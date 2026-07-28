Giá Bitcoin hôm nay 28.7.2026: Sập sâu trước ngày Fed công bố lãi suất

Dữ liệu từ Binance cho thấy giá Bitcoin hôm nay giảm mạnh 3,1% so với hôm qua. Tính đến 10 giờ 30 ngày 28.7 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin được giao dịch quanh mốc 63.128 USD. Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới, mất mốc 1.900 USD sau khi giảm 3,86% giá trị, xuống còn 1.881 USD.
Các token khác như BNB, XRP, Solana đồng loạt giảm 1,51%, 4,48% và 4% giá trị. Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa giảm 2,73% giá trị trong vòng 24 giờ, hiện còn 2.170 tỉ USD.
Theo Bloomberg, giá Bitcoin giảm trong phiên giao dịch đầu ngày do các nhà đầu tư lo ngại về khả năng lãi suất tăng cao. Công ty chứng khoán Citadel Securities dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm vào phiên họp tiếp theo. Việc này được cho là sẽ giúp Chủ tịch Fed Kevin Warsh nâng cao uy tín trong cuộc chiến chống lạm phát. Chi phí vay tăng cao thường khiến các nhà đầu tư tránh xa các tài sản rủi ro như tiền mã hóa.
"Bitcoin chủ yếu bị ảnh hưởng bởi khả năng Fed tăng lãi suất ngày càng cao, kèm theo những lo ngại về kinh tế vĩ mô liên quan đến rủi ro tín dụng do trí tuệ nhân tạo (AI) gây ra", Caroline Mauron, đồng sáng lập Orbit Markets, nói với Bloomberg. Theo dự đoán, mức kháng cự tiếp theo của Bitcoin đang là 62.000 USD và sau đó là 60.000 USD.
Bitcoin đã phục hồi nhẹ trong tháng qua khi các nhà đầu tư cho rằng thị trường đã chạm đáy sau khi giảm khoảng 50% giá trị so với mức cao kỷ lục 126.000 USD được thiết lập hồi tháng 10.2025. Tuy nhiên, dòng tiền chảy ra mạnh từ các quỹ ETF Bitcoin niêm yết tại Mỹ vào cuối tuần trước cho thấy sự mong manh của đợt phục hồi gần đây.
Các quỹ ETF đã chứng kiến hơn 465 triệu USD dòng tiền chảy ra vào ngày 23 và 24.7, chấm dứt chuỗi bảy phiên liên tiếp có dòng tiền chảy vào. Những lo ngại về việc tăng lãi suất đang làm lu mờ khả năng Đạo luật Clarity được thông qua. Đây là luật quan trọng về cấu trúc thị trường tiền mã hóa, được cộng đồng mong chờ từ lâu.
"Hiện tại chúng tôi giữ quan điểm trung lập đối với Bitcoin. Thị trường cần một sự bứt phá và ổn định trên đường trung bình động 200 ngày để loại bỏ rủi ro giảm giá trung hạn, lấy lại tâm lý lạc quan cho thị trường", Bloomberg dẫn lời Tony Sycamore, nhà phân tích tại IG Australia.
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