Giá Bitcoin hôm nay 28.7.2026: Sập sâu trước ngày Fed công bố lãi suất

Dữ liệu từ Binance cho thấy giá Bitcoin hôm nay giảm mạnh 3,1% so với hôm qua. Tính đến 10 giờ 30 ngày 28.7 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin được giao dịch quanh mốc 63.128 USD. Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới, mất mốc 1.900 USD sau khi giảm 3,86% giá trị, xuống còn 1.881 USD.

Các token khác như BNB, XRP, Solana đồng loạt giảm 1,51%, 4,48% và 4% giá trị. Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa giảm 2,73% giá trị trong vòng 24 giờ, hiện còn 2.170 tỉ USD.

Biểu đồ giá Bitcoin trong 24 giờ, tính đến 10 giờ 30 ngày 28.7 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo Bloomberg, giá Bitcoin giảm trong phiên giao dịch đầu ngày do các nhà đầu tư lo ngại về khả năng lãi suất tăng cao. Công ty chứng khoán Citadel Securities dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm vào phiên họp tiếp theo. Việc này được cho là sẽ giúp Chủ tịch Fed Kevin Warsh nâng cao uy tín trong cuộc chiến chống lạm phát. Chi phí vay tăng cao thường khiến các nhà đầu tư tránh xa các tài sản rủi ro như tiền mã hóa.