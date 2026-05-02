Ghẹ đỏ ngon như thế nào mà giá cả triệu đồng mỗi kilogram

Ghẹ đỏ - một loài ghẹ thường thấy trong menu các món hải sản của các nhà hàng, mới đây được nhắc đến nhiều sau sự việc một khách du lịch chia sẻ hóa đơn của một nhà hàng ở P.Sầm Sơn (Thanh Hóa), trong đó món ghẹ đỏ có giá 1,7 triệu đồng/1 kg.

Ghẹ đỏ thường đánh bắt được ở vùng biển xa bờ, có những con nặng tới hơn 1 kg ẢNH: MINH HẢI

Rất nhiều người tỏ ra "giật mình" khi thấy giá ghẹ đỏ loại to (loại 2 - 3 con/1 kg) đắt hơn cả giá cua gạch và nhiều loại ghẹ khác. Nhiều người chưa rõ sự tình còn cho rằng nhà hàng "chặt chém" du khách.

Chị Phạm Thị Nga (39 tuổi), chủ cơ sở buôn bán hải sản có thâm niên ở xã Hoằng Tiến (Thanh Hóa), cho biết giá ghẹ đỏ loại to (loại 2 - 3 con/1 kg) ngày thường chị thu mua và bán lại cho các nhà hàng giá từ 500.000 - 600.000 đồng/1 kg. Riêng dịp lễ 30.4 - 1.5 năm nay giá từ 1,1 – 1,2 triệu đồng/1 kg.

Với ghẹ đỏ loại 5 - 6 con/1 kg, ngày thường giá bán cho các nhà hàng từ 300.000 - 400.000 đồng/1 kg.

Ghẹ đỏ nhiều thịt, được du khách các tỉnh khi đến Thanh Hóa rất thích ăn, nhưng ngư dân vùng biển Thanh Hóa lại cho rằng thịt ghẹ đỏ không ngon bằng thịt ghẹ xanh

Theo kinh nghiệm của ngư dân vùng ven biển Thanh Hóa, nếu cùng trọng lượng với các loại ghẹ phổ thông khác như ghẹ xanh, ghẹ bầu (có nơi gọi là ghẹ bà)… thì ghẹ đỏ nhiều thịt hơn. Tuy nhiên, thịt ghẹ đỏ lại không được đánh giá ngon hơn ghẹ xanh.

Vùng đánh bắt loại ghẹ đỏ lớn thường xa bờ, cách đất liền hàng chục hải lý. Ghẹ đỏ cũng có nhiều con to, trọng lượng đạt hơn 1 kg mỗi con.

Liên quan đến vụ việc tờ hóa đơn chia sẻ trên mạng xã hội, trong đó giá ghẹ đỏ loại to 1,7 triệu đồng/1 kg làm nhiều người giật mình, nhiều người bình luận, chia sẻ thông tin cho rằng nhà hàng "chặt chém" du khách, chính quyền địa phương đã vào cuộc làm rõ.

Cụ thể, tối ngày 30.4, đoàn khách 23 người (12 người lớn và 11 trẻ em) ăn tối tại nhà hàng Chinh Thủy (P.Sầm Sơn), thực đơn 13 món, trong đó có món ghẹ đỏ to chế biến bằng cách hấp, giá hơn 12 triệu đồng cho 7 kg (1,7 triệu đồng/1 kg).

Sau khi ăn xong, một người trong đoàn khách (không phải người đại diện đặt món) có chụp lại hóa đơn và đăng lên mạng xã hội so sánh giá ăn ở Cô Tô (Quảng Ninh) với bữa ăn nêu trên với đại ý giá cả, dịch vụ ở Sầm Sơn đắt đỏ hơn.

Hình ảnh tờ hóa đơn nhanh chóng lan truyền trên nhiều trang mạng xã hội, các bài viết, bình luận chủ yếu cho rằng giá ghẹ đỏ quá "chát", và cho rằng nhà hàng "chặt chém" du khách.

Kết quả xác minh của cơ quan chức năng xác định nhà hàng không vi phạm, vì giá cả đã niêm yết, trước khi ăn nhà hàng và đại diện đoàn khách đã thống nhất với nhau về giá.

Hiện vị khách đăng tải tờ hóa đơn cũng đã gỡ bài đăng ban đầu, đồng thời người này cũng đăng bài cho biết bà không có ý nói nhà hàng bán đắt mà chỉ muốn so sánh giá của bữa ăn hải sản ở Cô Tô (Quảng Ninh) năm 2025 với bữa ăn ở Sầm Sơn lần này có sự chênh lệch lớn dù cùng số lượng người.