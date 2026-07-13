Giá Bitcoin hôm nay 13.7.2026: Bitcoin dần miễn nhiễm với chiến sự Mỹ - Iran

Dữ liệu từ CoinMarketCap cho thấy Bitcoin vẫn duy trì ở mốc 63.000 USD, không biến động nhiều sau khi Mỹ phát động cuộc tấn công thứ ba nhắm vào Iran trong vòng một tuần. Tehran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz cho đến khi có thông báo mới. Tuy nhiên, giá Bitcoin (BTC) gần như không thay đổi. Tính đến 7 giờ 22 ngày 13.7, mỗi Bitcoin được giao dịch quanh mốc 63.762 USD, giảm 0,27% so với hôm qua và tăng 0,37% trong vòng một tuần.

Giá Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới, cũng diễn biến tương tự khi giao dịch quanh mốc 1.800 USD.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin ẢNH: KHƯƠNG NHA

The Block dẫn lời các chuyên gia cho rằng thị trường tiền mã hóa có vẻ đã "miễn nhiễm" với những cuộc phát động tấn công mới giữa Mỹ và Iran. Khi Iran lần đầu đóng cửa eo biển Hormuz vào đầu tháng 3, giá Bitcoin đã giảm mạnh khi giá dầu Brent vượt mốc 100 USD/thùng. Tuy nhiên, đến nay thị trường đã bớt nhạy cảm hơn với tình hình chiến sự.

Giá Bitcoin chưa chạm đáy

Jurrien Timmer, giám đốc kinh tế vĩ mô toàn cầu của Fidelity, cho biết Bitcoin đang dần chạm đáy của mô hình định luật lũy thừa. Trên biểu đồ mới nhất của Timmer, đường hỗ trợ nằm gần mức 58.000 USD và Bitcoin đang tiến gần đến mức này.

Jurrien Timmer đã theo dõi mức độ chênh lệch của giá Bitcoin so với đường xu hướng luật lũy thừa từ năm 2015. Dữ liệu cho thấy trong chu kỳ hiện tại, khoảng cách này đã giảm xuống mức âm 56%. Đây được xem là vùng tích lũy. Nó trùng khớp với các vùng đáy của chu kỳ năm 2018 và 2022.

CoinDesk dẫn Timmer cho rằng giá Bitcoin vẫn chưa chạm đáy. Ông nói phần lớn động lực đầu cơ đẩy giá Bitcoin vượt mốc 120.000 USD vào năm ngoái đã biến mất. Hiện tại, chưa có bất kỳ yếu tố nào có thể giúp thị trường đảo chiều cho đến khi nguồn thanh khoản quay lại.

Tuy nhiên, Timmer nhận định Bitcoin có thể giao dịch quanh đường hỗ trợ trong nhiều tháng trước khi tăng giá trở lại, thay vì một cú "quay xe" đột ngột. Timmer lưu ý rằng dòng tiền đang chuyển từ Bitcoin sang vàng và từ vàng sang bán dẫn. Đó là lý do Bitcoin nói riêng và thị trường tiền mã hóa nói chung sẽ khó có thể chứng kiến đợt tăng giá mới trong thời gian ngắn.