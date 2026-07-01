Giá Bitcoin hôm nay 1.7.2026: Lời hơn tỉ USD, ông Trump đang đầu tư những token nào?

Giá Bitcoin hôm nay giao dịch quanh mốc 58.456 USD, giảm 2,1% trong vòng 24 giờ qua. Đà giảm giá của Bitcoin cũng khiến cả thị trường tiền mã hóa chìm trong sắc đỏ. Vốn hóa toàn thị trường giảm còn 2.030 tỉ USD, mất 1,76% giá trị trong vòng 24 giờ qua.

Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới, tiếp tục giảm giá sâu khi giao dịch quanh mốc 1.566 USD, giảm 6% trong vòng 7 ngày qua. Các token khác như BNB, Solana, XRP cũng lần lượt giảm giá 1,82%, 1,51% và 1,61% giá trị so với hôm qua.

Những khoản đầu tư tiền số mang về cho ông Trump gần 1,2 tỉ USD

Trong khi Bitcoin và thị trường tiền mã hóa tiếp tục lao dốc, báo cáo tài chính thường niên năm 2025 của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gây chú ý. WSJ dẫn báo cáo từ Văn phòng Đạo đức chính phủ Mỹ (OGE) cho thấy, ông Trump đã có thêm 635 triệu USD tiền bản quyền từ việc kinh doanh memecoin. Ông bắt đầu bán token mang tên mình trước khi quay lại nhậm chức tổng thống.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin trước ảnh chân dung Tổng thống Mỹ Donald Trump ẢNH: KHƯƠNG NHA

Ông cũng thu về hơn 500 triệu USD từ việc bán token liên quan đến World Liberty Financial, công ty tiền mã hóa do ông và gia đình sở hữu cổ phần. Công ty này đang vướng phải các khiếu nại về xung đột lợi ích trong quá trình tìm kiếm sự chấp thuận của cơ quan quản lý Mỹ.

Theo dữ liệu được công bố, Tổng thống Trump đang nắm giữ 15.000 USD USDC, hơn 50 triệu USD Ethereum và hơn 50 triệu USD Bitcoin. Ngoài ra, ông còn có hơn 6 triệu USD đầu tư và các loại tiền mã hóa khác nhau thông qua DT Marks Defi LLC, một pháp nhân có liên quan đến World Liberty.

Bản kê khai của ông Trump cho thấy một số lần mua và bán cổ phiếu loại A (COIN) của sàn giao dịch Coinbase. Ông cũng tiết lộ cổ phần trong các công ty khác có sản phẩm liên quan đến tiền mã hóa, như CME, Block Inc và Intercontinental Exchange. Tổng thống Mỹ cho biết đã thu được 65 triệu USD từ "việc bán cổ phần" trong World Liberty Financial. Ông Trump cũng kiếm được 6 triệu USD thông qua một thỏa thuận cấp phép NFT.

Theo CoinDesk, Tổng thống Donald Trump đã kiếm được hơn 1 tỉ USD từ việc bán và nhận tiền bản quyền tiền mã hóa vào năm 2025, khi Nhà Trắng theo đuổi các chính sách ủng hộ ngành công nghiệp này.

Xuất hiện tượng vàng ông Trump cầm Bitcoin trước tòa quốc hội Mỹ

Ngay cả khi tổng thống Mỹ gia tăng khối tài sản của mình, ngành công nghiệp tiền điện tử đang rơi vào giai đoạn khó khăn khi giá tài sản giảm mạnh và các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Bitcoin đã giảm khoảng 50% so với mức cao nhất mọi thời đại đạt được vào mùa thu năm ngoái.

Người phát ngôn Nhà Trắng không đưa ra bình luận về những khoản đầu tư tiền mã hóa của Tổng thống Donald Trump.

Dù từng chỉ trích tiền mã hóa, ông Trump đã đón nhận công nghệ này trong chiến dịch tranh cử năm 2024 trước khi trở lại Nhà Trắng. Ông chuyển hướng kinh doanh cá nhân sang lĩnh vực tài sản kỹ thuật số và vẫn duy trì một số hoạt động liên quan ngay cả khi ông công khai ủng hộ ngành công nghiệp này.

Các mối liên hệ của ông với lĩnh vực tiền mã hóa thường xuyên gây ra tranh cãi. Những lời phàn nàn về xung đột lợi ích đã lên đến đỉnh điểm trong cuộc tranh luận về Đạo luật Minh bạch Thị trường Tài sản Kỹ thuật số. Đây được xem là dự luật về cấu trúc thị trường tiền điện tử, nỗ lực chính sách quan trọng nhất của ngành. Đảng Dân chủ đã yêu cầu luật này phải đảm bảo các quan chức cấp cao của chính phủ không được phép có các mối quan hệ kinh doanh cá nhân trong lĩnh vực tiền mã hóa.

Điều khoản này của Đạo luật Minh bạch vẫn chưa được giải quyết trong các cuộc đàm phán tại Thượng viện. Dự kiến trong một tuần tới, Thượng viện sẽ lên lịch bỏ phiếu nếu dự luật đạt được thỏa hiệp cuối cùng.