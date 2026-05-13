Ghen tuông, đập phá 6 hũ hài cốt trong nhà 'vợ hờ'

Ngày 13.5, tin từ Công an xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp cho biết đơn vị vừa phối hợp Công an xã Đức Lộc, tỉnh Tây Ninh bắt giữ Đặng Viết Văn (46 tuổi, tạm trú TP.HCM) để điều tra về hành vi xâm phạm hài cốt xảy ra tại ấp Phú Mỹ, xã Phú Hựu.

Công an xã Phú Hựu lấy lời khai đối với Đặng Viết Văn để điều tra về hành vi xâm phạm hài cốt ẢNH: CACC

Theo thông tin ban đầu, Đặng Viết Văn chung sống như vợ chồng với người phụ nữ 56 tuổi (ở ấp Phú Mỹ, xã Phú Hựu) được khoảng 3 năm nay. Gần đây, nghi "vợ hờ" có tình cảm với người khác nên Văn ghen tuông và xảy ra mâu thuẫn.

Tối 11.5, Văn đến nhà cự cãi và đánh "vợ hờ". Lúc này, trong nhà có lưu giữ 6 hũ hài cốt của người thân chưa kịp chôn cất vì xây nhà mồ chưa xong. Trong lúc ghen tuông, Văn dùng búa đập vỡ cả 6 hũ hài cốt rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện trường Đặng Viết Văn dùng búa có đập phá 6 hũ hài cốt trong gia đình "vợ nhà" ẢNH: CACC

Nhận được tin báo, Công an xã Phú Hựu phối hợp phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp và Viện KSND khu vực 8 tỉnh Đồng Tháp đến khám nghiệm hiện trường xác minh và truy tìm Văn.

Đến rạng sáng 13.5, Công an xã Phú Hựu phối hợp Công an xã Đức Lộc, tỉnh Tây Ninh bắt giữ Văn khi đang lẩn trốn tại xã Đức Lộc.

Hiện Công an xã Phú Hữu đã di lý Văn về Đồng Tháp để phục vụ công tác điều tra, xử lý về hành vi xâm phạm hài cốt theo quy định của pháp luật.