Giá Bitcoin hôm nay 14.7.2026: Bitcoin lao dốc sau tuyên bố cứng rắn của ông Trump

Trong buổi trả lời phỏng vấn với Fox News ngày 13.7, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã sẵn sàng giáng một đòn "rất mạnh" vào Iran. Khu vực Pickaxe Mountain là "mục tiêu tiềm năng cho một đòn tấn công lớn và mạnh mẽ". Ông Trump cũng không giấu tham vọng về việc Mỹ sẽ tiếp quản eo biển Hormuz. "Chúng ta sẽ tiếp quản và vận hành eo biển này. Chúng tôi sẽ là 'thiên thần hộ mệnh' bảo vệ eo biển và xứng đáng nhận được thù lao cho việc ấy", Tổng thống Mỹ nói với Fox News. Giá Bitcoin (BTC) và thị trường tiền mã hóa ngay lập tức phản ứng sau tuyên bố của ông Trump.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin ẢNH: KHƯƠNG NHA

Giá Bitcoin đã lao dốc từ vùng giá 64.000 USD xuống còn 61.000 USD trước khi phục hồi nhẹ. Tính đến 7 giờ 15 ngày 14.7, mỗi BTC được giao dịch quanh mốc 62.327 USD, giảm 3,5% so với hôm qua. Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa cũng giảm mạnh 2,6% trong vòng 24 giờ, xuống còn 2.150 tỉ USD.

Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới, giảm 3,26% xuống còn 1.775 USD. Các token khác như BNB, XRP, Solana lần lượt giảm 1,9%, 2,93% và 3,71%. Chỉ số CMC20 giảm 2,9%.

Người chơi ồ ạt bán tháo Bitcoin

Theo Cointelegraph, Bitcoin đang chịu áp lực giảm giá mạnh khi phe bán nắm quyền kiểm soát áp đảo. "Lượng bán khống ồ ạt ập đến trước đợt điều chỉnh sâu. Trên biểu đồ mVWAP, Bitcoin đang nằm ở vùng quan trọng mà phe mua phải bảo vệ, nếu không muốn chứng kiến một cú sập sâu tiếp theo", JDK Analysis viết trong một bài đăng trên X.

mVWAP - chỉ báo giá trung bình có trọng số - cảnh báo vùng giá 60.000 USD có thể quay trở lại. Trước đó, nhiều chuyên gia cảnh báo về đợt điều chỉnh này. Nhà phân tích Exitpump trước đó đã thông báo về "lượng bán khống mạnh mẽ đến mức điên rồ" đang diễn ra trong khi khối lượng hợp đồng mở tiếp tục tăng.

Theo các nhà phân tích, diễn biến chiến sự mới tại Trung Đông và tuyên bố cứng rắn của ông Trump chỉ đẩy nhanh quá trình điều chỉnh giá của Bitcoin. Trước đó, thị trường đã có nhiều tín hiệu về đợt giảm giá này.

Trong một bài đăng trên X, nhà giao dịch Roman chỉ ra những dấu hiệu liên quan đến biểu đồ chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và khối lượng, cho thấy thị trường có thể đã chạm đáy và sẵn sàng cho đợt tăng giá tiếp theo. "Tôi tin rằng xu hướng giá tăng sẽ áp đảo. Nhiều chỉ báo về khung thời gian cao (HTF) và thấp (LTF), cộng với dữ liệu giao dịch cho thấy lượng mua vào đang lớn hơn lượng bán ra. Vấn đề chỉ là khi nào chứ không phải liệu chu kỳ tăng giá có xảy ra hay không", Roman viết.

Mỹ tiếp tục tập kích Iran, bác tin có binh sĩ thiệt mạng

CoinDesk dẫn lời nhà phân tích Jasper De Maere cho rằng Bitcoin đã giữ vững vùng giá 62.000 USD trong suốt các đợt không kích của Mỹ. Việc Iran đóng cửa eo biển Hormuz dường như cũng không làm lung lay được phe mua.

Dấu hiệu thứ hai đến từ các quỹ ETF Bitcoin giao ngay niêm yết tại Mỹ. Tuần trước, các quỹ này đã thu hút được 197,40 triệu USD sau 8 tuần liên tiếp ghi nhận dòng tiền âm. "Chuỗi rút vốn khỏi ETF kéo dài 8 tuần đã bị phá vỡ. Đây là tín hiệu cho thấy lượng bán ra cận biên đang cạn kiệt", De Maere nhận định.

Dữ liệu của Glassnode cho thấy áp lực bán giao ngay đã giảm bớt. Lượng bán ròng trung bình trong tháng 6 là gần 2.000 BTC mỗi ngày, trong tháng 7, con số này đã giảm xuống chỉ còn 53 BTC mỗi ngày. Những tín hiệu này khiến những người lạc quan vào thị trường tin rằng Bitcoin sẽ sớm phục hồi, lấy lại vùng giá 70.000 USD.