Giá Bitcoin hôm nay 3.7.2026: Dòng tiền đang dịch chuyển về Bitcoin

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay tiếp tục đà phục hồi tốt. Tính đến 7 giờ 25 ngày 3.7 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 61.319 USD, tăng 2,58% trong vòng 24 giờ qua.

Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới, đang tăng trưởng mạnh khi lấy lại mốc 1.700 USD, tăng 6,18% so với hôm qua. Các token khác như BNB, XRP, Solana cũng lần lượt tăng 1,63%, 3,35% và 4,37%. Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa tăng 2,51% trong vòng 24 giờ qua, ước đạt 2.120 tỉ USD.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin trước biểu đồ giá ẢNH: KHƯƠNG NHA

Theo các nhà phân tích, Bitcoin đang lấy lại mốc 62.000 USD sau báo cáo thị trường việc làm đáng thất vọng của Mỹ. Các nhà giao dịch ngày càng ít chắc chắn về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất trong thời gian ngắn do dữ liệu việc làm xấu đi. Chỉ số Nasdaq thiên về công nghệ đã giảm mạnh, làm dấy lên hy vọng về sự dịch chuyển dịch dòng tiền theo hướng có lợi cho Bitcoin.

Chỉ số Nasdaq 100 đã xóa sạch những khoản tăng điểm của ba ngày trước đó, trong khi Bitcoin đang cho thấy đà tăng giá tốt so với mức 57.750 USD được thiết lập hôm 1.7. Theo Yahoo Finance, số lượng việc làm phi nông nghiệp của Mỹ chỉ tăng 57.000 trong tháng 6, thấp hơn mức dự kiến 113.000. Bộ Lao động Mỹ cũng đã điều chỉnh giảm số liệu việc làm tháng 4 và tháng 5 xuống còn 74.000.

Giá vàng đã phản ứng tích cực hôm 2.7, báo hiệu đà tăng giá tiềm năng đối với tài sản khan hiếm. Theo công cụ CME FedWatch, các dữ liệu kinh tế yếu kém khiến các nhà đầu tư giảm tỷ lệ khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 9 xuống còn 54% từ mức 64%. Trong khi đó, giá dầu thô WTI ổn định dưới mức 70 USD, mở ra khả năng các biện pháp kích thích kinh tế sẽ được thực hiện.

Bitcoin hướng đến mốc 70.000 USD

Sự suy yếu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt là các nhà sản xuất chip, đã khiến nhiều nhà giao dịch dự đoán dòng tiền sẽ chuyển sang các tài sản thay thế như Bitcoin và tiền mã hóa. Cổ phiếu của SanDisk, Seagate, Western Digital và Applied Materials đã giảm 9% hoặc hơn trong phiên giao dịch hôm 2.7. Ngược lại, Bitcoin đang cho thấy dấu hiệu cạn kiệt lực bán.

Nhà phân tích onchain của CryptoQuant cho biết tỷ lệ lãi/lỗ thực tế của Bitcoin đã chạm mức thấp nhất kể từ năm 2022. Tỷ lệ phần trăm cung ròng có lãi so với tổng cung đã chuyển sang âm, điều này thường đánh dấu đáy chu kỳ với độ chính xác cao. Về cơ bản, dữ liệu onchain cho thấy Bitcoin có thể tiếp tục tăng giá.

Một phần nguyên nhân dẫn đến sự suy yếu gần đây của Bitcoin xuất phát từ sự thất vọng của các nhà giao dịch đối với Strategy. Dù có tỷ lệ đòn bẩy ròng lành mạnh 8% và giá trị doanh nghiệp lên đến 56,8 tỉ USD, các cổ đông vẫn phải đối mặt với tình trạng pha loãng vốn hóa do việc phát hành cổ phiếu MSTR được dùng để mua lại một phần nợ và chi trả cổ tức cho cổ phiếu ưu đãi.

Khi Bitcoin lao dốc xuống dưới 60.000 USD, cổ phiếu của Strategy giảm hơn 70% so với mức đỉnh, một số nhà đầu tư tiền điện tử đặt câu hỏi liệu Strategy có thể trở thành Terra/LUNA của chu kỳ này hay không. Một canh bạc đòn bẩy cao dựa trên cấu trúc thị trường tiền điện tử có thể sụp đổ khi gặp áp lực.

Để giải quyết những lo ngại của nhà đầu tư, Strategy cho biết họ có thể bán tới 1,25 tỉ USD Bitcoin để đáp ứng các nghĩa vụ chi trả cổ tức hoặc nợ. Thị trường đã phản ứng tích cực với tin tức này. Cả cổ phiếu STRC và MSTR đều tăng hơn 12%.

Giới phân tích nhận định việc tái cấu trúc vốn của Strategy và sự suy yếu của cổ phiếu lĩnh vực AI có thể khiến một phần dòng tiền dịch chuyển sang vàng và Bitcoin, tạo điều kiện cho BTC phục hồi ngắn hạn lên mức 70.000 USD.