Giá Bitcoin hôm nay 27.7.2026: Sàn tiền số BitMart đóng cửa sau 9 năm hoạt động

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay có xu hướng phục hồi tốt. Tính đến 7 giờ 35 ngày 27.7 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 65.095 USD, tăng 1,1% so với hôm qua. Tiền mã hóa giá trị nhất thế giới bắt đầu tăng mạnh từ 3 giờ sáng, từ vùng giá 64.000 USD tăng lên trên 65.000 USD.

CoinTelegraph dẫn dữ liệu từ Alex Thorn, trưởng bộ phận nghiên cứu của Galaxy, cho biết hoạt động giao dịch Bitcoin OG (những tài khoản nắm giữ Bitcoin lâu năm) trong quý 2/2026 đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ quý 3/2022, cho thấy nhóm đầu tư này đang giảm tốc độ bán ra sau khi đã chốt lời trong những đợt tăng giá trước đó.

Các nhà phân tích chỉ ra quy luật thị trường thường tăng giá khi những người nắm giữ dài hạn chốt lời và áp lực bán tăng cao. Sau khi áp lực chốt lời của Bitcoin OG giảm, thị trường thường có điều kiện phục hồi nếu lực cầu đủ mạnh.

Sàn tiền số BitMart đóng cửa

Một trong những tin tức đang thu hút sự chú ý lớn của cộng đồng tiền mã hóa là việc sàn giao dịch BitMart thông báo sẽ ngừng hoạt động. Tuyên bố được sàn đưa ra hôm 26.7, chỉ ba ngày sau khi sàn tiền số BitMEX đưa ra quyết định tương tự.

Đồng xu Bitcoin trước logo của sàn giao dịch BitMart ẢNH: KHƯƠNG NHA

BitMart là một trong những sàn giao dịch có quy mô lớn trên thế giới. Sàn bắt đầu hoạt động từ năm 2017. Dù đóng cửa, khối lượng giao dịch trên sàn vẫn đáng kể. Theo báo cáo của BitMart, khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua đạt khoảng 1,6 tỉ USD, tăng 51% so với hôm trước, trong đó Bitcoin chiếm gần một nửa tổng số lượng giao dịch. Sự tăng vọt này có vẻ phản ánh việc người dùng thanh lý vị thế và chuyển tiền ra ngoài hơn là nhu cầu mới. Tuy nhiên, điều đó vẫn đặt ra câu hỏi tại sao một nền tảng vẫn đang xử lý lượng giao dịch lớn như vậy lại phải đóng cửa.

Giá token của sàn (BMX) đã giảm gần 60% sau thông báo. Hiện mỗi token BMX được giao dịch quanh mốc 0,06 USD. Dữ liệu từ CoinMarketCap cho thấy vốn hóa dự án đã giảm 61,48% trong vòng 24 giờ, hiện còn 20,5 triệu USD. Trong năm qua, token này đã mất khoảng 70% giá trị, do đó đợt giảm giá mới đây không phải cú sốc quá lớn với nhà đầu tư.

Theo thông báo, sàn giao dịch sẽ không cho người dùng đăng ký tài khoản mới. Việc nạp tiền cũng bị đóng. Tất cả các giao dịch, kể cả giao ngay và phái sinh, sẽ kết thúc vào ngày 26.8. Nền tảng chính thức ngừng hoạt động vào ngày 31.1.2027. Việc rút tiền vẫn được mở trong suốt thời gian này. BitMart khuyến cáo người dùng nên hoàn tất xác minh danh tính, đóng các vị thế và gửi yêu cầu rút tiền trước thời hạn tháng 8.

Trong khi đó, các điều khoản rút tiền lại phức tạp hơn so với việc rút tiền thông thường. BitMart cho biết các yêu cầu có thể phải trải qua quá trình xem xét bổ sung bao gồm xác minh danh tính, kiểm tra thiết bị và địa chỉ IP, sàng lọc địa chỉ rút tiền, câu hỏi về nguồn gốc tiền và kiểm tra lệnh trừng phạt, đồng thời cảnh báo quá trình xử lý có thể bị kéo dài nếu số lượng yêu cầu tăng đột biến.

Trước đó, vào tháng 12.2021, BitMart từng gây xôn xao khi sàn giao dịch đánh mất 196 triệu USD do bị hacker tấn công vào ví nóng. Khi đó, vụ hack vào BitMart là một trong những cuộc tấn công mạng lớn nhất nhắm vào các sàn giao dịch tiền mã hóa. Sàn đã bù đắp xong thiệt hại cho người dùng, tiếp tục duy trì hoạt động đến năm 2026 rồi tuyên bố đóng cửa.