Gen Z chọn chậm lại để đi xa: Giảm stress, tinh thần sảng khoái để bứt phá

Work-life balance xưa rồi, thay vào đó là work-life harmony: Công việc và cuộc sống hài hòa, bổ trợ cho nhau như một bản hòa tấu. Bạn có thể làm việc hết sức, nhưng biết dừng lại đúng lúc để giải nhiệt cuộc sống, tái tạo tinh thần và cảm nhận ý nghĩa trọn vẹn trong cả hai lĩnh vực.

Văn phòng không cột mốc: Tinh thần sảng khoái để sáng tạo

Xu hướng "work from anywhere" không còn đơn thuần là một trào lưu thời thượng. Với nhiều người trẻ, đặc biệt là Gen Z, đó đã trở thành một triết lý sống, nơi tự do, cảm hứng và chất lượng cuộc sống được ưu tiên hơn những khuôn mẫu truyền thống.

Gia Hân, 28 tuổi, từng là trưởng nhóm digital marketing tại một agency với những KPI "nghẹt thở". Cô làm được công ty trả lương cao, nhưng sâu bên trong luôn cảm thấy mình giống như "một cỗ máy đang bị quá nhiệt".

Cuối cùng, Hân quyết định bước ra khỏi vòng quay ấy. Cô rời công sở, trở thành freelancer, và dời "văn phòng" của mình đến những nơi có thể hít thở sâu hơn: Khi là Đà Nẵng đầy gió biển, khi là Nha Trang rực nắng, và đôi khi là bất cứ nơi nào chân cô muốn dừng lại.

Thế nhưng, tự do không đồng nghĩa với mọi thứ luôn dễ dàng.Trong một chuyến camping để giải nhiệt cuộc sống, một đầu việc khẩn cấp bất ngờ ập đến. Nắng gắt, tín hiệu chập chờn, deadline dí sát, tất cả khiến Hân rơi vào căng thẳng tột độ.

Khoảnh khắc bạn trẻ giải nhiệt cuộc sống giữa núi rừng với Trà Xanh Không Độ

Cô dừng lại, mở chai Trà Xanh Không Độ mát lạnh. Hương vị thơm ngon từ lá trà xanh nguyên chất thanh mát lan xuống cổ họng mang theo vị thanh mát đặc trưng. EGCG như nhấn nút "reset", giúp tinh thần lập tức Hân dịu lại, giúp cô bình tĩnh và lấy lại sự sắc bén. Chỉ sau vài phút, giữa không gian núi rừng yên tĩnh, cô xử lý gọn gàng vấn đề tưởng chừng "cháy" đến nơi.

Hân bật cười: "Một chai trà cứu cả deadline, cả job, đúng nghĩa giải nhiệt giữa rừng sâu".

Đòi lại chủ quyền tinh thần

Anphabe cho biết có tới 42% người đi làm đang trong trạng thái mệt mỏi với tần suất stress từ thường xuyên đến rất thường xuyên. Do đó, sự dịch chuyển này không phải là ngẫu nhiên. Nó là tiếng nói chung của thế hệ không chấp nhận sự quá tải.

Công thức 8 tiếng/ngày không còn hấp dẫn. Theo một khảo sát từ nền tảng quốc tế Fiverr, có tới 71% Gen Z cho biết họ đang có kế hoạch hoặc đã làm việc tự do. Tại Việt Nam, xu hướng này cũng bùng nổ.

Gen Z đang tìm cách lấy lại chủ quyền tinh thần: giảm stress, giải nhiệt cuộc sống và lựa chọn làm việc tự do nhiều hơn

Nền tảng FreelancerVN ghi nhận có khoảng 2 triệu người đang làm việc tự do (toàn thời gian hoặc bán thời gian), trong đó, Gen Z chiếm hơn 70%.

Thế hệ này sẵn sàng từ bỏ "vùng an toàn" nhưng đầy mệt mỏi để tìm kiếm sự cân bằng, bởi với họ, KPI hàng đầu là tinh thần thư thái và giảm stress.

Khoản lời lớn nhất là sự sảng khoái

Thanh Hà (29 tuổi), chuyên viên tư vấn tài chính, từng "bị tài chính hóa cả sức khỏe" vì KPI và mất ngủ triền miên. Cô chuyển sang làm remote advisor, loại bỏ sự gò bó văn phòng và chủ động sắp xếp lịch làm việc để thư giãn hơn.

Tuy nhiên, áp lực chốt hồ sơ cuối tháng vẫn là nỗi ám ảnh. Khi đang work-cation tại Mũi Né, cô nhận được cuộc gọi khẩn để xử lý hồ sơ phức tạp. Cô căng thẳng tột độ và biết nếu cố giải quyết ngay sẽ mắc sai lầm.

Khoảnh khắc thư giãn bên bờ biển với Trà Xanh Không Độ giúp tinh thần sảng khoái, giảm stress và lấy lại năng lượng để xử lý công việc hiệu quả

Hà dành 2 phút quyết định: Cô ra bãi biển, mở chai Trà Xanh Không Độ. Khoảnh khắc hương vị EGCG từ lá trà xanh nguyên chất thơm ngon chạm môi, tinh thần lập tức sảng khoái trở lại, giúp cô giảm stress tức thì. Chỉ sau vài ngụm, cô bình tĩnh quay lại cuộc gọi, phân tích rõ ràng và xử lý thành công ngay bên bờ biển.

"Khoảnh khắc thư giãn, tinh thần sảng khoái mới là 'khoản lời' lớn nhất", Hà bày tỏ.

Tinh thần thư giãn là 'view' đẹp nhất

Trong những ngành nghề đòi hỏi sự sáng tạo, Gen Z càng hiểu rằng, chỉ khi tinh thần được "giải nhiệt", ý tưởng mới có thể bùng nổ.

Nhã Thụy (27 tuổi) từng là trưởng nhóm hướng dẫn viên du lịch, giờ đây là Nhà sáng tạo nội dung số, luôn tâm đắc với tuyên ngôn: "Nếu không xây ước mơ cho mình, người khác sẽ thuê bạn xây ước mơ cho họ".

Công việc của một content creator luôn đi kèm áp lực. Thụy nhiều lần phải "bóp trán" tìm ý tưởng mới, đối mặt với bế tắc và căng thẳng tột độ. Ngay cả khi giữa núi rừng Tây Bắc, sự sáng tạo cũng không thể nảy sinh nếu tinh thần chưa được giải nhiệt.

Khoảnh khắc thư giãn giữa núi rừng với Trà Xanh Không Độ giúp tinh thần sảng khoái, tràn đầy nhiệt huyết để mở ra những ý tưởng mới mẻ

Anh thực hiện một pha "đổi gió": Ra hồ Ba Bể trải nghiệm, mở chai Trà Xanh Không Độ mát lạnh. Giữa không gian hùng vĩ, hương vị đặc trưng từ lá trà xanh thiên nhiên nguyên chất tươi mát với EGCG nhanh chóng giải nhiệt và mang lại tinh thần sảng khoái.

"Chỉ sau vài phút thư giãn, những ý tưởng mới mẻ đã ùa về. Việc giảm stress, xua tan căng thẳng để tinh thần thư thái mới chính là 'view' đẹp nhất cho sự sáng tạo", anh khẳng định.

Giải nhiệt cuộc sống để bứt phá

Thế hệ trẻ yêu cầu sự linh hoạt để chủ động thiết kế cuộc sống. Trong đó, giải nhiệt, thư giãn là chìa khóa duy trì hiệu suất và sáng tạo.

Trà Xanh Không Độ được làm từ lá trà xanh thiên nhiên nguyên chất với EGCG là "bảo bối" giúp Gen Z giảm stress, xua tan căng thẳng mệt mỏi. Nó không chỉ là thức uống, mà là tuyên ngôn cho cách giải nhiệt cuộc sống hiện đại.

Tinh thần sảng khoái đến từ việc biết dừng lại để giải nhiệt. Hãy dành vài phút mỗi ngày để thư giãn, tận hưởng những khoảnh khắc đơn giản: một chai Trà xanh mát lạnh, một cuộc đi bộ ngoài trời hay vài hơi thở sâu. Chính những giây phút ấy giúp Gen Z thư thái, tinh thần sảng khoái để tiếp tục bứt phá với công việc và cuộc sống một cách trọn vẹn.