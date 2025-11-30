Gen Z nhấn nút bình yên: Giải nhiệt stress, giữ tinh thần sảng khoái

Họ tìm kiếm sự tự do, linh hoạt và cân bằng để vừa kiến tạo sự nghiệp, vừa chăm sóc tinh thần. Đôi khi, giải nhiệt cuộc sống chỉ đơn giản là một khoảnh khắc dừng lại giữa phố, thưởng thức chai Trà Xanh Không Độ để giảm stress và tận hưởng chút bình yên.

Khi công việc nuốt chửng cuộc sống

6 giờ sáng, Sài Gòn còn ngái ngủ. Thúy Diễm, cô gái Gen Z làm trong ngành truyền thông, đã bật laptop. Tin nhắn, task, deadline nối nhau không ngừng. Mọi thứ trôi nhanh đến mức cô gần như chẳng còn thời gian cho bản thân, cho bạn bè hay chỉ một buổi tối thảnh thơi nghe nhạc.

"Thời gian dành cho bạn bè chủ yếu là đi nhậu để giải tỏa căng thẳng", Diễm kể.

Trong hai năm đầu đi làm, cô thường xuyên làm việc 70 - 75 giờ mỗi tuần, ngủ chưa tới 30 tiếng. Nỗ lực chứng minh năng lực đổi lại là cơ thể rệu rã, mất ngủ, kiệt sức và cảm giác trống rỗng về ý nghĩa cuộc sống.

Mọi thứ chỉ thay đổi khi Diễm sụp đổ sau một trận ốm. Lần đầu tiên, cô có thời gian nhìn lại chính mình và nhận ra: Cân bằng và sức khỏe tinh thần quan trọng hơn bất cứ deadline hay thành tích nào.

Bây giờ, Diễm không còn ép mình chạy quá nhanh. Hàng tuần, cô dành thời gian nghỉ ngơi, đi dạo phố, ghé quán café hợp gu, hay đơn giản ngồi trên vỉa hè, nhấp chai Trà Xanh Không Độ từ lá trà xanh thiên nhiên để giảm stress và nhìn dòng người qua lại.

Những khoảnh khắc tưởng chừng giản đơn ấy lại là "liều thuốc" giải nhiệt cuộc sống, giúp cô thư giãn tinh thần, lấy lại sự sảng khoái.

Khi Gen Z chọn "làm chủ chính mình"

Theo khảo sát PwC 2023, 67% Gen Z và Millennials không hài lòng với sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, và 53% Gen Z ít hài lòng với công việc hiện tại. Thế hệ này đang tìm kiếm nhiều hơn: quyền tự do, linh hoạt, và ý nghĩa trong công việc cũng như cuộc sống.

Mai Hạnh, 26 tuổi, làm trong lĩnh vực social media, từng nghĩ rằng "cống hiến hết mình" là con đường duy nhất để thăng tiến. Cô chăm chỉ 8 tiếng mỗi ngày, nhưng rời công ty chỉ muốn ngắt kết nối hoàn toàn.

"Có lần sếp gọi xử lý công việc vào ngày nghỉ, nhưng cuối tuần mình thường tắt điện thoại nên không thể nghe máy. Sau đó bị cho rằng không có tinh thần cống hiến", Hạnh kể.

Nhận ra mình đang bị cuốn trong vòng lặp của "deadline" và "task gấp", cô quyết định bước ra khỏi vùng an toàn, tìm môi trường linh hoạt hơn, nơi có thể tự quyết định nhịp sống của mình.

Sau hơn một năm làm việc tại công ty, Hạnh chọn trở thành freelancer. Cô tự do cả về thời gian, công việc và cảm xúc.

Một buổi chiều tại quán nhỏ ở phố núi Buôn Ma Thuột, Hạnh nhấp ngụm Trà Xanh Không Độ mát lạnh, hương vị thơm ngon từ lá trà xanh thiên nhiên với EGCG lan tỏa khắp cơ thể, thoảng trong gió se lạnh. Cô hít thật sâu không khí trong lành, cảm giác stress, căng thẳng và mệt mỏi tan biến.

"Giờ mình có thể làm việc giữa khí trời mát mẻ, bàn giao task đúng hạn mà vẫn thấy tinh thần sảng khoái", Hạnh cười nhẹ. "Nếu không tự vẽ đường cho mình, bạn sẽ chỉ là một dấu chân trên bản đồ của người khác".

Giải nhiệt cuộc sống để đi xa hơn

Không quá lời khi nói rằng "hãy là ông chủ của chính bạn" đang trở thành xu hướng sống nổi bật của Gen Z. Theo Forbes, chỉ khoảng 40% Gen Z ưu tiên công việc hơn mọi thứ khác; phần lớn còn lại chọn cân bằng – linh hoạt – tự do để giữ lửa sáng tạo và năng lượng tích cực.

Giữa guồng quay không ngừng, Gen Z chọn nhấn nút tái tạo: dừng lại, hít thở, chill để giảm stress và lắng nghe bản thân. Cân bằng không phải là chùn bước, mà là biết khi nào cần bật chế độ "giải nhiệt cuộc sống" để tiếp tục tiến về phía trước với tinh thần tươi mới.

Thành công với họ không chỉ là leo cao trong sự nghiệp hay kiếm nhiều tiền, mà là sống trọn vẹn, làm chủ nhịp sống và không bị kiểm soát bởi stress. Một khoảnh khắc tĩnh lặng, vài phút dạo phố, thưởng thức hương vị thơm ngon của chai Trà Xanh Không Độ với EGCG hay đơn giản ngồi yên lắng nghe bản thân đủ để xua tan mệt mỏi, tiếp thêm cảm hứng.

Khi biết cân bằng, bạn không chỉ sống, bạn sáng tạo, tự tin. Đó là lúc chai Trà Xanh Không Độ từ lá trà xanh thiên nhiên trên tay trở thành "bộ nhận diện" của cuộc sống được giải nhiệt. Khi đó, mọi thử thách đều trở nên nhẹ nhàng hơn. Không stress, không áp lực, chỉ có cảm giác sảng khoái, tinh thần tích cực và thư giãn thật sự.