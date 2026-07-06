Giá Bitcoin hôm nay 6.7.2026: Nhà đầu tư mất 3,8 tỉ USD vì memecoin của ông Trump

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay có xu hướng tăng nhẹ khi giao dịch trên 63.000 USD. Tính đến 6 giờ 15 ngày 6.7, mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 63.553 USD, tăng 0,63% trong 24 giờ qua.

Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa cũng tăng 0,86%, đạt 2.200 tỉ USD. Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới, tiến sát mốc 1.800 USD khi tăng 1,27% so với hôm qua. Các token khác như BNB, Solana, XRP lần lượt tăng 3,05%, 0,33% và 0,62%.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin trước chân dung Tổng thống Mỹ Donald Trump ẢNH: KHƯƠNG NHA

Một trong những tín hiệu tích cực giúp thị trường tiền mã hóa phục hồi là dòng tiền đang quay lại các quỹ ETF Bitcoin sau nhiều tuần bị rút ròng. Diễn biến sắp tới của giá Bitcoin sẽ phụ thuộc nhiều vào quyết định của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) về lãi suất.

Gần 1 triệu người mua token của ông Trump bị lỗ 3,8 tỉ USD

The New York Times dẫn báo cáo của công ty phân tích Nansen cho thấy tính đến cuối tháng 6, gần 1 triệu người mua memecoin của Tổng thống Trump đang lỗ khoảng 3,81 tỉ USD. Báo cáo được đưa ra trong bối cảnh ông Trump cho biết trong năm 2025, ông đã thu được hơn 1 tỉ USD lợi nhuận từ ngành công nghiệp tiền mã hóa.

"Ông Trump kiếm được lợi nhuận bất kể giá trị memecoin tăng hay giảm. Ông thu lời mỗi khi có ai đó giao dịch token này và liên tục quảng bá dự án tới những người theo dõi trên Truth Social", The New York Times bình luận.

Xuất hiện tượng vàng ông Trump cầm Bitcoin trước tòa quốc hội Mỹ

Dữ liệu cho thấy, khoản lỗ 3,8 tỉ USD ảnh hưởng đến 988.905 nhà đầu tư trong tổng số 1,48 triệu ví đã mua token Official Trump (TRUMP). Hiện tại, mỗi token TRUMP đang có giá 1,71 USD, giảm 97% so với mức đỉnh được thiết lập vào tháng 1.2025.

Không phải tất cả người mua token liên quan đến Tổng thống Trump đều thua lỗ. Theo dữ liệu của Nansen, có khoảng 492.285 ví có lợi nhuận nhờ đầu tư vào memecoin này, thu về khoảng 4,04 tỉ USD. Đa số những người mua sớm, khi token có giá dưới 1 USD được hưởng lợi.

Nansen cũng trích xuất dữ liệu liên quan đến dự án WLFI, token quản trị của dự án DeFi World Liberty Financial thuộc sở hữu gia đình Trump. Theo đó, 85% trong số 26.663 ví mua token này trên thị trường thứ cấp bị thua lỗ, tổng thiệt hại khoảng 83 triệu USD.

The New York Times dẫn lời người phát ngôn của World Liberty David Wachsman cho rằng các điều kiện thị trường vĩ mô, vốn đã khiến giá Bitcoin và các loại tiền điện tử khác lao dốc, là nguyên nhân khiến các token liên quan đến ông Trump giảm giá, vấn đề không phải do dự án.

Hiện tại, Bitcoin đã giảm khoảng 50% so với mức giá kỷ lục 126.000 USD được thiết lập vào tháng 10.2025. Vốn hóa thị trường của token Trump hiện còn 425 triệu USD, giảm mạnh so với gần 15 tỉ USD được định giá vào đầu năm ngoái.

Trong cuộc phỏng vấn với CNBC tại Nhà Trắng hôm 2.7, Tổng thống Donald Trump nói có biết về những khoản lợi nhuận mà gia đình ông có được từ tiền số. Ông nói việc tham gia vào thị trường không có gì bất hợp pháp, mục tiêu của ông là để Mỹ dẫn đầu trong lĩnh vực tiền mã hóa.

Quốc hội Mỹ đang xem xét về Đạo luật CLARITY. Các đảng viên Dân chủ thúc đẩy việc bổ sung các điều khoản đạo đức, hạn chế giao dịch tiền điện tử của các quan chức liên bang. Thượng nghị sĩ Kirsten Gillibrand đã đề xuất cấm các quan chức được bầu và vợ/chồng của họ phát hành hoặc tài trợ cho các token.