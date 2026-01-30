Giá bạc có lặp lại kịch bản 'lên đỉnh, sập giá, đi ngang kéo dài'?

Giá mua bán bạc 1 kg được Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat Việt Nam niêm yết lúc 9 giờ 46 lần lượt là 111,68 triệu đồng - 115,14 triệu đồng, giảm 7,86 triệu đồng - 8,24 triệu đồng so với chốt lúc 21 giờ 1 ngày 29.1.

Thời điểm 9 giờ 43, Công ty vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá mua bán bạc 1 kg như sau: 111,09 triệu đồng - 114,53 triệu đồng, giảm 5,73 triệu đồng - 5,89 triệu đồng so với giá chốt lúc 17 giờ 47 ngày 29.1.

2 chu kỳ giá bạc "lên đỉnh - sập giá - đi ngang"

Nhìn lại lịch sử thị trường bạc, TS Đào Lê Trang Anh, giảng viên cấp cao ngành tài chính, Đại học RMIT Việt Nam, phân tích: có thể thấy một số chu kỳ "lên đỉnh - sập giá - đi ngang kéo dài" khá điển hình.

Nổi bật nhất là giai đoạn cuối thập niên 1970, đầu thập niên 1980, giá bạc tăng vọt lên gần 50 USD/ounce trong bối cảnh lạm phát cao và dòng tiền đầu cơ mạnh, đặc biệt gắn với nỗ lực thao túng thị trường của anh em Hunt (Hunt Brothers).

Giá bạc ngày 30.1 điều chỉnh giảm mạnh sau khi liên tục tăng "nóng" ẢNH: ĐT

Khi các quy định giao dịch bị siết chặt và điều kiện tài chính đảo chiều, giá bạc sụp đổ nhanh chóng rồi gần như "ngủ yên" trong nhiều năm.

Chu kỳ thứ hai diễn ra vào giai đoạn 2008 - 2011. Khi đó, giá bạc tăng mạnh cùng với vàng trong vai trò tài sản trú ẩn trước khủng hoảng tài chính toàn cầu và chính sách tiền tệ nới lỏng.

Tuy nhiên, sau khi đạt đỉnh năm 2011 (gần 50 USD/ounce), giá bạc bước vào giai đoạn điều chỉnh sâu và kéo dài, phản ánh sự suy yếu của dòng vốn đầu tư khi kỳ vọng lạm phát và chính sách tiền tệ thay đổi.

"Một điểm quan trọng trong các chu kỳ này là mối quan hệ rất chặt chẽ giữa bạc và vàng. Do cả hai từng là nền tảng của các hệ thống tiền tệ trong lịch sử, vừa là phương tiện trao đổi, vừa là nơi lưu trữ giá trị, nên giá bạc thường di chuyển cùng chiều với vàng.

Thực tế cho thấy, trong các giai đoạn vàng biến động mạnh, bạc luôn đi theo, nhưng với mức độ dao động cao hơn, khiến các cú sập giá của bạc thường sâu, kéo dài hơn", bà Trang Anh nói.

Nhịp điều chỉnh ngắn hạn, chưa thay đổi xu hướng tăng

Nhắc tới 2 lần giá bạc tăng cao, tạo đỉnh rồi giảm mạnh, chuyên gia thị trường bạc Nguyễn Khánh Long nhận định, cả 2 sự kiện đó có điểm giống nhau là sau những cuộc đại khủng hoảng, nhu cầu trú ẩn gia tăng, có sự tham gia mạnh mẽ của các yếu tố đầu cơ. Do đó, việc giá bạc tăng mạnh rồi giảm mạnh trong lịch sử là dễ hiểu.

Đối với lần tăng giá bạc hiện nay, thị trường đã thay đổi hoàn toàn so với trước đây. Nguyên nhân lớn nhất cho đà tăng vừa qua là yếu tố mất cân bằng cung - cầu.

Khi nhu cầu bạc trong công nghiệp liên tục thiết lập mức kỷ lục mới kể từ năm 2021 đến nay, bạc đang trở thành kim loại của tương lai. Kết hợp việc niềm tin vào đồng USD giảm mạnh, nhu cầu trú ẩn gia tăng khiến vai trò kép của bạc được phát huy tối đa.

Chuyên gia dự báo, nhịp điều chỉnh giá bạc chỉ mang tính ngắn hạn ẢNH: ĐT

"Bên cạnh đó, quy mô nền kinh tế toàn cầu thời điểm hiện tại cũng đã rất khác. Cùng với sự phát triển của mạng lưới truyền thông, nhu cầu bạc trên toàn thế giới có sự tăng trưởng mạnh mẽ. Sự tham gia của rất nhiều nhà đầu tư mới, đặc biệt tại Việt Nam càng làm tăng lo ngại về nguồn cung không đáp ứng đủ nhu cầu", ông Long nói.

Vị chuyên gia nhấn mạnh, thói quen lưu trữ tài sản vật chất như vàng và bạc hàng ngàn đời nay của khu vực châu Á càng làm trầm trọng hơn việc thiếu hụt dòng chảy bạc ra thị trường. Đà tăng lần này khác hoàn toàn những lần tăng trước đây trong lịch sử khi những yếu tố mang tính cấu trúc thúc đẩy đà tăng của giá bạc.

Theo ông Long, giá bạc có thể sẽ có những nhịp điều chỉnh ngắn hạn khi nhu cầu muốn thực hiện hóa lợi nhuận xuất hiện, nhưng đó chỉ là tác động mang tính tạm thời, chưa thể thay đổi xu hướng tăng.

Để giá bạc giảm mạnh trong thời gian tới thì cần nguồn cung đủ lớn, điều này khó có thể thực hiện trong ngắn hạn.

Bà Trang Anh nhìn nhận, ở giai đoạn hiện tại, giá bạc đã đạt tới vùng rất cao trong lịch sử, phần nhiều do kết hợp giữa căng thẳng vĩ mô, đầu cơ và nhu cầu công nghiệp tăng.

Tính tương đồng với các kịch bản trước (như yếu tố tiền tệ nới lỏng, khủng hoảng toàn cầu) khiến thị trường lo sợ khả năng sập giá. Dù vậy, bối cảnh công nghệ và công nghiệp 4.0 tạo nền cho một xu hướng khác là nguồn cầu dài hạn cho bạc còn lớn.

"Nhà đầu tư cần cảnh giác với rủi ro bùng nổ và xì hơi của thị trường bạc (như lịch sử đã chỉ ra), đồng thời theo dõi sát các chỉ báo cung - cầu thực tế và chính sách kinh tế để đánh giá khả năng kịch bản cũ có tái diễn hay không", bà Trang Anh lưu ý.