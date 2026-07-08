Giá Bitcoin hôm nay 8.7.2026: Giằng co trên mốc 63.000 USD

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay liên tục rung lắc mạnh quanh vùng giá 63.000 USD. Lúc 0 giờ ngày 8.7 (giờ Việt Nam), tiền mã hóa giá trị nhất thế giới tăng từ 63.000 USD lên trên 64.000 USD. Tuy nhiên, Bitcoin (BTC) không giữ được đà tăng giá lâu, nhanh chóng quay về mốc 63.000 USD.

Tính đến 7 giờ 30, mỗi Bitcoin được giao dịch quanh mốc 63.417 USD, giảm 0,95% so với hôm qua.

Diễn biến giá Bitcoin trong vòng 24 giờ qua, tính đến 7 giờ 30 ngày 8.7 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới, giảm 1,58% trong vòng 24 giờ qua, hiện giao dịch quanh mốc 1.778 USD. Các token khác như BNB, Solana, XRP lần lượt giảm 1,61%, 1,99% và 3,18%. Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa giảm 1,05% trong vòng 24 giờ, hiện còn 2.180 tỉ USD.

Theo Cointelegraph, giá Bitcoin giảm theo đà suy yếu của thị trường chứng khoán Mỹ. Cổ phiếu các công ty sản xuất chip dẫn đầu đợt bán tháo. Micron Technologies, công ty có kết quả kinh doanh được kỳ vọng cao vào tháng trước, giảm hơn 9%.

Theo nhà giao dịch Daan Crypto Trades, hệ số tương quan của thị trường tiền mã hóa với Nasdaq đã đảo chiều từ -0,87 lên +0,72. "Đó là sự khác biệt giữa chiến lược giao dịch phòng hộ với giao dịch như một cổ phiếu công nghệ có hệ số beta cao", Daan Crypto Trades viết trên X cá nhân hôm 6.7.

Trong khi đó, nhà giao dịch Killa XBT cho rằng: "Đợt điều chỉnh tiếp theo về chỉ số S&P sẽ đánh dấu đáy thực sự của Bitcoin. Thị trường có thể lặp lại các kịch bản giảm giá của năm 2015, 2018 và 2022".

Trong các cuộc thảo luận gần đây trên X, John Bollinger, chuyên gia phân tích nổi tiếng với chỉ báo biến động Bollinger Bands, đã đưa ra một nhận định tích cực về giá Bitcoin. Theo báo cáo của Cointelegraph, dải Bollinger đang nhắm đến mô hình đảo chiều hình chữ "W". Thị trường đang trong giai đoạn điều chỉnh, các chỉ báo về một đợt tăng giá mới vẫn khá tích cực. Nếu mọi thứ diễn biến đúng dự đoán, Bitcoin có thể sắp chứng kiến đà phục hồi trong ngắn hạn.