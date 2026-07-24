Giá Bitcoin hôm nay 24.7.2026: Suy yếu, sàn tiền số đóng cửa sau 11 năm

Các dự báo về giá Bitcoin đang có sự khác biệt khi căng thẳng chiến tranh Mỹ-Iran đẩy giá dầu lên cao. Một số nhà phân tích cho rằng thị trường sẽ phục hồi vào cuối tháng trong khi diễn biến thực tế cho thấy Bitcoin đang trên đà suy yếu.

Giá Bitcoin đang suy yếu

Tính đến 7 giờ 30 ngày 24.7 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 64.861 USD, giảm 2% so với hôm qua, mức thấp nhất trong vòng 3 ngày qua.

Diễn biến giá Bitcoin trong vòng 24 giờ, tính đến 7 giờ 30 ngày 24.7 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa hiện là 2.210 tỉ USD, giảm 1,58% giá trị trong vòng 24 giờ qua. Ethereum, tiền mã hóa giá trị thứ hai thế giới, còn 1.874 USD, giảm 3,32% so với hôm qua. BNB giảm 0,74% xuống còn 567 USD mỗi token. Trong khi đó, XRP giảm mạnh đến 3,20% xuống còn 1,1 USD. Các token khác như Solana, Hyperliquid, Dogecoin lần lượt giảm 3,43%, 3,70% và 5,57%.

Theo CoinTelegraph, các tài sản rủi ro đang chịu áp lực trong ngày khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đổ lỗi cho Iran về các cuộc tấn công gần đây của lực lượng Houthi nhằm vào các tàu thương mại của Ả Rập Xê Út.

Trong khi đó, thị trường kinh tế vĩ mô cũng có nhiều diễn biến tiêu cực. "Dự báo về lạm phát và lãi suất đang tăng mạnh trở lại", trang tin The Kobeissi Letter nhận định. Trước khi Cục Dự trữ liên bang (Fed) Mỹ quyết định mức lãi suất tiếp theo, các phân tích từ CME Group cho thấy khả năng Fed tăng lãi suất thêm 0,25% ngày càng cao. Việc này gây bất lợi cho thị trường tiền mã hóa.

Ngoài ra, Kobeissi cũng lưu ý lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã đạt mức cao nhất trong 18 tháng, cho thấy dấu hiệu của những căng thẳng kinh tế mới.

Sàn tiền số BitMEX đóng cửa sau 11 năm hoạt động

Trong bối cảnh thị trường ảm đạm, BitMEX, sàn giao dịch phái sinh tiền số 11 năm tuổi, vừa thông báo ngừng hoạt động từ ngày 23.9.2026. "Các bạn yên tâm rằng tài sản của người dùng vẫn hoàn toàn an toàn và nên rút tiền về trước thời hạn sàn đóng cửa", BitMEX thông báo hôm 23.7.

Logo sàn giao dịch BitMEX trước biểu tượng đồng xu Bitcoin ẢNH: KHƯƠNG NHA

BitMEX không đưa ra lý do chi tiết về việc đóng cửa. Sàn giao dịch cho biết họ đã ngừng việc đăng ký tài khoản mới nhưng sẽ tiếp tục hoạt động bình thường cho đến ngày đóng cửa. Công ty sẽ áp dụng biện pháp phòng vệ rủi ro vào ngày 26.8, ngăn người dùng mở các vị thế mới trong khi cho phép họ giảm bớt rủi ro hiện có.

Người dùng không rút tài sản trước thời hạn vẫn có thể truy cập số dư ví và lịch sử giao dịch sau khi sàn giao dịch ngừng cung cấp dịch vụ giao dịch. BitMEX cũng cho biết quy trình chứng minh dự trữ và nợ phải trả của họ cho thấy tài sản của người dùng đang nhiều hơn số nợ phải trả.

Việc đóng cửa BitMEX diễn ra sau một cuộc chuyển giao lãnh đạo lớn tại công ty. Người phát ngôn của BitMEX nói với Cointelegraph rằng Giám đốc điều hành Stephan Lutz, Giám đốc tài chính Ina Steiner và Giám đốc tăng trưởng Raphael Polansky đã rời công ty vào tháng trước.

BitMEX nổi tiếng với việc giới thiệu hợp đồng hoán đổi vĩnh viễn đòn bẩy 100x, một sản phẩm phái sinh cho phép các nhà giao dịch đầu cơ vào giá tài sản tiền mã hóa mà không có ngày hết hạn cố định. Công ty cho biết sản phẩm này sau đó đã trở thành một trong những công cụ được giao dịch nhiều nhất trong ngành công nghiệp tiền điện tử và được hàng nghìn người dùng và sàn giao dịch áp dụng.