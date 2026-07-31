Giá Bitcoin hôm nay 31.7.2026: Strategy lỗ 8,2 tỉ USD do giá Bitcoin giảm

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay tăng 1,23% so với hôm qua. Tính đến 7 giờ ngày 31.7 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 64.718 USD. Trước đó, lúc 6 giờ 40, tiền mã hóa giá trị nhất thế giới, đã vượt mốc 65.000 USD, nhưng không duy trì được lâu.

Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa tăng 1% trong vòng 24 giờ, ước đạt 2.210 tỉ USD. Các token khác như Ethereum, BNB, Solana đều tăng nhẹ 0,1 - 0,4% so với hôm qua.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin và Ethereum ẢNH: KHƯƠNG NHA

Theo CoinDesk, Bitcoin và thị trường tiền mã hóa phục hồi trong bối cảnh cổ phiếu ngành công nghệ quay đầu tăng trưởng mạnh. Cổ phiếu Microsoft - với vốn hóa thị trường hơn 3.000 tỉ USD - tăng 15% trong phiên giao dịch đầu ngày, sau khi công bố kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng. Chỉ số Nasdaq tăng hơn 2%, các cổ phiếu trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng AI như Micron, Sandisk, Applied Materials, AMD và Intel đều tăng trưởng hai chữ số. Đà tăng này cũng giúp thị trường tiền mã hóa phục hồi nhẹ, đưa Bitcoin quay lại mốc 65.000 USD.

Strategy lỗ ròng 8,2 tỉ USD do biến động giá Bitcoin

Strategy, công ty đại chúng nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới, hôm 30.7 đã báo cáo khoản lỗ ròng 8,2 tỉ USD trong quý 2/2026, khi thị trường tiền mã hóa giảm giá, xóa sổ hàng tỉ USD giá trị tài sản mã hóa công ty nắm giữ.

Tính đến ngày 26.7, StaStrategytegy nắm giữ 843.775 BTC, tăng 25% so với đầu năm. Với giá hiện tại, số Bitcoin này trị giá khoảng 54,8 tỉ USD, thấp hơn nhiều so với tổng giá trị mua vào là 63,7 tỉ USD.

Báo cáo được đưa ra sau một thời gian các nhà đầu tư giám sát chặt chẽ công ty về khả năng duy trì cấu trúc vốn ngày càng phức tạp. Năm nay, công ty đã huy động được 17,06 tỉ USD thông qua việc phát hành cổ phiếu trên thị trường. Strategy đã bán khoảng 218,4 triệu USD Bitcoin để tăng cường tiền mặt. Điều này đi ngược hoàn toàn tuyên bố trước đó về việc "không bao giờ bán Bitcoin" của Chủ tịch điều hành Michael Saylor.

"Trong bối cảnh tâm lý thị trường Bitcoin trầm lắng và sự hoài nghi hiện hữu, chúng tôi vẫn tiếp tục phát triển mô hình kinh doanh và thiết lập tài sản số như một kênh đầu tư mới", Saylor cho biết.