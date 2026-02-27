Giá bạc trên 92 triệu đồng, nhiều người tranh thủ chốt lời

Mở cửa thị trường hôm nay 27.2, giá bạc liên tục được điều chỉnh tăng lên so với chốt ngày hôm qua. Chưa đầy 1 giờ từ khi mở cửa, Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat Việt Nam đã điều chỉnh giá bạc gần 20 lần. Giá bán ra bạc 1 kg dao động khoảng 90 triệu đồng đến trên 92 triệu đồng mỗi kg.

Tại thời điểm 9 giờ 14, giá bạc 1 lượng và 1 kg được doanh nghiệp này niêm yết mua vào và bán ra như sau: 3,357 triệu đồng - 3,461 triệu đồng, tăng 109.000 - 112.000 đồng; 89,520 triệu đồng - 92,293 triệu đồng, tăng 2,907 triệu đồng - 2,986 triệu đồng so với chốt ngày 26.2.

Hôm nay 27.2, giá mỗi kg bạc tăng gần 3 triệu đồng so với chốt ngày 26.2 ẢNH: ACR

Tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý, hôm nay giá bạc được cập nhật muộn hơn thường lệ, dự kiến bắt đầu từ 11 giờ thay vì 8 giờ 30.

Phú Quý lý giải, để chuẩn bị tốt nhất cho công tác phục vụ sau ngày vía Thần tài, toàn bộ hệ thống của Phú Quý điều chỉnh thời gian hoạt động, mở cửa ngày hôm nay vào 11 giờ và đóng cửa lúc 18 giờ 30. Từ ngày mai 28.2, tất cả cửa hàng sẽ quay trở lại hoạt động theo khung giờ 8 - 18 giờ 30 như thường lệ.

Chốt ngày 26.2, Phú Quý niêm yết giá mua vào và bán ra bạc 1 lượng là 3,231 triệu đồng - 3,331 triệu đồng; bạc 1 kg có giá 86,159 triệu đồng - 88,826 triệu đồng.

Nhiều người tranh thủ chốt lời chờ đợt "bắt đáy" mới

Từ đầu tháng 2 tới nay, giá bạc trong nước có vài nhịp biến động khá lớn. Điển hình như ngày 2.2 và ngày 6.2, giá bạc giảm xuống mức khá thấp. Với bạc 1 kg, vùng giá mua vào và và bán ra thấp nhất ghi nhận trong ngày 2.2 và 6.2 lần lượt là gần 74 triệu đồng - hơn 76 triệu đồng; 70 triệu đồng - hơn 72 triệu đồng.

Trên thị trường "chợ đen", hiện nhiều người rao bán bạc với mức giá khoảng 95 triệu đồng/kg ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Giá bạc mua vào và bán ra hôm nay là vùng giá cao ghi nhận trong tháng 2. Vài ngày qua, nhiều người đã tranh thủ bán bạc chốt lời.

Chị Kim Oanh (trú P.Ba Đình, Hà Nội) vừa bán 2 kg bạc trên "chợ đen" với mức giá 95 triệu đồng/kg, lãi 34 triệu đồng sau gần 2 tháng xuống tiền. Từ khi đăng bán cho tới khi giao dịch thành công chỉ khoảng 1 giờ.

Tương tự, chị Thu Hương (trú P.Phú Diễn, Hà Nội) cũng mua 20 lượng bạc thời điểm đầu tháng 1, vừa chốt bán trên "chợ đen", tổng lãi khoảng 15 triệu đồng.

Cả chị Oanh và chị Hương đều cho rằng, gần đây, giá bạc dần đi vào ổn định hơn, bớt biến động quá mạnh nên muốn bán chốt lời, chờ nhịp giá giảm để có thể mua lại.

Trên thị trường "chợ đen", hiện nhiều người rao giá bán bạc mong muốn ở mức 95 - 96 triệu đồng/kg. Trong khi đó, người mua chỉ muốn trả mức giá khoảng 93 triệu đồng/kg.

Trao đổi với Thanh Niên, đại diện các doanh nghiệp cho biết, gần đây, số khách hàng bán bạc chốt lời để chờ một đợt "bắt đáy" mới cũng gia tăng. Với các đơn hàng đặt mới, các doanh nghiệp hiện đã hẹn giao trả bạc tới khoảng cuối tháng 6.

Trên thị trường thế giới, giá bạc giao ngay tại thời điểm 9 giờ 21 (giờ Việt Nam) hôm nay ở mức 89,66 USD/ounce (tăng 1,69% so với giá đóng cửa phiên trước đó), song cách rất xa mức đỉnh vượt 121 USD/ounce ghi nhận ngày 29.1.

Ông Nitesh Shah, Giám đốc nghiên cứu hàng hóa và kinh tế vĩ mô tại WisdomTree (Mỹ), cảnh báo thời gian tới, đà tăng của bạc có thể dễ tổn thương hơn vàng.

Tuy nhiên, một yếu tố khó lường là nhà đầu tư cá nhân có thể tiếp tục ưa chuộng bạc bởi bạc có vẻ rẻ hơn về mặt giá tuyệt đối. Nhu cầu đối với tiền xu và thỏi bạc có thể vẫn vững ngay cả khi các yếu tố cơ bản nghiêng về vàng.

Trên thị trường bạc thế giới, với hợp đồng giao tháng 3, mục tiêu tăng giá tiếp theo của phe mua là đóng cửa trên mức kháng cự kỹ thuật mạnh tại 100 USD/ounce. Mục tiêu giảm giá tiếp theo của phe bán là đóng cửa dưới mức hỗ trợ mạnh tại đáy tháng 2 là 71,815 USD/ounce.