Kinh tế

Giá bạc vượt 92 triệu đồng, hàng trăm kg bạc bán sẵn lấy ngay

Đan Thanh
26/02/2026 10:46 GMT+7

Sáng 26.2, giá bạc giảm nhẹ so với chốt hôm qua. Hiện mỗi kg bạc được bán ra trên 92 triệu đồng.

Vào 8 giờ 34 hôm nay 26.2, giá bạc 1 lượng và 1 kg được Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat Việt Nam niêm yết mua vào và bán ra như sau: 3,359 triệu đồng - 3,463 triệu đồng, giảm 36.000 đồng - 37.000 đồng; 89,573 triệu đồng - 92,347 triệu đồng, giảm 960.000 đồng - 986.000 đồng so với chốt ngày 25.2.

Giá bạc vượt 92 triệu đồng, hàng trăm kg bạc bán sẵn lấy ngay- Ảnh 1.

Sáng nay, giá bạc giảm nhẹ so với chốt ngày 25.2

ẢNH: ĐAN THANH

Trên toàn hệ thống cửa hàng của Ancarat có sẵn 800 kg bạc thỏi (mỗi thỏi 1 kg) để phục vụ nhu cầu của khách hàng trong ngày vía Thần Ttài. Lượng bạc này chủ yếu đến từ nguồn thu đổi từ khách hàng trong những ngày gần đây. Ngoài ra, nhiều sản phẩm bạc loại 1 lượng, 5 lượng cũng có hàng sẵn giao ngay. 

Cập nhật giá bạc ngay từ hơn 6 giờ, trong khoảng hơn 2 giờ, giá bạc được Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý điều chỉnh hàng chục lần. Giá bán ra mỗi kg bạc dao động từ khoảng trên 90 triệu đồng đến trên 93 triệu đồng.

Tại thời điểm 8 giờ 30, Phú Quý niêm yết giá mua vào và bán ra bạc 1 lượng là 3,361 triệu đồng - 3,465 triệu đồng, đều giảm 17.000 đồng; bạc 1 kg có giá 89,626 triệu đồng - 92,399 triệu đồng, giảm 453.000 đồng - 454.000 đồng so với chốt ngày 25.2.

Hôm nay, Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI cũng cập nhật giá bạc sớm hơn thường lệ, song tần suất điều chỉnh giá ít hơn Ancarat và Phú Quý.

Giá mua vào và bán ra bạc 1 lượng và 1 kg được doanh nghiệp này niêm yết tại thời điểm 8 giờ 36 ở mức: 3,377 triệu đồng - 3,481 triệu đồng và 89,936 triệu đồng - 92,709 triệu đồng, đều giảm rất nhẹ so với giá chốt ngày 25.2. 

Trước đó, DOJI ra mắt dòng sản phẩm bạc tích trữ Ngân Bảo DOJI (loại 1 lượng và loại 5 lượng), chính thức đánh dấu việc tham gia thị trường bạc vật chất từ ngày 24.2. 

Sản phẩm bạc của DOJI có sẵn tại hơn 20 điểm ở Hà Nội và 3 điểm tại TP.HCM. Doanh nghiệp này sẽ tiếp tục mở bán sản phẩm bạc tại Đà Nẵng, Hải Phòng và các thành phố lớn khác trong thời gian tới. Khách hàng có thể mua bạc trực tiếp tại hệ thống trung tâm vàng bạc trang sức DOJI hoặc giao dịch qua ứng dụng eGold. 

Trên thị trường thế giới, giá bạc giao ngay tại thời điểm 8 giờ 43 (giờ Việt Nam) hôm nay ở mức 89,86 USD/ounce (tăng 0,87% so với giá đóng cửa phiên trước đó), song cách rất xa mức đỉnh vượt 121 USD/ounce ghi nhận ngày 29.1.

Xem thêm bình luận