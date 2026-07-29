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Công nghệ Blockchain

Giá Bitcoin hôm nay 29.7.2026: Lừa đảo tiền số bị phạt tù chung thân ở Myanmar

Khương Nha
Khương Nha

Giá Bitcoin hôm nay có lúc thủng đáy 63.000 USD do tâm lý lo ngại rủi ro tăng cao, trong khi đó Myanmar thông qua luật xử phạt về lừa đảo tiền mã hóa.

Bitcoin hôm nay liên tục rung lắc mạnh quanh vùng giá 63.000 USD. Tính đến 7 giờ ngày 29.7 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 63.929 USD, tăng 0,44% trong vòng 24 giờ qua. Trước đó, vào lúc 20 giờ 50 ngày 28.7, tiền mã hóa lớn nhất thế giới bất ngờ thủng đáy 63.000 USD, giảm mạnh xuống 62.844 USD.

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa ước đạt 2.190 tỉ USD, tăng 0,37% trong 24 giờ. Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới, tăng 1,92% lên 1.922 USD. Các token khác như BNB, XRP, Tron cũng đang phục hồi nhẹ khi lần lượt tăng 1,11%, 0,79% và 0,03%.

Giá Bitcoin hôm nay 29.7.2026: Lừa đảo tiền số bị phạt tù chung thân ở Myanmar - Ảnh 1.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin

ẢNH: KHƯƠNG NHA

Theo CoinTelegraph, Bitcoin và thị trường mã hóa vừa trải qua đợt xáo trộn mạnh do hiệu ứng lây lan từ đợt điều chỉnh lớn trên thị trường chứng khoán châu Á sang Mỹ ngay khi Phố Wall mở cửa.

Dữ liệu từ CoinGlass cho thấy thị trường tiền mã hóa vừa trải qua một đợt thanh lý vị thế mua khổng lồ, ước tính có hơn 510 triệu USD bị thanh lý trong 24 giờ qua. Lệnh thanh lý lớn nhất xảy ra trên sàn Binance, liên quan đến token Ethereum, trị giá 4,73 triệu USD.

Trước đó, vào đầu tuần, nền tảng phân tích tiền điện tử CoinAnk đã cảnh báo về nguy cơ xảy ra hiện tượng thanh lý hàng loạt kéo dài dưới mức 64.700 USD. "Cụm thanh khoản quy mô lớn đã tích lũy dưới mức này. Ở chiều tăng giá, hầu như không còn mức kháng cự nào. Vùng giá từ 65.800 USD đến 66.200 USD đang là vùng thanh lý bán khống quan trọng", CoinAnk nhận định hôm 27.7.

Myanmar phạt tù 10 năm đến chung thân tội lừa đảo tiền số

Theo hãng thông tấn nhà nước Global New Light of Myanmar (GNLM), các nhà lập pháp nước này đã thông qua dự luật chống lừa đảo trực tuyến, trong đó đề xuất mức án tù từ 10 năm đến chung thân đối với hành vi lừa đảo tiền điện tử và điều hành các trung tâm lừa đảo trực tuyến.

Luật này là nỗ lực mới nhất của Myanmar nhằm kiềm chế ngành công nghiệp lừa đảo trực tuyến đang phát triển mạnh, biến một số khu vực thành trung tâm của lừa đảo trực tuyến.

Dự thảo luật đã được công bố vào tháng 5, cấm các vụ lừa đảo tiền điện tử và quy định hình phạt từ 10 năm đến tù chung thân. Luật cũng đưa ra mức án từ 10 năm đến tù chung thân hoặc tử hình đối với các hành vi bạo lực, tra tấn, bắt giữ hoặc giam giữ trái pháp luật nhằm ép buộc người khác tham gia vào các vụ lừa đảo trực tuyến, trong đó án tử hình được áp dụng khi hành vi đó gây ra cái chết.

Straits Times dẫn nguồn tin cho biết quy định về án tử hình vẫn được giữ nguyên, không có thay đổi đáng kể nào với các điều khoản quan trọng trong dự thảo.

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