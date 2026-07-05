Giá Bitcoin hôm nay 5.7.2026: BTC tăng vọt trên 63.000 USD

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy, giá Bitcoin hôm nay đã vượt mốc 63.000 USD, đạt mức cao nhất trong hai tuần, đảo ngược những khoản lỗ vào cuối tháng trước. Tính đến 7 giờ 5 ngày 5.7 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin được giao dịch quanh mốc 63.022 USD, tăng 0,2% so với hôm qua.

Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa tăng 0,28% lên 2.180 tỉ USD. Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới, đang được giao dịch quanh mốc 1.770 USD, tăng 0,84% trong vòng 24 giờ qua.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin và Ethereum ẢNH: KHƯƠNG NHA

Đà tăng của Bitcoin trong tuần này bắt đầu từ tín hiệu kinh tế vĩ mô tích cực khi Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh cho rằng rủi ro lạm phát đã giảm, báo cáo việc làm tháng 6 khả quan. Giá Bitcoin được đẩy từ dưới 60.000 USD lên 63.000 USD trong 5 ngày gần nhất. Trong vòng 7 ngày qua, BTC đã tăng trưởng 4,92%. Các nhà phân tích tiếp tục theo dõi phản ứng của thị trường sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh Mỹ.

Diễn biến giá Bitcoin trong tuần

Trước khi kết thúc tháng 6 với hiệu suất giao dịch kém, Bitcoin liên tục chìm trong sắc đỏ, giá giảm sâu xuống dưới 60.000 USD. Chỉ riêng trong tháng 6.2026, các nhà đầu tư đã rút 4,4 tỉ USD từ các quỹ ETF Bitcoin giao ngay của Mỹ.

Thị trường phải đối mặt nhiều thử thách quan trọng khi các nhà đầu tư cá nhân đang bán ra, các tổ chức lớn vẫn giữ vị thế bất chấp định giá thấp. Hết tháng 6, chỉ số Tham lam và Sợ hãi trên thị trường tiền điện tử (Crypto Fear & Greed Index) ở mức 36 trên 100, cho thấy sự lo ngại đang diễn ra trên diện rộng nhưng chưa đến mức hoảng loạn.

Đầu tháng 7, Bitcoin tiếp tục giảm sâu xuống dưới 58.000 USD. Tuy nhiên, thông tin được nhiều người quan tâm là khoản lời trị giá hơn 1 tỉ USD từ tiền mã hóa của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong năm 2025. Bất chấp những biến động lớn trên thị trường, ông Trump vẫn kiếm được hàng triệu USD từ các dự án tiền mã hóa.

Phản hồi về khoản lợi nhuận này, Tổng thống Mỹ nói với CNBC rằng việc tham gia vào thị trường không có gì bất hợp pháp, mục tiêu của ông là để Mỹ dẫn đầu trong lĩnh vực tiền mã hóa. Dữ liệu từ báo cáo của Văn phòng Đạo đức chính phủ Mỹ (OGE) cho thấy ông Trump đang là chính trị gia kiếm được nhiều tiền nhất trong ngành công nghiệp tiền số.

Tại Việt Nam, theo luật Thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực từ ngày 1.7, lợi nhuận từ giao dịch tài sản số sẽ phải chịu thuế tương tự giao dịch vàng miếng. Trước đó, theo Thông tư 32/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính, nhà đầu tư là cá nhân (không phân biệt cá nhân cư trú hay không cư trú) có hoạt động chuyển nhượng tài sản mã hóa qua tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần.

Sau ngày 1.7, giá Bitcoin bắt đầu đà phục hồi sau bình luận của Chủ tịch Fed về "lạm phát dai dẳng". Bitcoin đã tăng từ 58.000 USD lên 60.000 USD và hiện tại là 63.000 USD. Đà tăng giá này kéo dài và duy trì ổn định cho đến cuối tuần.

Hai tuần qua, ước tính các "cá voi" Bitcoin đã mua thêm hơn 270.000 BTC, trị giá khoảng 16,7 tỉ USD. Trong khi đó, dữ liệu từ SoSoValue cho thấy, các quỹ ETF Bitcoin của Mỹ đã thu hút được 221,7 triệu USD hôm 2.7. Đây là dòng tiền chảy vào lớn nhất trong hai tháng qua được ghi nhận.

Theo các nhà phân tích, chỉ số lạm phát tiếp theo sẽ là chất xúc tác quan trọng tác động đến thị trường tiền mã hóa trong tuần tới. Lạm phát tháng 5 đã tăng lên 4,2%, nhưng một số chuyên gia cho rằng rủi ro lạm phát đã giảm bớt. Điều này khiến các tài sản có độ biến động mạnh như Bitcoin phục hồi.