Giá Bitcoin hôm nay 15.7.2026: Tăng vọt khi Mỹ công bố chỉ số lạm phát

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay tăng 3,95% so với hôm qua. Tính đến 8 giờ ngày 15.7 (giờ Việt Nam), mỗi BTC được giao dịch quanh mốc 64.778 USD. Tiền mã hóa giá trị nhất thế giới bắt đầu điều chỉnh lúc 19 giờ hôm qua và nhiều lần tiến sát mốc 65.000 USD. Đà tăng của Bitcoin vẫn ổn định, ít có dấu hiệu rung lắc, báo hiệu một đợt phục hồi tốt.

Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa cũng tăng 3,18% trong vòng 24 giờ qua, đạt 2.220 tỉ USD. Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới, đang giao dịch quanh mốc 1.875 USD mỗi token, tăng 5,41% so với hôm qua. Các token khác như BNB, XRP, Solana lần lượt tăng 2,23%, 3,67% và 3,07%. Sắc xanh bao phủ toàn thị trường sau những ngày đầu tuần giao dịch ảm đạm.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin trước biểu đồ giá ngày 15.7 ẢNH: KHƯƠNG NHA

Theo các nhà phân tích, nguyên nhân chính giúp Bitcoin và thị trường tiền mã hóa bật tăng là chỉ số lạm phát của Mỹ bất ngờ giảm mạnh.

Dữ liệu từ Bộ Lao động Mỹ công bố cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2025, thấp hơn mức 4,2% hồi tháng 5 và thấp hơn mức dự kiến là 3,8%. Trong khi đó, chỉ số năng lượng đã giảm 5,7% trong tháng 6, bất chấp những khó khăn từ xung đột Trung Đông và tuyến đường vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz bị phong tỏa.

Các tài sản mang tính rủi ro đã phản ứng tích cực với thông tin trên. Chứng khoán Mỹ tăng điểm và Bitcoin lập tức phục hồi. Kỳ vọng của thị trường về những thay đổi chính sách tài chính trong tương lai của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cũng trở nên ôn hòa hơn.

Nhà kinh tế Mohamed El-Erian viết trên X: "Báo cáo về chỉ số CPI sẽ giúp làm dịu bớt xu hướng quá cứng nhắc của thị trường về triển vọng chính sách tiền tệ". Trong khi đó, nhà phân tích thị trường Exitpump nhận thấy các vị thế bán khống đang bị "ép" do kết quả của chỉ số CPI.

"Người bán không thể đẩy giá xuống thấp hơn, các lệnh bán khống đang đóng dần, buộc giá phải tăng từ từ. Các giao dịch vẫn diễn ra trong phạm vi hẹp", Exitpump bình luận.

Dữ liệu từ CoinGlass cho thấy tổng giá trị các lệnh bán khống tiền điện tử trong 24 giờ qua đạt hơn 220 triệu USD. Hiện còn một lượng thanh khoản tập trung trên mức 64.800 USD. Nếu không thể lấy lại và giữ vững vùng giá 64.000 USD, Bitcoin vẫn có thể rơi về 60.000 USD trong tuần này.

Dù giá Bitcoin tăng, khối lượng giao dịch trên các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ lại giảm 78% so với mức đỉnh, từ khoảng 5,8 tỉ USD xuống còn khoảng 1,25 tỉ USD mỗi ngày, theo dữ liệu của Glassnode. Con số này thấp hơn cả mức khối lượng giao dịch khi các quỹ này ra mắt vào đầu năm 2024.

Các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ đã chứng kiến dòng vốn rút ròng 4,5 tỉ USD trong tháng 6, đánh dấu tháng tồi tệ nhất kể từ khi ra mắt. Trong nửa đầu tháng 7, dòng tiền đổ vào các quỹ ETF Bitcoin có dấu hiệu tích cực nhưng về tổng thể vẫn chưa phục hồi.

Theo Glassnode, dòng tiền chảy vào thị trường tiền mã hóa đã bị điều hướng sang cổ phiếu AI và chip. Do đó, để đảm bảo đà phục hồi bền vững, Bitcoin cần sự trở lại của dòng vốn tổ chức và dòng tiền đổ vào các quỹ ETF.