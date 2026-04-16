Công nghệ Blockchain

Giá Bitcoin hôm nay 16.4.2026: 'Mùa đông tiền số' sắp kết thúc?

Khương Nha
16/04/2026 13:29 GMT+7

Giá Bitcoin tiếp tục phục hồi, giao dịch quanh mốc 75.000 USD trong bối cảnh thị trường chứng khoán dần phục hồi và nỗi lo về "mùa đông tiền số" đã lùi lại phía sau.

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay tăng 1,13% so với hôm qua. Tính đến 10 giờ 20 ngày 16.4 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 75.000 USD. Như vậy, trong vòng 7 ngày, tiền mã hóa giá trị nhất thế giới đã tăng 5,79%, vốn hóa ước đạt 1.502 tỉ USD.

Đà tăng của Bitcoin cũng kéo cả ngành đi lên. Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa ước đạt 2.540 tỉ USD, tăng 1,09% trong vòng 24 giờ. Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới, tăng 1,5% lên 2.361 USD. Các token khác như XRP, BNB, Solana lần lượt tăng 0,45%, 1,42% và 2,21%.

Diễn biến giá Bitcoin trong 24 giờ, tính đến 10 giờ ngày 16.4

Thị trường tiền mã hóa và chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng bất chấp cuộc chiến ở Iran diễn biến phức tạp. Chỉ số Nasdaq tăng 1,6%, đóng cửa ở mức cao kỷ lục trên 24.000 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,8% và cũng chạm mức kỷ lục mới trên 7.000 điểm. Cổ phiếu liên quan đến tiền điện tử tăng cao khi cổ phiếu của Coinbase tăng 6,2%, Robinhood tăng hơn 10% và Strategy - công ty đại chúng nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới - tăng 4,4%. 

Trong khi đó, chia sẻ tại Tuần lễ Blockchain Paris 2026, Tom Lee, Chủ tịch Bitmine cho rằng "mùa đông tiền điện tử thu nhỏ" có thể sắp kết thúc. Bitmine là công ty đại chúng nắm giữ Ethereum (ETH) lớn nhất thế giới với 4,6 triệu ETH, trị giá hơn 10 tỉ USD.

Lee lập luận rằng thị trường chứng khoán đã chạm đáy, dẫn đến sự phục hồi sau đợt suy thoái "bất thường" của thị trường tiền điện tử. Điều này đi ngược diễn biến của thị trường chứng khoán. 

Chủ tịch Bitmine cũng cho rằng ETH "có lẽ đang trên đường đạt mức 60.000 USD". Nếu lập luận của Lee về thị trường đúng, giá trị của Ethereum có thể bằng 1/4 giá trị của Bitcoin trong vài năm tới.

Bình luận của Lee được đưa ra trong bối cảnh thị trường tiền mã hóa đang suy thoái trên diện rộng, khiến giá ETH giảm 43% kể từ tháng 10.2025. Giá Ethereum hiện là 2.327 USD mỗi token, thấp hơn đáng kể so với trung bình giá Bitmine mua vào là 3.660 USD, theo dữ liệu từ Bitminetracker.

Bitmine báo lỗ 3,8 tỉ USD trong quý đầu năm 2026 do nắm giữ Ethereum. Bất chấp những khoản lỗ ngày càng tăng, Bitmine đã thông báo mua thêm 71.524 ETH vào đầu tuần này.

