Công nghệ Blockchain

Giá Bitcoin hôm nay 10.3.2026: BTC tăng khi ông Trump nói 'chiến sự Iran sớm kết thúc'

Khương Nha
Khương Nha
10/03/2026 08:24 GMT+7

Giá Bitcoin hôm nay bật tăng từ 66.000 USD lên trên 69.000 USD trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chiến sự ở Iran sẽ sớm kết thúc.

Dữ liệu từ Binance, sàn giao dịch tài sản mã hóa lớn nhất thế giới, cho thấy giá Bitcoin hôm nay đã tăng vọt lên trên 69.000 USD. Lúc 7 giờ 20 ngày 10.3 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 68.436 USD, tăng 3,69% trong vòng 24 giờ. Trước đó, có lúc tiền mã hóa lớn nhất thế giới vượt lên trên 69.300 USD mỗi token.

Giá Bitcoin hôm nay 10.3.2026: BTC tăng khi ông Trump nói 'chiến sự Iran sớm kết thúc' - Ảnh 1.

Diễn biến giá Bitcoin trong 24 giờ qua

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đà tăng của Bitcoin cũng kéo cả thị trường tiền mã hóa đi lên. Vốn hóa toàn thị trường ước đạt 3.240 tỉ USD, tăng 2,6% so với hôm qua. Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới, cũng lấy lại vùng giá 2.000 USD sau khi tăng 3,7%. Các token khác như BNB, XRP, Solana lần lượt tăng 3,81%, 1,61% và 3,98%.

Tuyên bố của ông Trump đẩy giá Bitcoin tăng vọt

Thị trường toàn cầu trong 24 giờ qua biến động mạnh sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố "chiến sự ở Iran sẽ sớm kết thúc". Ông nói mọi thứ đang "tiến triển rất nhanh" so với dự kiến ban đầu là bốn đến năm tuần.

Cả thị trường đã phản ứng mạnh với tuyên bố này. Giá dầu lao dốc từ 120 USD một thùng xuống còn 85 USD. Thị trường tiền mã hóa và chứng khoán đã đảo chiều tăng mạnh. Chỉ số Nasdaq tăng 1,25% và S&P 500 tăng 0,8%. Bitcoin cũng tăng 3,6%, lấy lại mốc 69.000 USD. Các cổ phiếu liên quan đến tiền mã hóa tiếp tục tăng khi Circle tăng 10%, Strategy và Coinbase lần lượt tăng 5% và 2%.

Một động lực khác đẩy giá Bitcoin tăng là Strategy, công ty đại chúng nắm giữ BTC lớn nhất thế giới vừa tuyên bố mua thêm 17.994 BTC, nâng tổng số Bitcoin nắm giữ lên 738.000 BTC. Theo hồ sơ gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ, giá trung bình của đợt mua vào này khoảng 70.946 USD/BTC. Giá này thấp hơn trung bình giá mua vào của công ty là 75.862 USD nhưng cao hơn nhiều so với giá thị trường trong tuần qua. 

Giao dịch mua Bitcoin mới nhất của Strategy đánh dấu một trong những thương vụ mua vào lớn nhất từ trước đến nay của công ty, bất chấp BTC đang được giao dịch ở mức thấp hơn giá vốn của công ty.

Trong quá khứ, vào những thời kỳ Bitcoin được giao dịch dưới giá vốn như giai đoạn năm 2022 - 2023, Strategy thường tránh các giao dịch lớn.

Theo SaylorTracker, Strategy đã hoàn tất năm thương vụ mua vào dưới giá vốn với tổng cộng 25.229 BTC kể từ ngày 9.2. Dữ liệu trên blockchain cho thấy lượng Bitcoin được Strategy mua đã vượt xa nguồn cung mới của thị trường. Trung bình, mỗi ngày có khoảng 450 BTC mới được khai thác, tương đương 3.150 BTC mỗi tuần. Số lượng BTC Strategy mua bằng sản lượng của thợ đào trong khoảng 5 tuần.

Strategy hiện nắm giữ khoảng 3,7% tổng nguồn cung Bitcoin đang lưu hành. Cổ phiếu Strategy cũng đã phục hồi 3,6% trong tuần qua, đóng cửa ở mức 133,5 USD trong phiên giao dịch gần nhất. 

Theo các nhà phân tích, giá Bitcoin có thể tiến triển theo hướng tích cực khi chiến tranh Trung Đông có dấu hiệu hạ nhiệt. Nhà phân tích tiền mã hóa Michaël van de Poppe nói khi giá dầu ổn định, Bitcoin có thể tăng. "Bitcoin tiếp tục cho thấy sức mạnh và đã tăng trở lại lên 69.000 USD. Nếu giá dầu tiếp tục giảm, các chỉ số bật tăng trở lại, chúng ta sẽ thấy thị trường tiền mã hóa lấy lại các mức đỉnh về giá trước đó", Poppe nói.

Trong khi đó, một chuyên gia phân tích cho rằng thị trường tiếp tục kỳ vọng về biến động sắp tới chứ không chỉ là đà giảm giá một chiều. Khối lượng hợp đồng mở cao nhất trong tháng 3 tập trung ở các mức giá thực hiện quyền chọn mua. Vị thế này báo hiệu những dấu hiệu lạc quan mới đối với Bitcoin, bất chấp sự bất ổn vĩ mô và địa chính trị. 

