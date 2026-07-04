Giá Bitcoin hôm nay 4.7.2026: Ông Trump nói gì về 'món hời tiền số' hơn tỉ USD?

Trong cuộc phỏng vấn với CNBC tại Nhà Trắng hôm 2.7, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói có biết về những khoản lợi nhuận mà gia đình ông có được từ tiền số. Ông nói việc tham gia vào thị trường không có gì bất hợp pháp, mục tiêu của ông là để Mỹ dẫn đầu trong lĩnh vực tiền mã hóa.

Trước đó, WSJ dẫn báo cáo từ Văn phòng Đạo đức chính phủ Mỹ (OGE) cho thấy các khoản đầu tư vào thị trường tiền mã hóa đã đem về cho tổng thống ít nhất 1,2 tỉ USD trong năm 2025.

Thông tin được OGE công bố đưa ông Trump trở thành chính trị gia kiếm được nhiều tiền nhất trong ngành công nghiệp mới nổi này.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin ẢNH: KHƯƠNG NHA

Khoản lợi nhuận bất ngờ này vẫn tiếp tục tăng ngay cả khi thị trường đảo chiều. Bitcoin đã giảm khoảng 50% so với mức kỷ lục trên 126.000 USD được thiết lập vào tháng 10.2025. Nửa đầu năm 2026, thị trường quay đầu giảm giá, các giao dịch diễn ra trong tình trạng ảm đạm.

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay tiếp tục phục hồi. Tính đến 7 giờ ngày 4.7, mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 62.523 USD, tăng 1,69% so với hôm qua. Điều đáng chú ý về diễn biến giá Bitcoin trong vòng 24 giờ qua là thị trường tăng trưởng ổn định, rất ít biến động mạnh. Biểu đồ này khiến nhiều nhà phân tích lạc quan cho rằng thị trường có thể đã qua giai đoạn khủng hoảng, bước vào chu kỳ phục hồi.

Tín hiệu tích cực từ Bitcoin

Một trong những tín hiệu lạc quan từ thị trường là các ví tiền mã hóa lớn, thường được gọi là "cá voi" đã hấp thụ lượng lớn Bitcoin được bán ra thị trường trong hai tuần qua. Các nhà phân tích tại sàn giao dịch tiền mã hóa Bitfinex nói với CoinDesk rằng "cá voi" Bitcoin đã mua thêm hơn 270.000 BTC trong hai tuần, trị giá khoảng 16,7 tỉ USD. Dòng tiền không được thực hiện trên các sàn giao dịch giao ngay.

Ở những chu kỳ trước, việc tổ chức bán ra và nhà đầu tư lớn hấp thụ ngay thường đánh dấu mức đáy của thị trường. Các nhà đầu tư dài hạn mua vào lượng lớn tiền mã hóa từ người bán trước khi giá phục hồi.

Trong khi đó, dữ liệu từ SoSoValue cho thấy, các quỹ ETF Bitcoin của Mỹ đã thu hút được 221,7 triệu USD hôm 2.7. Đây là dòng tiền chảy vào lớn nhất trong hai tháng qua được ghi nhận.

Xuất hiện tượng vàng ông Trump cầm Bitcoin trước tòa quốc hội Mỹ

Quỹ FBTC của Fidelity dẫn đầu với dòng vốn đổ vào khổng lồ 165,96 triệu USD. Tiếp theo là ARKB với 91,84 triệu USD và HODL với 4,35 triệu USD. IBIT của BlackRock, quỹ ETF Bitcoin lớn nhất thế giới, là trường hợp ngoại lệ với dòng vốn âm 40,43 triệu USD.

Dòng vốn tích lũy đã chấm dứt chuỗi 10 ngày âm liên tiếp, khiến các nhà đầu tư rút 2,73 tỉ USD khỏi các quỹ ETF Bitcoin. Tuy nhiên, bức tranh tổng thể từ đầu năm đến nay vẫn khá ảm đạm, với dòng vốn ròng rút ra ở mức cao kỷ lục 5,4 tỉ USD.

Dù so với đợt bán tháo lớn xảy ra từ đầu năm đến nay, sự phục hồi này không quá lớn nhưng là tín hiệu đáng mừng cho phe mua. Trong lịch sử, dòng tiền ổn định đổ vào các quỹ ETF Bitcoin là dấu hiệu của các đợt tăng giá mạnh.

Theo các nhà phân tích, chỉ số lạm phát tiếp theo sẽ là chất xúc tác quan trọng tác động đến thị trường tiền mã hóa. Lạm phát tháng 5 đã tăng cao ở mức 4,2%, nhưng một số chuyên gia cho rằng rủi ro lạm phát đã giảm bớt. Điều này khiến các tài sản có độ biến động mạnh như Bitcoin phục hồi.