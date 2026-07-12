Giá Bitcoin hôm nay 12.7.2026: Nghị sĩ Mỹ kêu gọi điều tra ông Trump vì tiền số

Bloomberg cho biết hôm 10.7, một số thượng nghị sĩ đảng Dân chủ đã kêu gọi điều tra các dự án tiền mã hóa của Tổng thống Donald Trump có gây ra rủi ro cho an ninh quốc gia hay không.

Trước đó, bản kê khai tài chính của ông Trump gây ra nhiều tranh cãi khi có hơn 1 tỉ USD lợi nhuận từ các dự án tiền mã hóa. Trong tuyên bố chung hôm 10.7, các thành viên cấp cao của một số ủy ban ở Thượng viện đã kêu gọi điều tra chính thức.

"Những tiết lộ này làm gia tăng lo ngại về việc Tổng thống thúc đẩy Quốc hội thông qua luật có lợi cho chính ngành công nghiệp mà ông đang kiếm lời", Bloomberg dẫn lời các thượng nghị sĩ.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin trước tranh vẽ chân dung Tổng thống Mỹ Donald Trump ẢNH: KHƯƠNG NHA

Người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly nói tuyên bố chung này là "lời lẽ sáo rỗng quen thuộc". Bà Kelly khẳng định: "Không có xung đột lợi ích nào". Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh các nhà lập pháp tiếp tục thảo luận về Đạo luật CLARITY, mang tính bước ngoặt nhằm điều chỉnh thị trường tiền mã hóa.

Diễn biến giá Bitcoin trong tuần

Tuần qua, thị trường tiền mã hóa nói chung và Bitcoin (BTC) nói riêng đã trải qua nhiều biến động lớn. Tháng 7 thường được xem là tháng có hiệu suất giao dịch tốt nhất của Bitcoin, tuy nhiên các nhà đầu tư vẫn giữ tâm lý thận trọng.

Tính đến 7 giờ 20 ngày 12.7, mỗi Bitcoin được giao dịch quanh mốc 63.937 USD, tăng 1,26% trong vòng 7 ngày qua. Trong tuần, BTC liên tục rung lắc mạnh quanh vùng giá 61.000 - 64.000 USD.

Thị trường bắt đầu phục hồi nhẹ khi Bitcoin giao dịch quanh mốc 63.000 USD hôm 6.7. Liên quan đến khoản lời tỉ USD của Tổng thống Trump, The New York Times dẫn báo cáo của công ty phân tích Nansen cho thấy tính đến cuối tháng 6, gần 1 triệu người mua memecoin của Tổng thống Trump đang lỗ khoảng 3,81 tỉ USD.

"Ông Trump kiếm được lợi nhuận bất kể giá trị memecoin tăng hay giảm. Ông thu lời mỗi khi có ai đó giao dịch token này và liên tục quảng bá dự án tới những người theo dõi trên Truth Social", The New York Times bình luận.

Diễn biến giá Bitcoin trong 7 ngày qua, tính đến 7 giờ 20 ngày 12.7 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đến ngày 7.7, Bitcoin bất ngờ tăng vọt lên trên 64.000 USD, bất chấp thông tin Strategy, công ty đại chúng nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới, đã bán 3.588 BTC, trị giá khoảng 216 triệu USD.

Tuy nhiên, Bitcoin không giữ được đà tăng giá, nhanh chóng quay về vùng 63.000 USD khi thị trường chứng khoán Mỹ suy yếu. Cổ phiếu các công ty sản xuất chip dẫn đầu đợt bán tháo.

Đến ngày 9.7, giá Bitcoin lao dốc mạnh xuống vùng 61.000 USD khi căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông leo thang. Nhiều dự báo cho thấy BTC có thể quay về dưới 60.000 USD. Chỉ một ngày sau đó, tiền mã hóa giá trị nhất thế giới phục hồi lại mốc 63.000 USD. Theo CryptoQuant, xu hướng này nên được xem là đà điều chỉnh trong thị trường giảm giá hơn là đảo chiều xu hướng. Yếu tố mùa vụ vẫn chi phối diễn biến thị trường trong tháng 7. Vào những chu kỳ giảm giá năm 2018 và 2022, Bitcoin thường tăng giá trong tháng 7.

Trong một bài đăng trên blog hôm 10.7, CryptoQuant cho rằng sự tăng giá của Bitcoin trong tháng 7 là nhờ các "cá voi" (nhà đầu tư lớn) tại Mỹ. Cụ thể, Coinbase Premium cho thấy lực mua đang giành lại ưu thế. "Chỉ số Coinbase Premium cho cả BTC và ETH vẫn ở mức âm, nhưng cả hai đã bật tăng trở lại từ mức thấp cục bộ", nhà phân tích Burak Kesmeci cho biết.