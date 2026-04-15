Giá Bitcoin hôm nay 15.4.2026: Nỗ lực phá mốc 76.000 USD thất bại

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay tăng 0,3% so với hôm qua. Tính đến 9 giờ 20 ngày 15.4 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 74.633 USD. Trước đó, có lúc tiền mã hóa giá trị nhất thế giới tăng vọt lên mốc 75.886 USD, sau đó rơi về 74.725 USD rồi nhanh chóng tăng ngược lên 75.680 USD. Tuy nhiên, Bitcoin không thể vượt mốc 76.000 USD, liên tục điều chỉnh và quay về vùng giá 74.000 USD.

Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa trong 24 giờ qua giảm nhẹ, hiện còn 2.520 tỉ USD. Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới, giảm 1,9%, xuống còn 2.327 USD mỗi token. Trong khi XRP, Solana giảm 0,5% và 2,9%, giá BNB lại tăng nhẹ 0,69%.

Diễn biến giá Bitcoin trong vòng 24 giờ, tính đến 9 giờ ngày 15.4 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo các nhà phân tích, nỗ lực bứt phá mốc 76.000 USD của Bitcoin thất bại nhưng phát đi tín hiệu hiếm hoi về khả năng thị trường đã chạm đáy. Lãi suất cho vay phái sinh đang duy trì ở mức âm trong 46 ngày liên tiếp. Đây là chuỗi chưa từng có trong tiền lệ, kể từ sau cú sập FTX, đánh dấu mùa đông tiền mã hóa năm 2022.

Bitcoin tiếp tục được kỳ vọng về đợt tăng giá mới nhưng đang chững lại ở mức kháng cự quan trọng là 76.000 USD. Theo Vetle Lunde, trưởng bộ phận nghiên cứu tại K33 Research, lãi suất cho vay đối với các hợp đồng vĩnh cửu trên Binance đã duy trì ở mức âm trong 11 kỳ liên tiếp bất chấp đợt tăng giá gần đây. Điều này cho thấy nhà đầu tư vẫn nghiêng về kịch bản giá giảm nhiều hơn. Đồng thời, khối lượng giao dịch mở (open interest) đang tăng lên, cho thấy các vị thế bán khống mới được thêm vào chứ không phải đóng lại.

Dữ liệu lịch sử cho thấy các giai đoạn mang tính rủi ro cao luôn là điểm vào lệnh hấp dẫn với Bitcoin khi các giao dịch bán khống ồ ạt bị thanh lý.



Một diễn biến khác ảnh hưởng đến giá Bitcoin và thị trường tiền mã hóa là việc tập đoàn ngân hàng đầu tư đa quốc gia Goldman Sachs đã nộp đơn xin cấp phép cho quỹ ETF Bitcoin Premium Income. Quỹ này giúp các nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận tiền mã hóa, đồng thời tạo ra thu nhập thông qua phí bảo hiểm.

Quyết định của Goldman Sachs phản ánh sự dịch chuyển của Phố Wall. Các nhà quản lý tài sản ngày càng cố gắng đưa Bitcoin thành sản phẩm tương tự cổ phiếu trả cổ tức hoặc quỹ thu nhập, thay vì chỉ dựa vào lợi nhuận từ biến động giá.

Việc nộp đơn thành lập quỹ ETF của Goldman Sachs diễn ra vài tuần sau khi BlackRock đẩy nhanh kế hoạch cho một sản phẩm tương tự. Công ty quản lý tài sản này đang chuẩn bị ra mắt quỹ ETF iShares Bitcoin Premium Income, dự kiến giao dịch dưới mã BITA, sau thành công của quỹ ETF Bitcoin giao ngay IBIT.

Hồ sơ được cập nhật đầu tháng này cho thấy BlackRock đang tinh chỉnh cấu trúc của quỹ. Các nhà phân tích dự đoán quỹ sẽ ra mắt trong vòng vài tuần tới. Động thái của Goldman Sachs cho thấy sự cạnh tranh đang mở rộng ra ngoài việc đầu tư Bitcoin giao ngay, hướng đến các chiến lược phức tạp hơn được thiết kế để tạo ra lợi nhuận ổn định. Những sản phẩm này có thể mở rộng khả năng tiếp cận Bitcoin bằng cách thu hút các nhà đầu tư muốn có thu nhập song song với việc nắm giữ tài sản này.

Hiện tại, Goldman Sachs vẫn chậm chân hơn các đối thủ như JPMorgan và Morgan Stanley trong việc triển khai các sản phẩm tiền mã hóa, chủ yếu là do các hạn chế về quy định. Các quy định chặt chẽ hơn trong những năm gần đây đã hạn chế khả năng tham gia sâu hơn của ngân hàng.