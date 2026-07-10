Giá Bitcoin hôm nay 10.7.2026: Hàng tỉ USD đang chảy khỏi các quỹ ETF Bitcoin

Dữ liệu từ CoinmarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay phục hồi tốt khi tăng 1,76% trong 24 giờ qua (giờ Việt Nam). Tính đến 7 giờ ngày 10.7, mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 63.265 USD.

Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa ước đạt 2.170 tỉ USD, tăng 0,94% so với hôm qua. Các token khác như Ethereum, XRP, BNB, Solana đều tăng nhẹ từ 0,1% đến 0,3%.

Theo CryptoQuant, sự phục hồi của Bitcoin nên được xem là đà điều chỉnh trong thị trường giảm giá hơn là đảo chiều xu hướng. Yếu tố mùa vụ vẫn chi phối diễn biến thị trường trong tháng 7. Vào những chu kỳ giảm giá năm 2018 và 2022, Bitcoin thường tăng giá trong tháng 7. Hiện tại, BTC đã phục hồi khoảng 10% so với mức thấp nhất được ghi nhận vào tuần trước (57.700 USD).

Đồng xu biểu tượng Bitcoin và Ethereum ẢNH: KHƯƠNG NHA

"Trong mười năm qua, tháng 7 là một trong những tháng có diễn biến tích cực ổn định nhất đối với Bitcoin. Hiệu ứng này càng rõ rệt hơn trong các chu kỳ suy thoái", The Block dẫn lời Julio Moreno, trưởng bộ phận nghiên cứu của CryptoQuant, cho biết.

Dữ liệu từ CryptoQuant cho thấy điều kiện thị trường chung vẫn còn yếu. Chỉ số Bull Score kết hợp các chỉ số về onchain hiện ở mức 20, nằm trong vùng giảm giá và thấp hơn nhiều so với mức 60, cần thiết để hỗ trợ một đợt tăng giá bền vững.

Hàng tỉ USD đang chảy khỏi ETF Bitcoin

Theo dữ liệu từ SoSoValue, các nhà đầu tư đã rút 4 tỉ USD khỏi các quỹ ETF Bitcoin giao ngay niêm yết tại Mỹ. Dòng vốn chảy ra chủ yếu là do sự chuyển dịch dòng tiền sang lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và các cơ hội mới nổi khác, chẳng hạn như đợt IPO đình đám của SpaceX. Thị trường đã cảm nhận được sức nóng khi BTC giảm giá.

Tuy nhiên, dòng vốn chảy ra chưa là gì so với tình trạng căng thẳng thanh khoản trên thị trường tín dụng tư nhân trị giá 2.000 tỉ USD. Đây là nơi các nhà đầu tư yêu cầu rút vốn trị giá 15,6 tỉ USD trong quý 2 và chỉ được đáp ứng một phần. Theo dữ liệu do Fitch theo dõi, các yêu cầu rút vốn đã vượt quá mức trần 5% hằng quý tiêu chuẩn. Nhiều nhà đầu tư chỉ nhận được một phần tiền và đang chờ được giải ngân trong các quý tiếp theo.

Theo Fitch, điều đáng lo ngại là các quỹ tín dụng tư nhân sẽ tiếp tục rút tiền trong những tháng tới. Các quỹ ETF Bitcoin có tính thanh khoản cao, được giao dịch trên sàn, nơi dòng tiền chảy ra ảnh hưởng trực tiếp đến giá giao ngay của Bitcoin. Ngược lại, các công ty phát triển kinh doanh tín dụng tư nhân (BDC) là các công cụ cho vay có tính thanh khoản thấp, thời hạn dài với các điều khoản hủy bỏ định kỳ hằng quý.

Tuy nhiên, việc các nhà đầu tư đồng loạt rút vốn khỏi cả hai thị trường cùng một lúc cho thấy sự thận trọng lớn hơn về tính thanh khoản và khả năng chấp nhận rủi ro. Điều này cho thấy môi trường sẽ khó khăn hơn với những người đầu tư vào tài sản có tính rủi ro cao như Bitcoin.