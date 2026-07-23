Giá Bitcoin hôm nay 23.7.2026: Tesla giữ nguyên lượng Bitcoin đang tích trữ

Giá Bitcoin hôm nay dao động quanh mốc 65.764 USD, giảm 0,8% so với hôm qua. Theo các chuyên gia, thị trường tiền mã hóa không giữ được đà tăng sau khi các tín hiệu mới cho thấy Đạo luật Minh bạch (CLARITY) có thể mất nhiều thời gian hơn để được thông qua.

Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa giảm 0,7% trong vòng 24 giờ qua. Các token khác như Ethereum, BNB, XRP lần lượt giảm 0,36%, 0,35% và 0,46% so với hôm qua.

Diễn biến giá Bitcoin trong 24 giờ qua, tính đến 9 giờ ngày 23.7 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Giá cổ phiếu của các công ty liên quan đến ngành công nghiệp tiền mã hóa cũng giảm mạnh. Cổ phiếu Coinbase mất 4,9% giá trị, trong khi Circle (CRCL), nhà phát hành stablecoin đứng sau USDC, giảm 7,6%. Cổ phiếu của công ty lưu ký tiền điện tử BitGo mất 5,7% giá trị và Bullish giảm 4,7%.

Đợt điều chỉnh giá diễn ra khi các nhà giao dịch ngày càng hoài nghi về khả năng dự luật CLARITY sẽ được thông qua thành luật trong năm nay. Trên Polymarket, chỉ 33% người dùng dự đoán luật sẽ được thông qua.

Bên cạnh yếu tố pháp lý, thị trường cũng theo dõi báo cáo tài chính của Tesla, hãng xe điện của tỉ phú Elon Musk. Từ năm 2021, công ty bắt đầu cho phép người dùng mua ô tô bằng Bitcoin (BTC), sau đó Tesla cũng tích lũy Bitcoin như một tài sản dự trữ trên bảng cân đối kế toán.

Theo báo cáo mới nhất, trong quý 2/2026, công ty không mua hoặc bán bất kỳ BTC nào, giữ vững ở mức 11.509 BTC. Với giá thị trường hiện tại, ước tính khối tài sản số của Tesla trị giá khoảng 825 triệu USD.

Trước đó, công ty ghi nhận khoản lỗ sau thuế khoảng 112 triệu USD do biến động giá Bitcoin. Hiện tại, hãng xe điện của Elon Musk vẫn là một trong những công ty đại chúng nắm giữ Bitcoin lớn nhất. Trong danh sách các công ty này, Tesla đứng vị trí thứ 12, sau SpaceX (đứng thứ 8 với 18.712 BTC).