chưa ấn định thời điểm phát hành chính thức Gemini 3.1 Pro sau giai đoạn thử nghiệm. Tuy nhiên, động thái triển khai sớm bản xem trước cho thấy hãng đang đẩy nhanh nhịp cập nhật khi mà sự cạnh tranh AI ngày càng trở nên quyết liệt.

