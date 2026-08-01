Giá Bitcoin hôm nay 1.8.2026: Thủng đáy 63.000 USD sau tuyên bố của ông Donald Trump

Thị trường tiền mã hóa nói chung và Bitcoin (BTC) nói riêng vừa có đợt biến động mạnh. Trong vòng 24 giờ, BTC giảm 2,78%. Tính đến 7 giờ 50 ngày 1.8 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin được giao dịch quanh mốc 62.913 USD. Trước đó một ngày, tiền mã hóa giá trị nhất thế giới vẫn được giao dịch quanh mốc 65.000 USD, nhưng sau đó liên tục giảm sâu.

Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa giảm 2,09% trong vòng 24 giờ, hiện còn 2.160 tỉ USD. Ethereum, tiền số lớn thứ hai thế giới, giảm 2,79% xuống còn 1.864 USD. Các token khác như BNB, XRP, Solana lần lượt giảm 0,36%, 1,8% và 2,02%, theo dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin, Ethereum trước biểu đồ giá ẢNH: KHƯƠNG NHA

Một trong những nguyên nhân khiến Bitcoin và thị trường tiền mã hóa lao dốc là lập trường cứng rắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump với Iran trong cuộc họp nội các. "Chúng ta sẽ giáng cho họ một đòn rất mạnh. Đến một lúc nào đó, họ sẽ nói: 'Chúng tôi không thể chịu đựng thêm'", CNN dẫn lời ông Trump.

CNN dẫn lời hai quan chức am hiểu về kế hoạch cho biết Mỹ đang lên kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công mới vào Iran ngay trong cuối tuần. Thông tin này lập tức ảnh hưởng đến tâm lý các nhà đầu tư khiến Bitcoin lao dốc. Những phát ngôn này trái ngược với nhận định của ông Trump hồi đầu tuần về "các cuộc đàm phán rất thân thiện".

Liên quan đến tình hình căng thẳng ở Trung Đông, mới đây, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt hai công ty Iran đứng sau hoạt động bảo hiểm hàng hải chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin. Phía Mỹ cho rằng kế hoạch này đã buộc các tàu thương mại phải mua bảo hiểm để đi qua eo biển Hormuz và chuyển tiền thu được cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo. Bộ Tài chính Mỹ mô tả thỏa thuận này là "hành vi tống tiền" chứ không phải bảo hiểm.

Từ phân tích kỹ thuật, chuyên gia Will Clemente cho biết: "Chỉ số biến động của Bitcoin đang tiến gần mức thấp nhất trong lịch sử". Theo ông, biến động giao dịch hằng tuần đang tiến gần 30%, tương đương một phần ba chỉ số Kospi của Hàn Quốc. Đồng thời, Clemente lưu ý khối lượng giao dịch đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm. Đây là những yếu tố khiến thị trường trở nên ảm đạm.