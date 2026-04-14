Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Gemini gặp sự cố với tính năng hẹn giờ

Kiến Văn
14/04/2026 07:14 GMT+7

Sự cố khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu Google có đang vội vàng đưa Gemini vào sử dụng trước khi nó thực sự sẵn sàng hay không.

Trợ lý AI (trí tuệ nhân tạo) Gemini có khả năng viết luận, tóm tắt tài liệu PDF và thảo luận về kế hoạch kỳ nghỉ. Tuy nhiên, khi người dùng yêu cầu đặt hẹn giờ nhà bếp, Gemini thường báo lỗi ngay cả khi chức năng vẫn hoạt động bình thường.

Gemini gặp sự cố ngay với tính năng quen thuộc nhất của Google Assistant - Ảnh 1.

ẢNH: PHONEARENA

Cụ thể, khi người dùng Pixel và Android thiết lập báo thức hoặc hẹn giờ với Gemini, người dùng chỉ nhận được thông báo với nội dung "Thao tác thất bại". Mặc dù báo thức vẫn được tạo ra trong ứng dụng Đồng hồ, Gemini lại không thể xác nhận thành công và thông báo lỗi cho người dùng.

Đáng chú ý, Google thừa nhận đây là một "sự cố đã biết", đồng thời khuyến nghị người dùng tắt và bật lại Gemini Apps Activity để đồng bộ hóa. Tuy nhiên, đây không phải là một giải pháp thực sự mà chỉ đơn giản là một cách để phân loại sự cố kỹ thuật cho tính năng mà Google Assistant đã thực hiện trơn tru trong hơn một thập kỷ.

Sự cố diễn ra trong bối cảnh Google đang dần khai tử Google Assistant và dự kiến đến giữa năm 2026, tất cả các điện thoại Android mới sẽ chỉ được trang bị Gemini. Đây chính là lý do khiến người dùng cảm thấy lo lắng khi các tính năng của Google Assistant đang bị loại bỏ dần, từ chế độ lái xe đến Family Bell.

Lỗi hẹn giờ không chỉ là một sự bất tiện nhỏ mà còn ảnh hưởng đến lòng tin của người dùng. Những tác vụ như hẹn giờ nấu ăn, nhắc nhở uống thuốc hay báo thức buổi sáng đều yêu cầu độ tin cậy cao. Một thông báo lỗi không chính xác có thể khiến người dùng không biết phải tin tưởng vào điều gì.

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên Gemini gặp trục trặc với các tính năng cơ bản. Trước đó, đã có báo cáo về việc Gemini Live gặp lỗi trên Android Auto và từ khóa "Hey Google" không hoạt động trên Pixel sau khi cập nhật Android 17 Beta.

Mặc dù Gemini rất ấn tượng với các truy vấn phức tạp và cuộc hội thoại dài, Google không thể tiếp tục thúc đẩy người dùng sử dụng một trợ lý gặp trục trặc với những tác vụ đơn giản nhưng cần thiết. Cách tiếp cận hợp lý là giữ nguyên các chức năng đã được chứng minh của Assistant cho các tác vụ cấp hệ thống như báo thức, hẹn giờ và sự kiện lịch, trong khi để Gemini xử lý các truy vấn mở mà nó được thiết kế để thực hiện.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận