Chuyên gia nói về kịch bản giá bạc đảo chiều đột ngột

Bán bạc trên 'chợ đen' 125 triệu đồng/kg trong 'một nốt nhạc'

Chị Thu Hương (trú P.Cầu Giấy, Hà Nội) mua 2 kg bạc ngày 2.10.2025 với giá 49,7 kg , vừa nhận bạc ngày 22.1. Quyết định chốt lời chiều 27.1, chị Hương rao bán bạc trên một hội nhóm với giá 125 triệu đồng/kg, chênh 11 triệu đồng/kg so với giá các doanh nghiệp niêm yết cùng thời điểm.

Chỉ 15 phút sau đã có người thiện chí hỏi mua. Chưa đầy 1 giờ kể từ khi rao bán, chị Hương hoàn tất giao dịch với tổng số tiền thu về 250 triệu đồng, lãi 150,6 triệu đồng sau gần 4 tháng "xuống tiền".

Từ cuối tuần trước đến nay, giá bán ra mỗi kg bạc đã tăng hơn 11 triệu đồng ẢNH: Đ.T

Trên thị trường tự do hôm nay 28.1, nhiều người đăng tin sẵn sàng mua bạc với mức giá 125,5 - 126,5 triệu đồng/kg. Người bán lại kỳ vọng mức giá khoảng 127 - 129 triệu đồng/kg.

Giá bạc được các công ty niêm yết chính thức hôm nay thấp hơn nhiều giá "chợ đen". Giá mua bán bạc 1 lượng và 1 kg được Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat Việt Nam niêm yết lúc 9 giờ 41 như sau: 4,28 triệu đồng - 4,41 triệu đồng; 114,13 triệu đồng - 117,68 triệu đồng.

Mức này tăng so với giá chốt ngày 27.1 lần lượt: 100.000 đồng cả chiều mua và bán; 2,53 triệu đồng - 2,62 triệu đồng.

Tại Tập đoàn vàng bạc đá quý Phú Quý, giá bạc được niêm yết lúc 9 giờ 42 tăng 2,61 triệu đồng/kg chiều mua vào và 2,69 triệu đồng/kg chiều bán ra so với chốt ngày 27.1, lần lượt ở mức 114,15 triệu đồng - 117,67 triệu đồng.

Giá bạc 1 lượng được Phú Quý niêm yết là 4,28 triệu đồng - 4,41 triệu đồng, cũng tăng 100.000 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với chốt ngày 27.1.

So với giá bạc chốt cuối tuần qua, giá mỗi kg bạc đang đắt hơn gần 10 triệu đồng chiều mua vào và hơn 11 triệu đồng chiều bán ra.

Tiến sĩ Đào Lê Trang Anh, giảng viên cấp cao ngành tài chính, Đại học RMIT Việt Nam, phân tích, đà tăng của bạc đã và đang được hỗ trợ đồng thời bởi cả yếu tố vĩ mô, địa chính trị cũng như cung - cầu cơ bản.

Xu hướng suy yếu của đồng USD và kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ nới lỏng chính sách trong năm nay đều là những yếu tố phản ánh xu hướng phi USD hóa ở tầm vĩ mô, qua đó hỗ trợ giá các hàng hóa định giá bằng USD như bạc và vàng.

Những bất ổn địa chính trị gia tăng, bao gồm căng thẳng thương mại, các phát ngôn chính sách khó đoán của Mỹ, cũng như rủi ro chính sách toàn cầu chưa được giải tỏa, đã thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn đối với kim loại quý.

Cùng đó, bạc đóng vai trò ngày càng lớn trong sản xuất công nghiệp, đặc biệt là các lĩnh vực năng lượng tái tạo, điện tử, công nghệ cao.

Việc Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) chính thức đưa bạc vào danh sách khoáng sản trọng yếu của Mỹ từ tháng 11.2025 đánh dấu bước chuyển quan trọng, thừa nhận bạc không chỉ là kim loại quý mà còn là một loại hàng hóa chiến lược có ý nghĩa đối với an ninh kinh tế và chuỗi cung ứng quốc gia. Trong bối cảnh nguồn cung bị siết chặt, yếu tố này càng củng cố triển vọng tăng giá trung hạn của bạc, theo tiến sĩ Trang Anh.

Rủi ro giá bạc điều chỉnh trong ngắn hạn

Dù có nhiều yếu tố đang hỗ trợ giá bạc, song theo bà Trang Anh, khả năng xuất hiện các nhịp điều chỉnh kỹ thuật trong ngắn hạn là hiện hữu khi giá bạc tăng "nóng". Việc giá tăng quá nhanh có thể kích hoạt hoạt động chốt lời từ các vùng quá mua.

Hoạt động mua bán bạc trên thị trường "chợ đen" hiện diễn ra rất sôi động ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Dù vậy, xu hướng tăng của bạc hiện vẫn được hậu thuẫn bởi các yếu tố cấu trúc mang tính dài hạn. Kịch bản đảo chiều đột ngột chỉ có khả năng xảy ra nếu đồng thời xuất hiện các "cú sốc" bất lợi từ chính sách tiền tệ, địa chính trị và thị trường tài chính toàn cầu.

"Trong bối cảnh biến động cao, bạc nên được nhìn nhận chủ yếu như một công cụ đa dạng hóa danh mục hơn là tài sản đầu cơ thuần túy trong ngắn hạn", bà Trang Anh nhấn mạnh.

Nhìn nhận chỉ báo quá mua đã rõ trên biểu đồ giá bạc thế giới, có thể sẽ xuất hiện các nhịp giảm khi nhà đầu tư ở trạng thái hưng phấn nhất, chuyên gia vàng, bạc Chu Phương phân tích, nếu có giảm, giá bạc trong nước sẽ giảm chậm hơn đà giảm của giá bạc thế giới. Lý do, các thương hiệu còn cân đối giá mua vào và bán ra.

"Gần đây, phiên 29.12.2025 ghi nhận đà giảm của bạc thế giới tới 9%, song vì đà giảm có trong 1 phiên nên diễn biến thị trường trong nước giảm rồi bật tăng lại ngay. Khi lực cầu FOMO (tâm lý sợ bỏ lỡ) xuất hiện, khó để thị trường đảo chiều xu hướng nhanh.

Chỉ khi giá bạc thế giới có liên tiếp nhiều phiên điều chỉnh, với biên độ lớn trên 10% thì có lẽ giá bạc trong nước mới hạ nhiệt", bà Phương nói.