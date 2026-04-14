Gemini gặp sự cố với tính năng hẹn giờ

Trợ lý AI (trí tuệ nhân tạo) Gemini có khả năng viết luận, tóm tắt tài liệu PDF và thảo luận về kế hoạch kỳ nghỉ. Tuy nhiên, khi người dùng yêu cầu đặt hẹn giờ nhà bếp, Gemini thường báo lỗi ngay cả khi chức năng vẫn hoạt động bình thường.

Cụ thể, khi người dùng Pixel và Android thiết lập báo thức hoặc hẹn giờ với Gemini, người dùng chỉ nhận được thông báo với nội dung "Thao tác thất bại". Mặc dù báo thức vẫn được tạo ra trong ứng dụng Đồng hồ, Gemini lại không thể xác nhận thành công và thông báo lỗi cho người dùng.

Đáng chú ý, Google thừa nhận đây là một "sự cố đã biết", đồng thời khuyến nghị người dùng tắt và bật lại Gemini Apps Activity để đồng bộ hóa. Tuy nhiên, đây không phải là một giải pháp thực sự mà chỉ đơn giản là một cách để phân loại sự cố kỹ thuật cho tính năng mà Google Assistant đã thực hiện trơn tru trong hơn một thập kỷ.

Người dùng lo ngại sau sự cố của Gemini

Sự cố diễn ra trong bối cảnh Google đang dần khai tử Google Assistant và dự kiến đến giữa năm 2026, tất cả các điện thoại Android mới sẽ chỉ được trang bị Gemini. Đây chính là lý do khiến người dùng cảm thấy lo lắng khi các tính năng của Google Assistant đang bị loại bỏ dần, từ chế độ lái xe đến Family Bell.

Lỗi hẹn giờ không chỉ là một sự bất tiện nhỏ mà còn ảnh hưởng đến lòng tin của người dùng. Những tác vụ như hẹn giờ nấu ăn, nhắc nhở uống thuốc hay báo thức buổi sáng đều yêu cầu độ tin cậy cao. Một thông báo lỗi không chính xác có thể khiến người dùng không biết phải tin tưởng vào điều gì.

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên Gemini gặp trục trặc với các tính năng cơ bản. Trước đó, đã có báo cáo về việc Gemini Live gặp lỗi trên Android Auto và từ khóa "Hey Google" không hoạt động trên Pixel sau khi cập nhật Android 17 Beta.

Mặc dù Gemini rất ấn tượng với các truy vấn phức tạp và cuộc hội thoại dài, Google không thể tiếp tục thúc đẩy người dùng sử dụng một trợ lý gặp trục trặc với những tác vụ đơn giản nhưng cần thiết. Cách tiếp cận hợp lý là giữ nguyên các chức năng đã được chứng minh của Assistant cho các tác vụ cấp hệ thống như báo thức, hẹn giờ và sự kiện lịch, trong khi để Gemini xử lý các truy vấn mở mà nó được thiết kế để thực hiện.