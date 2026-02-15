Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Ghi nhận trường hợp nhập viện sau bữa ăn có món cá ủ chua

Liên Châu
Liên Châu
15/02/2026 08:32 GMT+7

Bộ Y tế đề nghị y tế Đà Nẵng tập trung nguồn lực điều trị tích cực cho bệnh nhân phải nhập viện trong tình trạng nặng sau khi ăn món cá ủ chua.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, ngày 14.2 cục đã nhận được thông tin có bệnh nhân phải nhập viện sau khi ăn bữa ăn có món cá ủ chua tại thôn 3, xã Phước Chánh, TP.Đà Nẵng.

Bệnh nhân nhập viện với các triệu chứng nặng như mắt nhìn mờ, đồng tử 2 bên giãn không đáp ứng ánh sáng, đau thượng vị, buồn nôn, được điều trị tích cực tại Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía bắc Quảng Nam,  nghi ngờ ngộ độc Clostridium botulinum.

Ghi nhận trường hợp nhập viện sau bữa ăn có món cá ủ chua- Ảnh 1.

Cục An toàn thực phẩm khuyến nghị ưu tiên ăn các thực phẩm mới chế biến, mới nấu chín

ẢNH: CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế TP.Đà Nẵng chỉ đạo Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía bắc Quảng Nam tập trung nguồn lực điều trị tích cực cho bệnh nhân, không để ảnh hưởng đến tính mạng. Trong trường hợp cần thiết cần kết nối hội chẩn liên viện, bệnh viện tuyến trên để nhận được sự hỗ trợ kịp thời.

Chỉ đạo Trạm Y tế xã Phước Chánh tiếp tục chủ động theo dõi sức khỏe những người ăn cùng bữa ăn và thức ăn với bệnh nhân, khi phát hiện bất kỳ ai có triệu chứng nghi ngờ ngộ độc thực phẩm phải sẵn sàng nguồn lực, trang thiết bị hỗ trợ điều trị, cấp cứu kịp thời.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức an toàn thực phẩm và biện pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm do vi khuẩn Clostridium Botulinum cho cộng đồng; đặc biệt chú ý hướng dẫn biện pháp chế biến, bảo quản đảm bảo an toàn đối với các thực phẩm truyền thống hoặc theo tập quán của địa phương, nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lựa chọn, chế biến, bảo quản và sử dụng thực phẩm. Thực hiện ăn chín, uống chín.

Ưu tiên ăn các thực phẩm mới chế biến, mới nấu chín. Không nên tự đóng gói kín các thực phẩm và để kéo dài trong điều kiện không phải đông đá. Với các thực phẩm lên men, đóng gói hoặc che đậy kín theo cách truyền thống (như dưa muối, măng, cà muối...) cần đảm bảo phải chua, mặn. Khi thực phẩm hết chua thì không nên ăn...

Cục An toàn thực phẩm từng cảnh báo, chỉ lượng nhỏ độc tố botulinum của vi khuẩn Clostridium botulinum cũng có thể gây ngộ độc nặng: liệt cơ, suy hô hấp, nguy hiểm cho người bệnh.


