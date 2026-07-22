Giá Bitcoin hôm nay 22.7.2026: Vọt lên 66.000 USD khi cổ phiếu AI mất đà tăng

Bitcoin và thị trường tiền mã hóa nói chung đang trên đà phục hồi tốt. Tính đến 6 giờ 45 ngày 22.7 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 66.281 USD, tăng 1,67% trong vòng 24 giờ qua.

Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới, tăng 1,19% so với hôm qua, đạt 1.900 USD mỗi token. Các nhà phân tích dự đoán Ethereum có thể sớm lấy lại mốc 2.100 USD. Các token khác như BNB, XRP, Solana lần lượt tăng 0,41%, 2,5% và 0,42%. Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa tăng 1,17%, ước đạt 2.260 tỉ USD.

Thị trường tiền mã hóa phục hồi trong ngày 22.7 ẢNH: KHƯƠNG NHA

Theo CoinTelegraph, thị trường phục hồi trong bối cảnh đạo luật quan trọng về tiền mã hóa có tiến triển được thông qua. Mặt khác, các nhà phân tích cũng chỉ ra sự chậm lại trong giao dịch cổ phiếu AI đang trở thành chất xúc tác tiềm năng cho dòng vốn quay trở lại ngành công nghiệp tài sản số. Cổ phiếu các công ty liên quan đến tiền mã hóa cũng tăng mạnh, trong đó cổ phiếu Coinbase tăng 12%, American Bitcoin tăng 14% và Cipher Digital tăng 17%.

Những tín hiệu này xuất hiện sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết các nhà lập pháp đã ở "vạch đích" của Đạo luật CLARITY. Đạo luật quan trọng này sẽ xác định vai trò của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đối với tài sản kỹ thuật số.

Bên cạnh những thuận lợi về mặt pháp lý, một số nhà phân tích cho rằng tiền điện tử cũng có thể hưởng lợi từ việc các nhà đầu tư chuyển vốn khỏi các cổ phiếu liên quan đến AI. Giám đốc điều hành của FRNT Financial, Stephane Ouellette, chia sẻ với Bloomberg rằng Bitcoin đang ở mức cao nhất trong tháng qua.

"Xu hướng dễ nhận thấy nhất là thị trường sẽ tiếp tục duy trì xu hướng tăng giá khi các giao dịch liên quan đến AI chậm lại, diễn biến liên quan đến lãi suất sẽ có lợi hơn cho nhà đầu tư", Stephane Ouellette chia sẻ.

Cổ phiếu liên quan đến AI đang mất đà tăng giá. Tuần trước, chỉ số Philadelphia Semiconductor Index (SOX) - dành cho nhóm nhà sản xuất chip được thúc đẩy bởi AI - đã giảm hơn 20% so với đỉnh. Các nhà đầu tư lo ngại ngành công nghiệp bán dẫn và AI đang được định giá quá cao. Năng lực tính toán và chi tiêu cho cơ sở hạ tầng AI có thể bị dư thừa.