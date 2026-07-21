Giá Bitcoin hôm nay 21.7.2026: Vì sao Bitcoin tăng vọt trên 65.000 USD?

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay tăng 1,45% so với hôm qua. Tính đến 8 giờ ngày 21.7 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 65.533 USD. Tiền mã hóa giá trị nhất thế giới bất ngờ bật tăng từ 21 giờ ngày hôm trước, sau đó giữ ổn định trên 65.000 USD. Đây là vùng giá cao nhất được ghi nhận trong vòng 30 ngày qua.

Đà tăng của Bitcoin cũng kéo cả thị trường tiền mã hóa đi lên. Vốn hóa toàn ngành ước đạt 2.230 tỉ USD, tăng 0,9% trong vòng 24 giờ qua. Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới, đang được giao dịch trên 1.900 USD, tăng 1,84% so với hôm qua. BNB tăng nhẹ 0,23% lên 572 USD mỗi token. Trong khi XRP hiện có giá 1,1 USD, tăng 1,37%. Các token khác như Solana, Hyperliquid tăng 1,55% và 3,01%.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin trước biểu đồ giá ngày 21.7 ẢNH: KHƯƠNG NHA

Bitcoin tăng khi cổ phiếu công nghệ giảm

Diễn biến bất ngờ của giá Bitcoin khiến 72.277 nhà giao dịch bị thanh lý hợp đồng. Dữ liệu từ CoinGlass cho thấy trong 24 giờ qua có 244,61 triệu USD của nhà đầu tư bị thổi bay khi BTC tăng. Trước đó, nhiều nhà phân tích cho rằng những diễn biến phức tạp trong cuộc chiến Mỹ - Iran và đà bán tháo của cổ phiếu công nghệ sẽ gây trở ngại cho thị trường tiền mã hóa. Tuy nhiên, mọi thứ đang diễn biến theo chiều ngược lại.

Bitcoin tăng giá trong khi thị trường chứng khoán Mỹ phải đối mặt với nhiều khó khăn. Tâm lý chấp nhận rủi ro giảm, nhà đầu tư liên tục bán tháo cổ phiếu công nghệ. Trang tin giao dịch The Kobeissi Letter đưa tin các quỹ đầu cơ đang bán tháo cổ phiếu công nghệ "với tốc độ kỷ lục".

"Trong 6 - 8 tuần gần đây, các quỹ đầu cơ đã bán tháo cổ phiếu công nghệ. Điều này đưa tổng lượng bán ra trong 8 tuần lên mức cao nhất trong ít nhất 10 năm", The Kobeissi Letter bình luận kèm trích dẫn số liệu của Goldman Sachs.

Sau khi tăng hơn 1% ở mức cao nhất vào ngày 20.7 chỉ số Nasdaq đã liên tục giảm điểm trong suốt buổi chiều. Chỉ số S&P 500 giảm 0,15%, chỉ số DJIA giảm 0,6%. Ngoài ra, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 5 điểm cơ bản lên 4,59%, trong khi các nhà giao dịch lãi suất ngắn hạn đẩy khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 7 lên 16% và vào tháng 9 lên 63%, theo CME FedWatch.

Động lực khiến Bitcoin tăng giá

Các nhà giao dịch Bitcoin đang đặt cược vào mục tiêu giá tiếp theo sẽ là 67.000 USD. Nhà giao dịch Daan Crypto Trades viết trên X: "Tôi nghĩ giá Bitcoin có khả năng cao sẽ phá vỡ mốc 65.000 USD và sớm đạt được mục tiêu 67.000 USD"

Một số ý kiến khác cho rằng yếu tố mùa vụ chi phối hành vi giá cả hiện tại, với mùa hè thường không có những biến động lớn về giá cả, dù tăng hay giảm. "Thị trường dường như đang trong kỳ nghỉ hè. Mục tiêu giá cho những tuần tới sẽ là 67.500 - 69.000 USD", nhà giao dịch và phân tích tiền điện tử Michael van de Poppe chia sẻ trên X. Trước đó, ông dự đoán giá Bitcoin trong tháng 8 có thể đạt mức 80.000 USD, được ghi nhận hồi giữa tháng 5.

Tâm lý của nhà đầu tư cũng đang được cải thiện. Chỉ số Tham lam và Sợ hãi trong thị trường tiền mã hóa (Fear and Greed Index) đang ở mức 29/100. Dù vẫn nằm trong phạm vi "sợ hãi", đây là mức cao nhất kể từ đầu tháng 6, cho thấy sự hoảng loạn đang dần tan biến. Phần lớn thời gian trước đó, thị trường tiền mã hóa bị bao trùm bởi "nỗi sợ hãi tột độ".