Ghiền trà, cà phê: Các nhà khoa học cảnh báo điều này quan trọng hơn bạn nghĩ

Nghiên cứu vừa được công bố trên International Journal of Cancer do các nhà khoa học thuộc Đơn vị Dịch tễ học Ung thư, Khoa Sức khỏe Dân số Nuffield, Đại học Oxford (Anh) thực hiện. Nhóm nghiên cứu phân tích dữ liệu của 977.282 người trưởng thành để đánh giá mối liên quan giữa nhiệt độ và lượng trà, cà phê tiêu thụ với ung thư thực quản.

Trong thời gian theo dõi trung bình 11 - 14 năm, có 2.348 trường hợp ung thư thực quản, gồm 1.045 trường hợp ung thư biểu mô tế bào vảy và 1.303 trường hợp ung thư biểu mô tuyến.

Với người thường xuyên uống trà, cà phê, một thay đổi rất đơn giản nhưng đáng thực hiện là: đừng uống khi còn quá nóng Ảnh: P.H tạo từ AI

Uống càng nóng, nguy cơ càng đáng lưu ý

Kết quả cho thấy những người thích uống trà hoặc cà phê ở mức “rất nóng” có nguy cơ mắc ung thư biểu mô tế bào vảy thực quản cao gấp khoảng 3 lần so với nhóm uống ở mức “ấm”. Cụ thể, nguy cơ tương đối là 3,17 lần.

Đây là nghiên cứu quan sát, vì vậy kết quả cho thấy mối liên quan chứ không tự nó chứng minh quan hệ nhân quả. Tuy nhiên, phát hiện này phù hợp với những bằng chứng trước đó về tác động của đồ uống ở nhiệt độ rất cao đối với thực quản.

Nhiệt độ cao có thể làm tổn thương thực quản

Theo các nhà nghiên cứu, một trong những cơ chế có thể giải thích mối liên quan này là tổn thương lặp đi lặp lại do nhiệt đối với niêm mạc thực quản.

Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) thuộc Tổ chức Y tế thế giới trước đây đã xếp đồ uống rất nóng, trên 65°C, vào nhóm “có thể gây ung thư cho người” (nhóm 2A), dựa trên bằng chứng liên quan đến ung thư thực quản. Tuy nhiên, mức 65°C là ngưỡng phân loại phục vụ đánh giá nguy cơ, không phải một mốc sinh học tuyệt đối mà cứ vượt qua là chắc chắn gây ung thư.

Một nghiên cứu công bố trên British Journal of Cancer năm 2025 cũng phân tích hơn 454.000 người tại UK Biobank và ghi nhận nguy cơ ung thư biểu mô tế bào vảy thực quản cao hơn ở những người thường uống trà hoặc cà phê nóng, đặc biệt khi đồ uống được dùng ở nhiệt độ “rất nóng”.

Đừng vội bỏ trà, cà phê

Điều quan trọng là không nên hiểu kết quả nghiên cứu thành việc phải ngừng uống trà hoặc cà phê. Vấn đề được các nhà nghiên cứu nhấn mạnh là nhiệt độ và lượng tiêu thụ.

Vì vậy, thay vì uống ngay khi vừa pha xong, hãy chờ đồ uống nguội bớt trước khi uống, đặc biệt tránh uống khi còn khiến miệng hoặc lưỡi cảm thấy bỏng rát.

Trà và cà phê bản thân vẫn có thể nằm trong chế độ ăn uống lành mạnh ở lượng phù hợp. Tuy nhiên, nên hạn chế thêm nhiều đường, sữa đặc hoặc các loại siro ngọt.

Với người thường xuyên uống trà, cà phê, một thay đổi rất đơn giản nhưng đáng thực hiện là: đừng uống khi còn quá nóng. Chờ thêm vài phút để đồ uống giảm nhiệt không làm mất đi giá trị thưởng thức, nhưng có thể giúp hạn chế những tổn thương nhiệt lặp lại cho thực quản.