Gen Z tiết kiệm để mua vàng, chi cả trăm triệu đồng đưa mẹ đi du lịch

Gen z chi cả trăm triệu đồng đưa mẹ đi du lịch

Làm cả chục công việc từ bán vé máy bay, viết nhạc chế, kịch bản, diễn xuất… đến sáng tạo nội dung du lịch, nhưng Thùy Trang (31 tuổi, hiện đang sinh sống tại ngõ Mễ Trì, phường Từ Liêm, Hà Nội), cho biết cô chỉ tiêu tiền cho hai điều quan trọng nhất: gia đình và những chuyến đi.

"Với tôi, mẹ là bạn thân nên việc đưa mẹ và gia đình đi du lịch sẽ giúp mọi người hiểu nhau hơn, thân thiết hơn. Mẹ tôi cũng là người yêu thích khám phá và điều mới mẻ", Trang chia sẻ ngắn gọn. Thùy Trang là travel blogger (chia sẻ trải nghiệm du lịch) kiêm Freelance Writer (người viết tự do).

6 năm qua, Trang đã từng bước hiện thực hóa ước mơ đưa gia đình cùng đi du lịch, từ những địa danh nổi tiếng trong nước như: Huế, Đà Nẵng, Hội An, Phú Quốc, Đà Lạt… đến cùng nhau đi nước ngoài: Lào, Thái Lan, Trung Quốc, Singapore, Malaysia, Đài Loan.

Trang nhẩm tính tổng chi phí đưa gia đình đi du lịch trong 6 năm qua khoảng 400 triệu đồng. Cô săn vé 0 đồng và được tài trợ, những trải nghiệm du lịch trước đó giúp gia đình Trang có những chuyến đi thú vị và tiết kiệm hơn.

Thùy Trang và gia đình trong chuyến du lịch Đài Loan vào cuối năm 2024, cô gái không ngại chi cả trăm triệu đưa mẹ đi du lịch khắp nơi trên thế giới

Một trong những chuyến đi đáng nhớ nhất của Trang và mẹ là chuyến đi Đài Loan vào cuối năm 2024. Cô gái Hải Phòng không ngần ngại chia sẻ: "Tôi săn vé 0 đồng trước nửa năm, khoảng 2.8 triệu đồng/người, không bao gồm ký gửi. Lịch trình là 6 ngày 5 đêm".

Nữ sinh tích cóp mua vàng tặng mẹ

Hôm nay là ngày của mẹ nhưng Nguyễn Hà Song Quân, Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM, không thể về quê thăm mẹ. Từ sáng sớm, cô dậy sớm để chuẩn bị cho bài thi thực tế thực tập giữa khóa.

Năm ngoái là lần đầu tiên cô tích cóp mua vàng tặng mẹ. Thay vì những món quà hoa, bánh, mua đồ ăn vặt như trước, cô muốn tặng mẹ món quà giá trị hơn.

Song Quân thích mua quà cho mẹ bằng tiền do mình lao động có được ẢNH: NVCC

"Còn đi học nên tôi vẫn được mẹ cho tiền tuần và tiền trọ. Tiền lương đi làm tôi tự giữ. Sinh nhật mẹ năm ngoái, tôi chưa có tiền nhiều nên chỉ gửi mẹ tiền để ăn uống với mua đồ mẹ thích thôi. Vài tháng sau tôi tích cóp được mua chiếc nhẫn vàng nhỏ mang về tặng mẹ", nữ sinh chia sẻ.

Son quân cũng cho biết thêm nhà chỉ có 2 mẹ con, không cần quá vất vả nhưng với Song Quân, cô muốn đi làm để có thêm kinh nghiệm và khoản dư phòng khi cần đi khám bệnh hay tự chi trả cho những sinh hoạt phí, đi chơi cùng mẹ.

"Mẹ nói mẹ giữ vàng cho tôi chứ mẹ không dùng, nếu trường hợp bất trắc thì mẹ bán. Mẹ vui không chỉ vì quà mà mẹ biết con gái đã lớn khôn", Song Quân chia sẻ.

Mong muốn "trả lại thanh xuân" cho cha mẹ

Bà Nguyễn Thị Chung, phố Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, Hà Nội, chia sẻ niềm vui của tuổi già là được bên các con, nhìn các con trưởng thành, hạnh phúc.

"Ở tuổi này, cha mẹ không thể đi tour vất vả, nay dừng đây, mai dừng kia được. Đi du lịch, chúng tôi thích nghỉ dưỡng, thăm quan thắng cảnh, quan trọng là được ở bên các con. Mỗi gia đình có điều kiện riêng, hoàn cảnh khác nhau, tôi nghĩ nếu không đi xa thì đi gần cũng được, chứ đợi đến khi đủ điều kiện không biết ba mẹ còn không", bà Chung nói.

Vợ chồng bà Nguyễn Thị Chung trong chuyến du lịch cùng gia đình con gái ẢNH: NVCC

Thạc sĩ Đỗ Đức Long, giảng viên Khoa Xã hội học và phát triển (Học viện Báo chí và Tuyên truyền), cho rằng xu hướng nhiều bạn trẻ thuộc gen Z lựa chọn tặng vàng hoặc đưa cha mẹ đi du lịch thay vì những món quà truyền thống phản ánh một sự chuyển dịch khá thú vị trong hệ giá trị gia đình hiện nay.

Theo ông Long, xu hướng này phản ánh sự thay đổi lớn. Đó là sự chuyển dịch từ "văn hóa sở hữu" sang "văn hóa trải nghiệm". Mô hình gia đình Việt Nam đang trở nên gần gũi và giàu tính đồng hành hơn. Trước đây, khoảng cách thế hệ thường khá rõ, cha mẹ đóng vai trò hy sinh còn con cái có xu hướng nghe lời, phụ thuộc. Xu hướng này còn phản ánh tư duy tài chính mới của gen Z. Dù thu nhập chưa hẳn cao, nhiều bạn trẻ vẫn rất linh hoạt trong chi tiêu để thực hiện những mục tiêu giàu ý nghĩa.

"Hiện nay, nhiều gia đình đã chuyển sang dạng quan hệ mang tính chia sẻ, xem cha mẹ như những người bạn đồng hành. Việc con cái chủ động lên kế hoạch đưa mẹ đi du lịch cũng thể hiện mong muốn "trả lại thanh xuân" cho cha mẹ theo một cách rất cảm xúc", ông chia sẻ.

Thạc sĩ Đỗ Đức Long cho rằng bạn trẻ hôm nay đang thể hiện tình cảm theo cách rất thực tế và hiện đại: biết tính toán tài chính, chủ động tích lũy và ưu tiên những giá trị tinh thần có ý nghĩa lâu dài.

Một chuyến đi đôi khi không chỉ là nghỉ ngơi, mà còn là mong muốn "trả lại thanh xuân" cho cha mẹ, mong muốn để cha mẹ được trải nghiệm, được "sống cho mình" sau nhiều năm hy sinh cho con cái.



