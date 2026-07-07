Giá Bitcoin hôm nay 7.7.2026: Bitcoin tăng vọt lên 64.000 USD bất chấp Strategy xả hàng

Theo hồ sơ gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) hôm 6.7, Strategy, công ty đại chúng nắm giữ Bitcoin (BTC) lớn nhất thế giới, đã bán 3.588 BTC, trị giá khoảng 216 triệu USD vào tuần trước.

Công ty cho biết số tiền thu được từ việc bán Bitcoin sẽ được sử dụng để chi trả cổ tức cho cổ phiếu ưu đãi và bổ sung vào phần dự trữ USD. Hiện tại, Strategy đang nắm giữ 843.775 BTC, trị giá khoảng 63,69 tỉ USD với giá trung bình 75.476 USD.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin và Ethereum ẢNH: KHƯƠNG NHA

Giá Bitcoin đã giảm từ 63.000 USD xuống còn 61.000 USD sau khi tin tức được công bố. Nhưng ngay sau đó, lúc 23 giờ ngày 6.7 (giờ Việt Nam) tiền mã hóa giá trị nhất thế giới đã tăng vọt lên 63.000 USD, sau đó vượt mốc 64.000 USD. Lúc 8 giờ ngày 7.7, mỗi Bitcoin được giao dịch quanh mốc 64.100 USD.

Theo Cointelegraph, sau khi tin tức Strategy bán BTC được công bố, dòng tiền giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin đã chuyển hướng mạnh, ghi nhận mức bán ròng khoảng 456 triệu USD chỉ trong vòng 4 giờ.

Tuy nhiên, lãi suất phí giao dịch hằng năm của hợp đồng tương lai vĩnh viễn Bitcoin đã tăng vọt lên 9% hôm 6.7, cho thấy sự cân bằng giữa nhu cầu mua và bán.

Theo các chuyên gia, đà phục hồi của thị trường đến từ báo cáo tài chính của Strategy khiến nhiều người cho rằng công ty có thể không cần phải bán thêm Bitcoin. Trong khi đó, một bình luận của Tổng thống Mỹ Donald Trump trên mạng xã hội, cho rằng BTC "có thể là một khoản đầu tư đáng giá".

Bất chấp những biến động giá mạnh, lãi suất cho vay của Bitcoin vẫn duy trì ở mức dương trong hơn một tuần. Với khoảng 20,6 tỉ USD vị thế hợp đồng tương lai đang mở, sự lạc quan về đòn bẩy của thị trường vẫn được duy trì. Tuy nhiên, do lãi suất cho vay và số lượng lớn các nhà đầu tư mua vào các vị thế đòn bẩy, thị trường vẫn khá nhạy cảm.

Hai diễn biến chính sẽ ảnh hưởng đến giá Bitcoin trong tuần này là liệu việc Strategy bán BTC có thật sự giải quyết bài toán dòng tiền cho công ty hay họ sẽ phải tiếp tục bán dần tài sản trong tương lai. Sự kiện quan trọng thứ hai là Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Feb) sẽ công bố biên bản cuộc họp tháng 6 vào ngày 8.7. Hiện tại, các nhà phân tích dự đoán 75,6% Fed sẽ duy trì lãi suất ở mức 3,5 - 3,75%. Bất kỳ tín hiệu nào cho thấy Fed thắt chặt lãi suất đều có thể gây áp lực lên các vị thế mua trong dài hạn có sử dụng đòn bẩy lớn.