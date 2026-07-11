Giá Bitcoin hôm nay 11.7.2026: 'Cá voi' đẩy giá vượt 64.000 USD

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay tiếp tục phục hồi tốt khi được giao dịch quanh mốc 64.097 USD, tăng 1,42% so với hôm qua. Trước đó, nhiều lần tiền mã hóa giá trị nhất thế giới vượt ngưỡng 64.500 USD. Nhiều chuyên gia dự đoán nếu vượt qua ngưỡng 65.000 USD, Bitcoin (BTC) có thể lấy lại mốc 67.000 USD.

Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa tăng 1,41% trong vòng 24 giờ qua, cán mốc 2.200 tỉ USD. Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới, đã vượt 1.789 USD mỗi token, tăng 2,99% so với hôm qua. Các token khác như BNB, XRP, Hyperliquid đồng loạt tăng 1,17%, 1,03% và 0,63%.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin ẢNH: KHƯƠNG NHA

Cổ phiếu liên quan đến tiền mã hóa cũng tăng giá trên diện rộng, dẫn đầu là Circle Financial (CRCL), tăng 15%, sau khi công ty nhận được sự chấp thuận của cơ quan quản lý để thành lập một ngân hàng ủy thác quốc gia.

Cổ phiếu của Strategy (MSTR) tăng 6,5%, vượt qua mốc 100 USD. Trong khi cổ phiếu ưu đãi STRC của công ty cũng tăng 1,1% lên 86,63 USD. Cổ phiếu của Coinbase (COIN) và Galaxy Digital (GLXY) tăng hơn 5%, còn Bullish (BLSH) tăng 2%.

"Cá voi" đẩy giá Bitcoin

Trong một bài đăng trên blog hôm 10.7, nền tảng phân tích chuỗi khối CryptoQuant cho rằng sự tăng giá của Bitcoin trong tháng 7 là nhờ các "cá voi" (nhà đầu tư lớn) tại Mỹ. Cụ thể, Coinbase Premium cho thấy lực mua đang giành lại ưu thế. "Chỉ số Coinbase Premium cho cả BTC và ETH vẫn ở mức âm, nhưng cả hai đã bật tăng trở lại từ mức thấp cục bộ", nhà phân tích Burak Kesmeci cho biết.

Thêm vào đó, cả hai chỉ số đều đã lấy lại được đường trung bình động 14 ngày (SMA14). Đây là lý do dẫn đến đợt tăng giá của Bitcoin từ 58.000 USD lên 64.000 USD. Còn Ethereum tăng từ 1.500 USD lên 1.750 USD.

Kesmeci đã đề cập đến đường trung bình động đơn giản 14 ngày của Chỉ số Coinbase Premium. Phần lớn thời gian trong năm 2026 chỉ số này thường dao động trong vùng âm, cho thấy nhu cầu yếu từ cả nhà đầu tư trên các sàn giao dịch tiền mã hóa.

"Một lần nữa, hoạt động của cá voi ở Mỹ tiếp tục là dấu hiệu quan trọng hàng đầu để xác định xu hướng giá của thị trường. Những thay đổi trong ngắn hạn, trung và dài hạn đều có thể được thể hiện thông qua chỉ số này", Cointelegraph dẫn lời Kesmeci.

Theo dữ liệu của CryptoQuant, đường trung bình động 14 ngày đang ở mức -0,08. Lần cuối cùng chỉ số này tăng điểm là hơn hai tháng trước. Hiện tại, thị trường tiền mã hóa đang diễn biến trái chiều thị trường chứng khoán Mỹ. Cổ phiếu trong danh sách S&P 500 và hợp đồng tương lai Nasdaq 100 giảm lần lượt 0,1% và 0,4%.

Trong khi đó, tại châu Á, ngân hàng CRYL của Nhật Bản đã ra mắt các khoản vay được bảo đảm bằng Bitcoin với số tiền lên tới 6,2 triệu USD, cho phép cá nhân và doanh nghiệp huy động tiền pháp định mà không cần bán Bitcoin.

Theo đó, những người nắm giữ Bitcoin tại Nhật có thể tiếp cận khoản vay từ 6.200 USD đến 6,2 triệu USD với lãi suất hằng năm từ 3,5% đến 7%. Thời hạn vay là một năm và có thể được sử dụng cho các khoản chi tiêu, bao gồm thuế, hoạt động kinh doanh và mua bất động sản.

Các công ty khác của Nhật Bản đang nghiên cứu để Bitcoin có thể hỗ trợ các sản phẩm tín dụng phức tạp hơn. Hôm 10.7, Metaplanet Securities, nhà phát hành stablecoin JPYC (đồng yen Nhật) và nhà cung cấp cơ sở hạ tầng mã hóa Progmat đã công bố một nghiên cứu về việc sử dụng BTC làm tài sản thế chấp hoặc tăng cường tín dụng cho trái phiếu doanh nghiệp kỹ thuật số.