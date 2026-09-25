Gen Z thích mua ô tô hơn mua nhà

Cùng với sự phát triển của công nghệ, mẫu mã ô tô… nhóm khách hàng mua ô tô cũng đang có xu hướng thay đổi. Ô tô vốn được xem là phương tiện để đi lại và ít cấp thiết hơn nhà ở nhưng với thế hệ Gen Z, nhiều người lại đang ưu tiên mua ô tô hơn mua nhà. Mới đây, Mazda North American Operations (MNAO) đã tiến hành một cuộc khảo sát về sở thích mua xe cá nhân của thế hệ Z (sinh năm 1997 - 2012) tại Mỹ. Kết quả cho thấy, họ sẵn sàng chi tiền cho một chiếc ô tô hơn là để mua một ngôi nhà.

Thông tin được trích dẫn trên trang web chính thức của Mazda America mới đây cho thấy, có đến 69% số người thuộc thế hệ Gen Z được hỏi cho biết thích ô tô hơn nhà ở.

69% số người thuộc thế hệ Gen Z được hỏi cho biết thích ô tô hơn nhà ở Ảnh: B.H

Ô tô vốn thường được xem là tài sản phục vụ nhu cầu đi lại, trong khi nhà ở gắn với một cột mốc tài chính quan trọng. Tuy nhiên, với nhóm người trẻ tham gia khảo sát, chiếc ô tô dường như mang lại giá trị sử dụng và trải nghiệm trực tiếp hơn trong cuộc sống hằng ngày. Dù vậy, nghiên cứu này của MNAO không nêu rõ liệu người tham gia khảo sát đã sở hữu nhà hoặc xe hơi hay chưa.

Không chỉ ưu tiên sở hữu ô tô, khảo sát của MNAO còn cho thấy các bạn trẻ Gen Z có những tiêu chí khá rõ ràng khi lựa chọn xe mới. Trong đó, 94% người được hỏi đánh giá các tính năng an toàn tiên tiến là yếu tố quan trọng. Tiếp theo là công nghệ tích hợp trên xe chiếm 93%, trong khi hệ thống âm thanh cao cấp được 82% người xem trọng và ưu tiên khi lựa chọn mua ô tô.

Đáng chú ý, 85% cho rằng một hệ thống âm thanh chất lượng cao có thể phản ánh chất lượng tổng thể của chiếc xe. Điều này cho thấy khái niệm "xe tốt" với một bộ phận Gen Z không chỉ nằm ở khả năng vận hành, mà còn liên quan đến công nghệ, sự tiện nghi và trải nghiệm trong khoang lái.

Các bạn trẻ Gen Z có tiêu chí khá rõ ràng khi lựa chọn xe mới Ảnh: B.H

Bà Jennifer Morrison, Giám đốc An toàn Xe tại Mazda cho biết: "Vì thế hệ Z ưu tiên việc sở hữu xe, họ kỳ vọng những chiếc xe kết hợp các hệ thống an toàn tiên tiến và công nghệ trực quan".

Kết quả khảo sát cũng cho thấy, cách tiếp cận của người trẻ đối với ô tô đang thay đổi. Thay vì chỉ xem ô tô là phương tiện di chuyển, một bộ phận người dùng trẻ coi chiếc ô tô như không gian cá nhân, nơi họ sử dụng công nghệ, giải trí và kết nối trong quá trình di chuyển. Xu hướng này cũng xuất hiện trong nghiên cứu về hành vi người tiêu dùng ô tô năm 2026 của Công ty McKinsey. Theo đó, kết quả khảo sát hơn 20.000 người tại Trung Quốc, Đức, Nhật Bản, Anh và Mỹ do McKinsey thực hiện cho thấy người tiêu dùng trẻ có xu hướng sử dụng các kênh trực tuyến và công cụ AI nhiều hơn trong quá trình tìm hiểu, lựa chọn ô tô.