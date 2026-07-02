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Công nghệ Blockchain

Giá Bitcoin hôm nay 2.7.2026: Bật tăng trên 60.000 USD sau tín hiệu của chủ tịch Fed

Khương Nha
Khương Nha
Giá Bitcoin hôm nay tăng vọt từ vùng giá 58.000 USD lên 60.000 USD trong bối cảnh Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ có nhận định mới về tình hình lạm phát.

Bitcoin (BTC) đã phản ứng tích cực trước nhận xét của Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh về "lạm phát dai dẳng". Tính đến 10 giờ 10 phút ngày 2.7 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin được giao dịch quanh mốc 60.779 USD, tăng 2,71% trong vòng 24 giờ qua.

Các token khác như Ethereum, BNB, XRP, Solana cũng lần lượt tăng 1,95%, 0,39%, 1,13% và 3,46%. Dù thị trường khởi sắc trở lại, tâm lý nhà đầu tư vẫn trong trạng thái thận trọng. Chỉ số Tham lam và Sợ hãi (Fear & Greed Index) vẫn đang ở mức 11/100, nằm trong vùng "cực kỳ sợ hãi".

Nhiều nhà phân tích cho rằng lợi suất của các tài sản thu nhập cố định và đà tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ của cổ phiếu công nghệ sẽ tiếp tục gây áp lực lên các tài sản biến động mạnh như Bitcoin, tiền mã hóa. 

Giá Bitcoin hôm nay 2.7.2026: BTC bật tăng trên 60.000 USD - Ảnh 2.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin trước ảnh chân dung Chủ tịch Fed Kevin Warsh

ẢNH: KHƯƠNG NHA

Thái độ thận trọng của các nhà đầu tư thể hiện khác nhau tùy thuộc vào dữ liệu được phân tích. Các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ đã chứng kiến lượng tiền rút nhiều hơn lượng tiền chảy vào trong những tuần gần đây. Trong tháng 6 đã có 4,5 tỉ USD chảy khỏi các quỹ ETF, mức vốn âm lớn nhất hằng tháng kể từ khi các quỹ này ra mắt.

Dữ liệu trên chuỗi khối cũng cho thấy những người nắm giữ Bitcoin dài hạn đã mua thêm khoảng 270.000 BTC trong hai tuần qua. Đây là dấu hiệu cho thấy một số nhà đầu tư lớn xem cú sập của Bitcoin là cơ hội thay vì lý do để bán ra. 

Bitcoin có thể đang tạm hưởng lợi từ những phát ngôn của Chủ tịch Fed Warsh về lạm phát dai dẳng, nhưng kỳ vọng ngày càng tăng về lãi suất cao hơn và đà tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ trong lĩnh vực AI có thể tiếp tục gây áp lực tiêu cực lên Bitcoin. Do đó, một đợt tăng giá bền vững lên mức 65.000 USD sẽ cần nhiều thời gian hơn dự tính. 

Theo nhà phân tích Rekt Capital, thị trường thường "đỏ lửa" vào tháng 6, sau đó giảm nhẹ vào đầu tháng 7 nhưng sẽ tăng giá trở lại trong suốt những ngày còn lại. Tuy nhiên, vẫn chưa có gì đảm bảo thị trường sẽ phục hồi trong bối cảnh diễn biến địa chính trị ở Trung Đông vẫn chưa hoàn toàn ổn định.

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