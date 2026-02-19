Gemini bổ sung công cụ sáng tạo nhạc Lyria 3

Sau thành công của công cụ tạo ảnh Nano Banana, Google muốn nâng cấp Gemini 3 bằng Lyria 3, giúp người dùng bắt đầu sáng tạo nhạc bằng từ ngữ và mô tả thể loại nhạc mà họ mong muốn. Mô hình sẽ tự động tạo ra một bản nhạc chất lượng cao, kèm theo lời bài hát tùy chỉnh.

Lyria 3 được Google cung cấp miễn phí trên Gemini 3 ẢNH: GOOGLE

Theo thông tin từ Google, người dùng có thể tạo ra những bản nhạc nền dài 30 giây cho bất kỳ khoảnh khắc nào, từ những giai điệu vui tươi đến những âm thanh lo-fi. Hiện tại, Lyria 3 đã được triển khai trên phiên bản PC của Gemini và sớm có mặt trên ứng dụng di động cho người dùng toàn cầu.

Lyria 3 được phát triển bởi bộ phận DeepMind của Google, nổi bật trong việc thúc đẩy các nghiên cứu và đổi mới trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). DeepMind cũng là đơn vị phát triển công nghệ SynthID, cho phép đặt dấu bản quyền vô hình lên các phương tiện truyền thông được tạo ra bởi AI.

Sáng tạo nhạc dễ dàng trên Gemini

Với Lyria 3, Google đang khám phá một khía cạnh thú vị và gây tranh cãi trong việc sử dụng AI. Người dùng có thể chọn bất kỳ chủ đề, ý tưởng, thể loại hoặc tâm trạng nào, sau đó Gemini sẽ tạo ra một đoạn nhạc mẫu dài 30 giây. Việc thực hiện đơn giản khi người dùng chỉ cần nhấp vào công cụ chọn trong hộp trò chuyện Gemini và chọn tùy chọn nhạc mới.

Cách thức hoạt động của Lyria 3 tương tự như công cụ Veo của Google, nơi người dùng có thể cung cấp lời nói, hình ảnh hoặc video để tạo ra giai điệu phù hợp. Nếu thiếu ý tưởng sáng tạo, Lyria 3 cũng cung cấp nhiều mẫu nhạc có sẵn để chỉnh sửa.

Đặc biệt, việc sử dụng Lyria 3 trong Gemini hoàn toàn miễn phí, điều này hứa hẹn sẽ thu hút nhiều người dùng chia sẻ ảnh và video của họ để tạo nhạc nền cho các bài đăng trên mạng xã hội. Tuy nhiên, Google không phải là công ty đầu tiên cung cấp tiện ích này khi Suno là một trong những tên tuổi lớn trong lĩnh vực tạo nhạc bằng AI, mặc dù đã gặp phải nhiều tranh cãi liên quan đến vi phạm bản quyền.