Giá Bitcoin hôm nay 9.7.2026: Nhà đầu tư bán tháo, Bitcoin có nguy cơ về 60.000 USD

Tính đến 7 giờ 15 ngày 9.7 (giờ Việt Nam) Bitcoin (BTC) đang giao dịch ở mức trên 62.225 USD, giảm 1,64% trong vòng 24 giờ qua. Trước đó, có lúc tiền mã hóa giá trị nhất thế giới giảm sâu xuống còn 61.500 USD.

Theo Cointelegraph, nguyên nhân trực tiếp của đợt lao dốc đến từ tâm lý lo ngại rủi ro trên thị trường toàn cầu. Áp lực chủ yếu đến từ đợt bán tháo mạnh các cổ phiếu liên quan đến ngành công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI).

Chỉ số delta khối lượng tích lũy (CVD) của Bitcoin cho thấy các nhà giao dịch đã mua vào hôm 6.7. CVD hợp đồng tương lai tăng thêm khoảng 585 triệu USD và CVD giao ngay tăng thêm gần 119 triệu USD. Ước tính, có tổng cộng là 704 triệu USD mua ròng khi Bitcoin tăng vọt lên trên 64.000 USD.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin ẢNH: KHƯƠNG NHA

Nhưng đến ngày 8.7, tâm lý thị trường chuyển sang trạng thái lo ngại. Lượng bán ra trên thị trường tương lai tăng mạnh lên gần 500 triệu USD, thị trường giao ngay cũng theo với khối lượng bán ra 86 triệu USD. Tỷ lệ phí giao dịch và khối lượng giao dịch mở của Bitcoin đã giảm, phản ánh quyết định cắt giảm vị thế của các nhà giao dịch.

Ngoài tác động địa chính trị và thông tin liên quan đến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), việc Strategy, công ty đại chúng nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới, bán ra 3.588 BTC tiếp tục khiến thị trường hoài nghi hơn. Nhà đầu tư phải đối mặt thực tế rằng kho dự trữ Bitcoin lớn nhất thế giới có thể trở thành bên bán thường xuyên, thay vì liên tục mua vào.

Bitcoin có thể giảm về 60.000 USD

Bitcoin đã thất bại trong việc lấy lại mốc 64.500 USD hồi đầu tuần. Diễn biến này trùng với đợt giảm giá của Nasdaq, vốn tập trung nhiều cổ phiếu công nghệ. Dù hôm qua thị trường chứng khoán đã phục hồi, Bitcoin vẫn không có dấu hiệu tăng giá trở lại. Hiệu suất kém này cho thấy thị trường tiền mã hóa vẫn chịu áp lực từ nhiều biến số.

Sau khi bản ghi nhớ hợp tác Mỹ - Iran đổ vỡ, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận "đã chấm dứt", các cuộc tấn công mới nổ ra giữa hai bên. Chi phí năng lượng tăng cao tác động trực tiếp đến áp lực giá, làm giảm khả năng cắt giảm lãi suất của Fed.

Hiện tại, các nhà giao dịch đang dự đoán xác suất tăng lãi suất vào tháng 9 là 69%, tăng từ 42% một tháng trước đó. Điều này gây áp lực lớn lên các tài sản rủi ro, trong đó có Bitcoin. Tâm lý nhà đầu tư đang bất ổn, kết hợp những diễn biến của kinh tế vĩ mô và địa chính trị khiến nhiều người lo ngại Bitcoin có thể sớm quay lại mốc 60.000 USD.