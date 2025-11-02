Ghe ngo hơn 20 năm tuổi được 'hồi sinh' bằng nghệ thuật điêu khắc độc đáo

Đưa ghe ngo cũ thành tác phẩm nghệ thuật

Những ngày này, chùa Peam Buôl Thmây (còn gọi là chùa Ngã tư Cột Đèn, P.Sóc Trăng, TP.Cần Thơ - trước đây là P.4, TP.Sóc Trăng, Sóc Trăng) trở thành điểm đến thu hút đông đảo khách tham quan. Bên cạnh việc chiêm bái, nhiều người tìm đến chùa để chiêm ngưỡng chiếc ghe ngo được điêu khắc sinh động.

Chùa Peam Buôl Thmây, nơi có chiếc ghe ngo làm từ gỗ quý được "hồi sinh" bằng nghệ thuật điêu khắc độc đáo ẢNH: DUY TÂN

Đại đức Đinh Hoàng Sự, trụ trì chùa Peam Buôl Thmây, cho biết: "Giải đua ghe ngo quy mô lớn chuẩn bị diễn ra trên sông Maspero ở gần chùa nên khách thập phương về ngày càng đông. Ngoài viếng chùa, nhiều người tò mò, muốn xem tận mắt chiếc ghe ngo được điêu khắc hoa văn truyền thống đang trưng bày tại chùa".

Kiến trúc chùa ấn tượng thu hút du khách đến chiêm bái ẢNH: DUY TÂN

Chiếc ghe này được chùa Peam Buôl Thmây đóng cách đây hơn 20 năm, nặng gần 2 tấn và không còn tham gia các mùa giải đua ghe ngo. Do làm bằng gỗ quý nên thân ghe còn khá chắc chắn, nhà chùa quyết định "hồi sinh" bằng cách thuê thợ điêu khắc hoa văn Khmer truyền thống lên thân ghe.

Đại đức Đinh Hoàng Sự cùng nghệ nhân trẻ điêu khắc ghe ngo ẢNH: DUY TÂN

"Sau khi hoàn thành, chiếc ghe ngo mang diện mạo hoàn toàn mới, sống động, tinh tế và đậm bản sắc văn hóa Khmer. Đây cũng là chiếc ghe ngo đầu tiên ở ĐBSCL được điêu khắc trực tiếp trên thân ghe nguyên bản", đại đức Đinh Hoàng Sự nói.

Hơn 6 tháng chạm khắc tỉ mỉ từng chi tiết

Người trực tiếp thực hiện công trình là anh Lâm Hòa Tha (32 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ). Anh Tha cho biết, khi nhận lời mời của chùa, anh vừa háo hức vừa lo lắng, bởi việc khắc trên một thân ghe cũ, nhiều đinh và dễ hỏng đòi hỏi nhiều kỹ thuật, sự tỉ mỉ và lòng kiên nhẫn.

Tất cả công đoạn điêu khắc ghe đều làm thủ công 100%, không sử dụng máy móc cơ khí ẢNH: DUY TÂN

"Nhà chùa yêu cầu giữ nguyên hình dáng, kích thước ghe, đồng thời làm nổi bật các hoa văn truyền thống. Nếu làm trên phôi gỗ mới thì dễ, còn trên ghe cũ thì mỗi nhát đục đều phải tính toán kỹ", anh Tha nói.

Sau nhiều ngày nghiên cứu, anh Tha lựa chọn hình tượng rắn thần Naga - linh vật trong văn hóa Khmer làm chủ đề chính - uốn lượn mềm mại dọc thân ghe. Xen kẽ là những họa tiết mây, nước và hoa văn chạm nổi, khiến chiếc ghe trở nên sinh động và cuốn hút hơn.

Chiếc ghe ngo được đóng cách đây hơn 20 năm, nặng gần 2 tấn, nay được chùa Peam Buôl Thmây “hồi sinh” để du khách đến chiêm ngưỡng ẢNH: DUY TÂN

Tất cả công đoạn đều làm thủ công 100%, không sử dụng máy móc cơ khí và hơn 6 tháng mới hoàn thiện. Trong đó, riêng phần đầu ghe mất hơn 45 ngày để hoàn thiện từng chi tiết. "Có lúc tôi phải đổi tư thế liên tục vì ghe nặng, không thể xoay chuyển. Dù vất vả, nhưng khi thấy thành quả hiện ra, tôi rất tự hào vì được góp phần bảo tồn văn hóa dân tộc mình", anh Tha bộc bạch.

Đại đức Đinh Hoàng Sự cho biết, nhà chùa đang dự kiến xây dựng khu trưng bày riêng để giới thiệu chiếc ghe ngo điêu khắc đến đông đảo phật tử và du khách. Bởi đây không chỉ là cách gìn giữ nét đẹp truyền thống của đồng bào Khmer, mà còn nhắc nhở mọi người trân trọng, tiếp nối tinh thần đoàn kết, sáng tạo của cha ông.

Với phần đầu ghe ngo, người thợ điêu khắc phải mất 45 ngày để hoàn thiện ẢNH: DUY TÂN

Nhiều du khách sau khi chiêm ngưỡng tác phẩm đều tỏ ra thích thú. Ông Nguyễn Trần Trung Quân, du khách từ TP.HCM, cho biết: "Chiếc ghe ngo được điêu khắc rất tinh xảo, đường nét mềm mại và hài hòa. Tôi cảm nhận được hơi thở văn hóa Khmer qua từng chi tiết. Đây thực sự là một công trình đáng trân trọng".