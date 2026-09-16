Sụt cân bất thường, người đàn ông 47 đi khám phát hiện ung thư thực quản

Qua nội soi, bác sĩ phát hiện 1 tổn thương khoảng 1 x 1,5 cm tại thực quản. Dưới ánh sáng trắng và chế độ TXI, vùng niêm mạc tổn thương có bề mặt hơi thô ráp, màu sắc khác với vùng xung quanh. Khi chuyển sang chế độ NBI, tổn thương biểu hiện vùng màu nâu với ranh giới tương đối rõ.

Tiếp tục kết hợp NBI với nội soi phóng đại, bác sĩ quan sát rõ hơn những bất thường về cấu trúc bề mặt và hệ vi mạch của tổn thương - những dấu hiệu gợi ý tổn thương tân sinh.

Nội soi tiêu hóa ứng dụng công nghệ tăng cường hình ảnh giúp bác sĩ nhận diện và đánh giá chính xác hơn các tổn thương nhỏ, hỗ trợ phát hiện sớm ung thư Ảnh: BVCC

Sau khi sinh thiết, đánh giá và hội chẩn liên chuyên khoa, người bệnh được chẩn đoán mắc ung thư thực quản giai đoạn sớm và được lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp.

Trường hợp này cho thấy việc nhận diện vùng bất thường, đánh giá cấu trúc bề mặt, hệ vi mạch và xác định ranh giới tổn thương có ý nghĩa quan trọng trong chẩn đoán và lựa chọn phương án điều trị.

Kết hợp chuyên môn và công nghệ để phát hiện bệnh sớm

Theo tiến sĩ - bác sĩ Lê Quang Nhân, Trưởng khoa Nội soi, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, các công nghệ tăng cường hình ảnh và nội soi phóng đại đặc biệt hữu ích trong đánh giá những tổn thương nhỏ hoặc có biểu hiện không điển hình.

Tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, việc kết hợp năng lực chuyên môn với các công nghệ hỗ trợ như TXI, NBI, nội soi phóng đại và AI trong những chỉ định phù hợp hướng đến nâng cao khả năng phát hiện sớm, đánh giá chính xác tổn thương và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp với từng người bệnh.

Từ khi hệ thống được đưa vào sử dụng, các bác sĩ tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đã phát hiện hơn 20 trường hợp ung thư giai đoạn sớm tại thực quản, dạ dày và đại trực tràng.

Do đó, người dân, đặc biệt ở độ tuổi trung niên hoặc có các yếu tố nguy cơ, nên trao đổi với bác sĩ để được đánh giá nguy cơ và lựa chọn chương trình tầm soát phù hợp. Việc nhận diện và đánh giá chính xác tổn thương ngay từ giai đoạn sớm góp phần tạo thêm cơ hội can thiệp phù hợp và hỗ trợ quá trình điều trị.