Giá Bitcoin hôm nay 19.7.2026: Hướng đến mục tiêu giá 72.000 USD

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay tăng 1,35% so với hôm qua. Từ vùng giá 63.800 USD, Bitcoin (BTC) hiện được giao dịch quanh mốc 64.774 USD, tính đến 7 giờ ngày 19.7 (giờ Việt Nam).

Đà tăng của Bitcoin diễn ra trong bối cảnh tâm lý lạc quan của các nhà giao dịch được cải thiện. Nhiều nhà đầu tư đang đặt cược hàng tỉ USD rằng Bitcoin sẽ cán mốc 72.000 USD vào cuối tháng này, trùng với thời gian diễn ra cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Đồng xu biểu tượng Bitcoin trước ảnh chân dung Chủ tịch Fed Kevin Warsh ẢNH: KHƯƠNG NHA

Theo Deribit, tổng cộng 20.000 hợp đồng quyền chọn mua (call option) với giá 70.000 USD sẽ đáo hạn vào ngày 31.7. Nhóm này cũng đặt lệnh bán khi giá Bitcoin đạt mốc 72.000 USD. Tổng giá trị hợp đồng dự kiến đạt 2,5 tỉ USD. Đây được gọi là chiến lược bull call spread, được thực hiện khi kỳ vọng giá của tài sản cơ sở sẽ tăng nhẹ.

Diễn biến giá Bitcoin trong tuần

Trong tuần, giá Bitcoin liên tục biến động mạnh khi giảm từ 63.000 USD xuống vùng giá 61.000 USD, trước khi bật tăng lên trên 65.000 USD rồi liên tục rung lắc mạnh cho đến cuối tuần.

Đầu tuần, mỗi Bitcoin được giao dịch quanh mốc 63.000 USD, khi Mỹ phát động cuộc tấn công nhắm vào Iran và Tehran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz. Các nhà phân tích cho rằng tiền mã hóa giá trị nhất thế giới dần "miễn nhiễm" với diễn biến chiến sự ở Trung Đông. Giá Bitcoin không còn biến động nhiều dù cuộc chiến của Mỹ và Iran leo thang.

Nhưng chỉ một ngày sau đó, Bitcoin đã lao dốc mạnh từ 63.000 USD xuống 61.000 USD sau tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong buổi trả lời phỏng vấn với Fox News ngày 13.7, ông Trump tuyên bố đã sẵn sàng giáng một đòn "rất mạnh" vào Iran. Khu vực Pickaxe Mountain là "mục tiêu tiềm năng cho một đòn tấn công lớn và mạnh mẽ". Ông Trump cũng không giấu tham vọng về việc Mỹ sẽ tiếp quản eo biển Hormuz.

Theo Cointelegraph, Bitcoin khi đó chịu áp lực giảm giá mạnh khi phe bán nắm quyền kiểm soát áp đảo. Lượng bán khống ồ ạt ập đến trước đợt điều chỉnh sâu. Tuy nhiên, đến ngày 15.7, BTC tăng vọt lên trên 65.000 USD khi các tín hiệu liên quan đến lạm phát giảm. Thông tin từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2025, thấp hơn mức 4,2% hồi tháng 5 và thấp hơn mức dự kiến là 3,8%.

Diễn biến giá Bitcoin trong 7 ngày, tính đến 7 giờ 50 ngày 19.7 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ban đầu, cả thị trường chứng khoán và tiền mã hóa đều phản ứng tích cực trước các tín hiệu liên quan đến lạm phát của Mỹ. Sau đó, cổ phiếu công nghệ quay đầu giảm giá sâu. Cổ phiếu Micron Technologies đã mất 15% giá trị trong phiên giao dịch hôm qua. Tính từ mức cao kỷ lục ngày 22.6, cổ phiếu Micron đã giảm hơn 30%. Bitcoin cũng giảm sâu về 62.500 USD hôm 17.7 khi các nhà đầu tư bán tháo BTC để chốt lời.

Đến cuối tuần, các thông tin tiêu cực vẫn bủa vây ngành công nghiệp tiền mã hóa. Cuộc chiến Mỹ - Iran tiếp tục diễn biến phức tạp, thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm, ông Trump làm dấy lên nhiều lo ngại về căng thẳng Mỹ - Trung khi tuyên bố Bắc Kinh đã can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2020.

Tại Việt Nam, một trong những diễn biến quan trọng được cộng đồng quan tâm là Nghị định 284/2026/NĐ-CP về việc xử lý vi phạm liên quan đến tài sản mã hóa được Chính phủ ban hành hôm 16.7, có hiệu lực từ ngày 1.9. Đây là nghị định đầu tiên quy định riêng về các hành vi vi phạm, mức xử phạt, thẩm quyền xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Nghị định liệt kê chi tiết các hành vi vi phạm liên quan đến mua bán, quảng cáo, tạo lập thị trường tài sản mã hóa. Trong đó mức phạt tối đa với tổ chức lên đến 200 triệu đồng và phạt tối đa 100 triệu đồng với vi phạm của cá nhân. Theo Nghị định, nhà đầu tư mua bán trên các sàn giao dịch tài sản mã hóa không được cấp phép có thể bị phạt 30 đến 50 triệu đồng. Trong khi các hành vi quảng cáo, tiếp thị liên quan đến tài sản mã hóa khi chưa được cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ sẽ bị phạt 180 đến 200 triệu đồng.